Cortes de tráfico en Málaga este fin de semana por procesiones y el Día de la Bici

Málaga afronta un fin de semana con varias afecciones a la movilidad por la celebración de tres salidas procesionales y una prueba deportiva. Los cortes y desvíos se concentrarán este sábado 23 y domingo 24 de mayo, especialmente en el Centro histórico, la zona de la Victoria y el recorrido del Día de la Bici 2026.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de las principales incidencias previstas para estos dos días.

Procesiones del sábado 23 de mayo en Málaga

La primera de las salidas será la procesión de María Santísima de Araceli, que comenzará a las 18.00 horas desde la iglesia de San Julián. El recorrido discurrirá por calles del Centro como Nosquera, Comedias, Méndez Núñez, plaza de Uncibay, Granada, San Agustín, plaza del Obispo, Strachan, Bolsa, Marqués de Larios, Puerta del Mar, San Juan, Compañía, Carretería y Nosquera, hasta su regreso al entorno de la iglesia.

También el sábado, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la procesión de Pentecostés de María Santísima del Rocío Coronada. La comitiva partirá de Párroco Ruiz Furest y pasará por Altozano, Cruz Verde, Huerto del Conde, Compás de la Victoria, plaza del Santuario, Santuario de la Victoria, Fernando el Católico, Isabel la Católica, Cristo de la Epidemia, plaza Mendizábal y Puerto Parejo, entre otras vías.

Traslado de vuelta del Rocío Coronada

Ya en la madrugada del domingo, a partir de la 1.00 horas, se realizará el traslado de vuelta de María Santísima del Rocío Coronada, con salida desde Párroco Ruiz Furest. El itinerario continuará por Altozano y plaza de la Victoria hasta la casa hermandad.

Cortes por el Día de la Bici 2026 en Málaga

La principal afección a la circulación llegará el domingo 24 de mayo con la celebración de la 19.ª edición del Día de la Bici 2026. A partir de las 10.00 horas se cortará al tráfico el recorrido de la prueba, con una previsión de reapertura aproximada sobre las 13.00 horas.

El itinerario afectará a vías como paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, avenida de Andalucía, avenida de la Aurora, Cruz del Humilladero, avenida Ortega y Gasset, avenida María Zambrano, avenida Doctor Manuel Domínguez, avenida Jorge Luis Borges, Cómpeta, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, Compositor Lehmberg Ruiz, Hilera, Puente de la Esperanza, Atarazanas y Puerta del Mar, antes de regresar al entorno de la Alameda, la plaza de la Marina y el paseo del Parque.

Las líneas de la EMT que circulan por el recorrido del Día de la Bici también se verán afectadas. Para conocer horarios, desvíos y paradas alternativas, se recomienda consultar la web oficial o la aplicación móvil de la EMT Málaga.