Solaris Nerja 2026 trae a El Playazo el festival de música más ambicioso del verano malagueño

Hay conciertos que van más allá de la música. El que Chambao celebrará el jueves 19 de junio en El Playazo de Nerja es uno de ellos. Veinticinco años después de que un grupo malagueño inventara su propio género —la fusión del flamenco con la electrónica, el cante jondo con los ritmos de baile—, Chambao regresa a la tierra que los vio nacer para celebrar un aniversario que es también una declaración: siguen aquí, siguen llenando recintos y siguen sonando a algo que no suena a nada más. El escenario elegido para esa noche no podría ser más adecuado: El Playazo de Nerja, una de las playas más espectaculares de Andalucía, en el marco de Solaris Nerja 2026, el primer gran festival mediterráneo de la Costa del Sol.

Cartel de festival Solaris Nerja 2026 / La Opinión

Chambao 25 aniversario: bienvenidos a casa

Para el público malagueño, la actuación de Chambao en Solaris Nerja 2026 tiene una carga sentimental que va más allá del espectáculo. El grupo que puso a Málaga en el mapa de la música contemporánea internacional, que exportó el flamenco fusionado con la electrónica a escenarios de toda Europa y América, actuará el 19 de junio en una cala de la Costa del Sol con el Mediterráneo de fondo y un cuarto de siglo de carrera en el equipaje. Abre el show Rosario La Tremendita, una de las voces del flamenco contemporáneo más valoradas de la escena nacional. Una combinación que convierte esa noche en una de las más esperadas del verano en la provincia.

Veinticinco años dan para mucho. Dan para ver cómo lo que era una propuesta arriesgada y sin etiqueta se convierte en referencia, en influencia, en nostalgia para unos y en descubrimiento para otros. Los que crecieron con Chambao tendrán esa noche en El Playazo; los que los descubran allí entenderán por qué siguen importando. Eso es lo que hace un buen aniversario: no mirar hacia atrás, sino demostrar que todavía hay mucho por delante.

Les Castizos, cabeza de cartel en el Open Day / La Opinión

Un festival para todos los gustos

Chambao es la gran cita malagueña de Solaris Nerja 2026, pero el festival no empieza ni termina con ella. Del 18 al 28 de junio, El Playazo acoge siete propuestas distintas que convierten el recinto en el destino de música en vivo más diverso de la Costa del Sol este verano.

El miércoles 18, el Open Day inaugura el festival con Les Castizos como cabeza de cartel y Peppe Citarella, Manu BS y Rafa Nandez completando una noche de apertura que pone el listón desde el primer momento. El viernes 20, Bresh Nerja convierte El Playazo en la mayor fiesta al aire libre de la Costa del Sol. El sábado 21, Oh See! Nerja reúne a Ginebras, Shego, Puño Dragón, Neverland Bari, La Milagrosa y Rata en una propuesta de indie pop que llena recintos en toda España.

Cartel del Oh See / La Opinión

El martes 23 de junio, la Noche de San Juan convierte El Playazo en el mejor sitio de la provincia para celebrar la noche más mágica del verano andaluz, con las sesiones de Aaron Sevilla, Claudia León y Stella y entradas desde 9 euros. El viernes 26, Flamenco Beach Fest propone flamenco en estado puro con La Corredera, Migue de Antílopez y el Bingo Flamenco, entre otros. El sábado 27, Techno Flamenco fusiona electrónica y duende con Marsal Ventura, Ian Tules y María la Zingara. Y el domingo 28 de junio, Space of Sound cierra el festival con Claptone como cabeza de cartel en una noche de electrónica de club internacional que convierte a Nerja en destino de referencia más allá de la Costa del Sol.

Aarón Sevilla hará una sesión en la noche más mágica del año, la noche de San Juan / La Opinión

Nerja, el escenario que el festival merecía

Todo esto ocurre en El Playazo, una cala de arena blanca y aguas cristalinas que en junio tiene el clima que el resto de España envidia. Nerja está a menos de una hora de Málaga capital, con una gastronomía y una identidad de pueblo que la distinguen del resto del litoral. Para los malagueños, es el plan perfecto: cerca de casa, lejos del bullicio habitual, con un festival que en cualquier otra ciudad habría llenado un recinto de varias miles de personas.

Flamenco Beach se celebra el 26 de junio / La Opinión

Y para quienes prefieran no coger el coche, Solaris Nerja habilita buses lanzadera desde Málaga para todos los días del festival —billete de ida, vuelta o ida y vuelta en solarisnerja.com, independiente de la entrada—. Ninguna excusa para no estar.

El verano no espera

Chambao 25 Aniversario el 19 de junio en El Playazo de Nerja. Una noche que Málaga lleva años mereciendo y que Solaris Nerja 2026 convierte en realidad. Las entradas ya están disponibles desde 5 euros en www.solarisnerja.com.

Información práctica

Fechas: 18 al 28 de junio de 2026

Recinto: El Playazo, Nerja (Málaga)

Chambao 25 Aniversario: Jueves 19 de junio. Con Rosario La Tremendita

Entradas desde 5 euros: solarisnerja.com

Buses desde Málaga: solarisnerja.com

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