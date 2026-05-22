Presenta la gala de los premios AJE Málaga con su bebé en el pecho para reivindicar la conciliación familiar de los autónomos

Las empresas malagueñas Fundy Solutions y Mondat se han alzado con los premios de 2026 a la 'Mejor Iniciativa Emprendedora' y a la 'Trayectoria Empresarial' de la provincia que entrega la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga. El colectivo ha celebrado este viernes la trigésima edición de estos galardones, cuya ceremonia ha acogido La Caja Blanca y en la que también se ha querido lanzar un mensaje reivindicativo sobre la necesidad de conciliación laboral y familiar de los autónomos. Como signo visible, la secretaria general de AJE Málaga, Princesa Sánchez, ha arrancado la presentación de la gala de entrega de premios con su hija de cinco meses en los brazos.

Fundy Solutions es una empresa tecnológica malagueña especializada en el desarrollo software a medida y la digitalización de procesos a través de Inteligencia Artificial. Por su parte, Mondat es fabricante y distribuidora de pan y bollería de tercera generación en relevo generacional, con 250 trabajadores y una fábrica moderna fábrica de 10.000 metros cuadrados situada en la localidad malagueña de Monda.

Unos 200 empresarios y empresarias, además de representantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad relacionadas con el emprendimiento han asistido al acto de entrega de estos reconocimientos bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito'. AJE Málaga, que ha cumplido 30 años, reúne a más de 600 empresas jóvenes, lo que la convierte en la mayor asociación multisectorial de la provincia, y asesora gratuitamente a más de 1.000 emprendedores cada año.

LA AJE reivindica la conciliación familiar con un bebé en la gala

La gala ha puesto el acento sobre la necesidad de conciliar vida personal, familiar y profesional de personas autónomas y empresarias, aprovechando la campaña #YoTuveQueElegir impulsada por la federación regional AJE Andalucía para reclamar equiparación en derechos entre los progenitores autónomos y asalariados, una reivindicación que la organización ha llevado al Parlamento Andaluz con un bloque de seis medidas.

La secretaria general de AJE Málaga, Princesa Sánchez, que ha ejercido de maestra de ceremonias, ha dado, con su bebé de cinco meses en brazos, la bienvenida a la gala, a la que ha definido como "la fiesta de la fertilidad económica y la conciliación personal".

La foto de familia de los premios AJE Málaga 2026, con las empresas malagueñas Fundy Solutions y Mondat. / L. O.

La ceremonia ha contado, entre otros, con el alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga, Juan Carlos Rubio; las diputadas de Desarrollo Económico Sostenible y de Empleo de Diputación de Málaga, Esperanza González, y María del Carmen Márquez; y los delegados territoriales de la Junta de Andalucía de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, y de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez.

Los represenantes institucionales que han acudido a la gala de precios AJE Málaga 2026, entre ellos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / L. O.

Estas eran las canditadas y finalistas a los premios AJE Málaga en este 2026

Un total de ocho empresas han optado en esta ocasión a ser la mejor Iniciativa Emprendedora y otras cinco a ser la mejor Trayectoria Empresarial de la provincia. La gala se ha organizado con el apoyo de A&G, Centraliza, Certiasistente, Ruedatur, Clínica Miranza, RRYP Global, Kapikúa y Patatas Paco José.

Las empresas candidatas a los Premios AJE Málaga 2026 en la categoría de Iniciativa Emprendedora han sido Comprarcarne.es, ENMovimiento Centro Cultural, E-Motion, Fundy Solutions, Marseo, Party App, Perita Canela y Wander Vibes. Y en la categoría de Trayectoria Empresarial estaban Ahorasol, Japanese Head Spa, Mimíkokó, Mondat y QuiiroSan Wellness and Beauty.

Las empresas finalistas de Iniciativa Emprendedora han sido e-Motion, una aplicación móvil que permite a entidades y empresas detectar problemas de salud mental en sus plantillas, y Comprarcarne.es, una plataforma innovadora para la venta de carne de la provincia que ya exporta a todo el país.

En el caso de Trayectoria Empresarial, las finalistas han sido AhoraSol, empresa de instalación de sistemas de energías renovables en plena expansión, y Japanese Head Spa, la primera implantadora en Europa de un sistema de masajes capilares de origen japonés que nació en Málaga y ya cuenta con 75 centros en 11 países el mundo.

El jurado, que ya deliberó hace unos días sobre los ganadores de esta trigésima edición de los Premios AJE Málaga, ha estado formado por representantes de diferentes administraciones públicas e instituciones así como empresas privadas pertenecientes al ecosistema empresarial y emprendedor. Este certamen reconoce la excelencia, creatividad y liderazgo empresarial y emprendedor de la juventud andaluza.

AJE Andalucía tiene 3.200 empresas

Asimismo, AJE Málaga forma parte de la federación andaluza de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE Andalucía), con más de 3.200 empresas asociadas; así como de CEAJE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Las fronteras de AJE transcienden el territorio nacional, formando parte de la agrupación europea de jóvenes empresarios, Yes For Europe, y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE.