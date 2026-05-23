Ayudas de hasta 15.000 euros para comprar vivienda: así puede afectar en Málaga el nuevo Plan Estatal

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 abre la puerta a una batería de ayudas que pueden tener impacto directo en Málaga: subvenciones para jóvenes que compren o autopromuevan su primera vivienda, apoyo al alquiler, incentivos para rehabilitar casas vacías y fondos para ampliar el parque público y asequible.

El plan, aprobado por el Gobierno y desarrollado por el Real Decreto 326/2026, fija las líneas generales de financiación para los próximos años. La Conferencia Sectorial de Vivienda acordó este jueves el reparto territorial de los 7.000 millones, de modo que cada comunidad deberá firmar ahora su convenio bilateral con el Estado para activar los fondos.

Hasta 15.000 euros para comprar o autopromover vivienda

Una de las medidas más llamativas es la ayuda para jóvenes que compren o construyan su vivienda habitual en municipios o núcleos de pequeño tamaño. La subvención podrá llegar hasta 15.000 euros por vivienda, con el límite del 20% del coste de adquisición o construcción.

El programa está pensado para menores de 35 años y se dirige a viviendas situadas, con carácter general, en municipios o núcleos de hasta 10.000 habitantes. El plan permite ampliar ese umbral hasta 20.000 habitantes si se justifica mediante acuerdo motivado con la comunidad autónoma correspondiente.

En la práctica, no se trata de una ayuda que cubra la compra completa, sino de un apoyo para reducir la barrera inicial de acceso, especialmente la entrada, que es uno de los principales obstáculos para jóvenes y familias en provincias como Málaga.

Alquiler joven: hasta 300 euros al mes

El plan también refuerza las ayudas al alquiler para jóvenes. La subvención podrá alcanzar los 300 euros mensuales para una vivienda completa y los 200 euros al mes si se alquila una habitación, siempre con el límite del 60% de la renta o precio mensual.

Para acceder a esta línea, el arrendamiento deberá ser la residencia habitual y permanente de la persona solicitante. Además, con carácter general, el alquiler no podrá superar los 1.000 euros mensuales en el caso de una vivienda completa ni los 600 euros si se trata de una habitación, aunque las comunidades autónomas podrán plantear ajustes justificados en determinados casos.

Ayudas generales al alquiler

Junto al apoyo específico para jóvenes, el Plan Estatal mantiene una línea de ayudas al alquiler para hogares con menos ingresos. En este caso, la ayuda máxima será de 250 euros al mes para vivienda y de 150 euros al mes para habitación, con posibilidad de incrementarse hasta el 40% de la renta en función de las circunstancias familiares, de dependencia o discapacidad.

Esta línea puede tener especial interés en Málaga capital y en los municipios de la Costa del Sol, donde el encarecimiento del alquiler ha estrechado el margen de muchas unidades familiares para mantenerse en su vivienda habitual.

El Gobierno aprobó este martes, con varios meses de retraso, el nuevo plan estatal de vivienda / L. O.

Alquiler con opción a compra para jóvenes

Otra de las novedades es la ayuda vinculada al alquiler con opción o derecho a compra de viviendas protegidas con protección permanente. En estos casos, la ayuda podrá igualar las cantidades pagadas en alquiler hasta el momento de la compra, con un límite de 33.600 euros por vivienda, y sumar una ayuda adicional de hasta 26.880 euros.

La condición clave es que todo lo abonado en concepto de alquiler se descuente íntegramente del precio final de adquisición de la vivienda.

Cobertura para situaciones de vulnerabilidad

El plan reserva también fondos para situaciones de emergencia residencial. Entre los posibles beneficiarios figuran víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual, personas desahuciadas, personas sin hogar, familias monoparentales o monomarentales y otros colectivos vulnerables que determinen las comunidades autónomas.

En estos supuestos, las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de la renta o del precio de la solución habitacional, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a quienes se encuentren en una situación de especial necesidad.

Hasta 30.000 euros para recuperar viviendas vacías

El Plan Estatal de Vivienda también incluye ayudas para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler social o asequible. La subvención podrá alcanzar los 30.000 euros por vivienda, siempre que el inmueble haya estado vacío al menos dos años y, tras la rehabilitación, se destine al alquiler asequible durante un plazo mínimo de cinco años. En municipios o núcleos de hasta 10.000 habitantes, la ayuda puede subir hasta 35.000 euros.

Además, se contemplan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas situadas en edificios con protección patrimonial o valor cultural.

Rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética

Otra parte relevante del programa se destinará a rehabilitación de edificios y viviendas. El Ministerio prevé ayudas para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética, con actuaciones que pueden incluir obras estructurales, adaptación de inmuebles, mejoras de habitabilidad o reducción del consumo energético.

En un territorio como Málaga, donde conviven barrios con edificios antiguos, cascos históricos, núcleos rurales y una fuerte presión residencial, esta línea puede ser clave para recuperar viviendas ya existentes sin depender únicamente de nueva construcción.

Los terrenos de Buenavista, donde se pretende desarrollar más de mil VPO. / L.O.

Andalucía deberá concretar el calendario

Aunque el marco estatal ya está definido, los solicitantes malagueños todavía tendrán que esperar a que la Junta de Andalucía concrete las convocatorias, los plazos, la documentación y los requisitos específicos para acceder a cada ayuda.

El Plan Estatal establece que las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las convocatorias de las ayudas al alquiler, compra, autopromoción y rehabilitación. Por tanto, en Málaga no bastará con que la ayuda exista en el plan: será necesario que Andalucía active cada línea y detalle cómo se solicitará.