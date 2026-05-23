La playa secreta de Málaga que pocos conocen y que combina un enorme arenal con un paseo repleto de vegetación: es perfecta para visitar en familia

Con Málaga convertida en uno de los destinos favoritos de los turistas de todo el planeta, cada vez es más complicado encontrar rincones tranquilos en la provincia alejados de la masificación. Sin embargo, aún existen algunos entornos desconocidos para la mayoría de los visitantes que consiguen mantener su esencia y calma sin bullicio constante. Es lo que ocurre con la playa de los Rubios, un litoral que pocos conocen y que destaca por su tranquilidad y belleza.

Situada en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, en el extremo oriental más próximo a Vélez-Málaga, esta playa de arena oscura y aguas serenas cuenta tiene una extensión de 1.100 metros de largo y unos 20 metros de ancho.

La playa de los Rubios, un litoral tranquilo en Rincón de la Victoria

Con esa longitud, la playa de los Rubios consigue abarcar todo el litoral del municipio junto con la playa de Rincón de la Victoria y la de Torre de Benagalbón.

Playa de los Rubios, en Rincón de la Victoria / Diputación de Málaga

En lugar de lo que suele ocurrir en la mayoría de litorales, en los que se han construido paseos marítimos que bordean la costa, este entorno tiene una visión diferente: en vez de paseo marítimo, tiene un paseo ecológico repleto de vegetación que se suma al del parque La Serrezuela y que coincide con la Senda Litoral y la Gran Senda de Málaga.

Un paseo ecológico junto a la Senda Litoral

Además, durante su recorrido, se instalaron distintos miradores para que los caminantes no solo puedan disfrutar de la combinación de enorme arenal y paseo vegetal, sino que también puedan contemplar las mejores vistas de la playa y su hermoso paisaje.

Playa de los Rubios, en Rincón de la Victoria / Diputación de Málaga

Pero a pesar de la tranquilidad que suele encontrarse en este entorno malagueño, la playa de los Rubios dispone de todas las comodidades de cualquier otra costa más concurrida, con distintos chiringuitos perfectos para probar los mejores pescados y mariscos frescos mientras se observa el mar, además de hamacas y sombrillas.

Chiringuitos y actividades náuticas en la playa de los Rubios

De igual modo, también dispone de servicios de alquiler náutico con distintas opciones disponibles para todas las edades, como hidropedales.

Playa de los Rubios, en Rincón de la Victoria / Diputación de Málaga

Todo ello, sumado a la belleza del entorno y la tranquilidad de la zona, hace que la playa de los Rubios se haya convertido en uno de los lugares favoritos de las familias malagueñas.

Cómo llegar a la playa de los Rubios desde Rincón y Málaga

Para llegar a esta playa desde el centro de Rincón de la Victoria, es necesario tomar la A-7 desde la carretera de Benagalbón hasta la salida 258 hacia la avenida de la Axarquía/N-340a, tras lo que se encontrará el destino a la derecha.

Si se quiere acudir a este litoral desde el centro de Málaga capital, habrá que recorrer la Alameda de Capuchinos, camino del Colmenar, avenida de los Pascueros y avenida de Guerrero Strachan hacia la A-7 para, posteriormente, tomar la salida 258 hacia la N-340.

Playa de los Rubios, en Rincón de la Victoria / Diputación de Málaga

Tras esto, hay que conducir hacia la avenida de la Axarquía/N-340a para encontrar este singular arenal a la derecha.