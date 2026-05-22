Proyecto Edufinet celebra en Málaga la final de la XVII Olimpiada Financiera

El Proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, celebró este viernes en Málaga la final de su XVII Olimpiada Financiera para jóvenes, en la que se ha impuesto Damaris Cárdenas, estudiante del IES Bellavista de Sevilla. El certamen ha reunido a participantes de distintos puntos de España, tras un proceso que ha contado con cerca de 800 estudiantes, con el apoyo de 46 profesores.

La final del concurso tuvo lugar en el Centro Edufinet de Educación Financiera de Málaga y contó, un año más, con el apoyo de Funcas Educa. Durante la jornada, los cinco finalistas -procedentes de centros educativos de Almería, Granada, Sevilla y Valladolid- defendieron ante el jurado las conclusiones de sus trabajos, centrados en la toma de decisiones de inversión en un caso práctico simulado.

Junto a la ganadora, el segundo y tercer premio han recaído en Inés Segura, del IES Maestro Gallardo de Los Corrales (Sevilla), y Silvia Martín, del Colegio Jesús y María de Valladolid, respectivamente. Además, el jurado ha concedido dos accésits a Alejandra Luque, del Colegio SEK Alborán de El Ejido (Almería), y a Natalia Ortega, del IES Severo Ochoa de Granada.

En cuanto a los premios, el primer clasificado ha recibido un iPhone 16; el segundo, un iPad de 64 GB; y el tercero, un smartwatch Amazfit 4.

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Durante el presente curso y hasta la fecha, las jornadas de Edufinet han alcanzado a cerca de 22.000 estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y FP, procedentes de 40 provincias a través de 793 sesiones.