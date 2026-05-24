La bodega más pequeña de España está en este pequeño pueblo de Málaga y se construyó en un antiguo garaje: "Un rincón entrañable y mágico con buenos vinos y maridajes increíbles"

La bodega más pequeña de toda España, y una de las de menor tamaño del mundo, no se encuentra en La Rioja ni en Jerez de la Frontera, sino en Benalauría, un pueblo de apenas 460 habitantes situado en plena Serranía de Ronda, en el corazón del Valle del Genal. Se trata de la Bodega 28 metros cuadrados, un negocio que debe su nombre al tamaño de su local, de tan solo 28 metros.

"En nuestro rincón mágico, la grandeza no se mide en metros cuadrados, sino en la pasión y dedicación que infundimos en cada botella de vino", señalan desde esta bodega que se instaló en 2019 en un pequeño garaje y que, pese a su diminuto tamaño, "alberga siglos de tradición vinícola y un amor inmenso por el arte de elaborar vinos excepcionales".

Una bodega de solo 28 metros cuadrados en Málaga

Este curioso negocio que no deja de ganar adeptos por la calidad de sus caldos y sus singulares instalaciones nació en el año 2019 de la mano de José Verdugo y sus socios.

Todo comenzó cuando Verdugo se dio cuenta de que a su grupo de amigos les encantaba el vino y que él tenía una antigua cochera disponible a la que no le daba uso.

El origen de este pequeño templo del vino

Así, decidió unirse con sus socios para crear esta bodega que, aunque sufrió con la llegada de la pandemia de la Covid-19, consiguió reflotar tras la vuelta a la normalidad hasta convertirse en uno de los grandes atractivos de Benalauría y todo un emblema para los amantes del enoturismo.

De ese modo, esta pequeña bodega de apenas 28 metros cuadrados situada en un antiguo garaje se ha posicionado como todo un templo del vino en el que los visitantes disfrutan de una experiencia única repleta de sabores, aromas y autenticidad.

Vendimia manual y pequeños agricultores: el secreto de esta bodega

Unos vinos que basan gran parte de su éxito y paladar en su proceso de fabricación, en la que se hace uso de la vendimia manual y una selección cuidadosa de racimos para garantizar la calidad de sus vinos.

Esta bodega no cuenta con su propio viñedo, por lo que recurren a pequeños agricultores del municipio y localidades cercanas, de las que obtienen toda clase de especialidades, como la uva moscatel de Alejandría llegada desde Manilva.

Vinos blancos, tintos y rosados en este rincón de Ronda

Por ello, en este enclave se pueden conseguir desde vinos blancos y tintos hasta rosados realizados con uva ecológica y preservados en las barricas con las que cuentan en su pequeño local.

Un proceso que tiene como resultado un vino de tan alta calidad que incluso ha conquistado a personalidades como el chef José Andrés, que ha asegurado a través de sus redes sociales: "Pedazo de vino, no me puedo creer que se pueda comprar un vino así a un precio tan increíblemente asequible".

El elogio del chef José Andrés a estos vinos malagueños

Además, ha afirmado que, a pesar de apenas contar su bodega con 28 metros cuadrados, "sois hectáreas".

Un mismo pensamiento que comparten los visitantes que han acudido al local, que han señalado a través de las reseñas de la bodega en Google: "Es un rincón entrañable y mágico con buenos vinos y maridajes increíbles".

Una experiencia turística, enológica y culinaria

"Es una maravillosa experiencia turística, enológica y culinaria", ha recalcado otro usuario, mientras otro ha indicado que esta bodega tiene un gran encanto "no solo por el lugar, sino por la gente de su pueblo y las personas que la gestionan".

Pero los visitantes de esta bodega no solo pueden disfrutar de los mejores caldos, sino de la experiencia gastronómica que ofrece José Verdugo, en el que no existe carta, sino que los visitantes tienen que dejarse llevar y guiarse por los platos elaborados por él mismo.

Un proyecto ligado a Benalauría y su turismo

Además, este gaditano de San Fernando que se mudó a Benalauría hace más de 20 años para realizar prácticas de empresa y encontró ahí su hogar trabaja también por dar mayor visibilidad a la localidad malagueña.

Para ello, realiza rutas gastronómicas y culturales en las que muestra las principales bondades y tesoros de este rincón de la Serranía de Ronda.

Todo un emblema de amor por la tierra y por el buen producto que demuestra que, a pesar de regentar la bodega más pequeña de España, su lucha por la excelencia es inmensa.