En busca y captura el acusado de matar a un portero en un club de playa de Mijas

La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de prisión para el ciudadano británico acusado de provocar a la muerte al portero de establecimiento de Mijas al que golpeó durante una trifulca en el local. La acusación pública considera que se trata de un delito de lesiones y otro de homicidio por imprudencia grave y propone una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los dos hijos del fallecido y 107.599 euros para la primogénita de su mujer, fallecida seis meses después en otro episodio que se investigó como violencia de género. Aunque de momento no hay fecha para el juicio, fuentes judiciales han precisado a este periódico que el acusado está en busca y captura, ya que no ha cumplido con las condiciones de su libertad provisional y se desconoce su paradero.

Las conclusiones provisionales de la acusación pública disponen que la agresión a José Pisani se produjo sobre las 00.30 horas del 16 de abril de 2023 en el club de playa Olivia’s en el que trabajaba realizando labores de seguridad «sin seguro de responsabilidad civil patronal». Esta versión explica que la víctima intervino en una pelea en la que participaba el acusado e intentó reducirlo, pero este se zafó del portero «y con ánimo de menoscabar la integridad física y omitiendo cualquier diligencia ante posibles resultados, le propinó un puñetazo en el rostro» que le hizo caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra el suelo. El escrito de acusación enumera una decena de lesiones, entre ellas una hemorragia en la zona externa del cerebro y varias fracturas en distintos puntos de la cabeza, por las que José falleció al mediodía siguiente en el Hospital Regional de Málaga como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Tenía 55 años.

Detención

El acusado, que abandonó el local tras la agresión, fue identificado rápidamente por la Guardia Civil como un británico que entonces tenía 32 años y dos días después fue localizado y detenido en su vivienda. Al pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional mientras se le investigaba por un delito de homicidio imprudente y otro contra la salud pública, ya que durante el registro de su vivienda se encontraron pequeñas cantidades de distintas sustancias estupefacientes. Poco después se supo que el investigado había sido detenido meses antes por presuntamente haber participado en el intento de asesinato a tiros de tres irlandeses en Marbella.