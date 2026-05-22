Los socorristas de Málaga amplían la huelga hasta el 21 de junio, ya en plena temporada alta

Los socorristas que prestan su servicio en las playas de Málaga han anunciado a través del sindicato CGT un segundo periodo de huelga desde el 30 de mayo y hasta el 21 de junio, en plena temporada alta, que se inicia el 15 de junio, confirmó ayer a La Opinión Emiliano Cortés, portavoz del colectivo. Con anterioridad, la mantuvieron del 9 al 17 de mayo.

Además, este colectivo, que ayer jueves finalizaba las concentraciones de protesta de 12 horas diarias, delante del Ayuntamiento, han informado de que las van a prolongar hasta el 12 de junio.

Los socorristas estáran en huelga durante el inicio de la temporada alta en Málaga. / A.V.

Según ha comunicado el sindicato CGT a la Delegación de Empleo, los socorristas, que prestan su servicio a través de la empresa adjudicataria UTE Playas de Málaga (SGG-Atlantic), han señalado entre los motivos para esta segunda huelga el «incumplimiento generalizado» del acuerdo de desconvocatoria de huelga ante el SERCLA el pasado 3 de marzo; incumplimientos en materia de «turnos, horarios y retribuciones de plantilla»; el incumplimiento del orden de llamamiento, y la política disciplinaria de la empresa.

Además, como se hizo eco La Opinión, otro de los motivos de la huelga es la supuesta contratación de personal sin cualificación profesional por la UTE, para suplir a los socorristas durante la huelga, reiteró ayer Emiliano Cortés, que explicó que «incluso el fin de semana pasado se contrató personal, al que ni siquiera se le dotó de EPI (equipos de protección individual), no le dieron nada».

Los socorristas Emiliano Cortés y Pedro Fernández, en La Malagueta, junto a una torre de vigilancia. / A.V.

«Atentos a las consecuencias»

En relación con la política disciplinaria, Emiliano Cortés lamentó que a los huelguistas «se nos vulneró el derecho a la huelga, se nos coaccionó e intimidó por parte de la empresa, enviándonos correos electrónicos personales diciendo que si no íbamos a trabajar, teníamos que estar atentos a las consecuencias».

Socorristas de Málaga en el SERCLA, el pasado mes de marzo. / La Opinión

En este sentido, recordó que ni la empresa ni el Ayuntamiento están capacitados para decretar servicios mínimos y que la Junta no los ha decretado hasta fecha, «porque según la Junta, no somos esenciales hasta la temporada alta». Por este motivo, pidió tanto al Consistorio como al Ayuntamiento más control.

Con respecto al convenio colectivo, explicó que, como mínimo, aspiran a que en la provincia de Málaga a los socorristas se les reconozca tanto la «peligrosidad» de su trabajo, «incluso con riesgo de muerte», un salario acorde con esta actividad y peligrosidad, «y que se nos reconozca la antigüedad, porque no tenemos».