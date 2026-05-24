Expertos analizan el tablero político andaluz: "Juanma Moreno va a tener que poner a prueba su manual de convivencia"

La pelota del poder andaluz se ha caído del tejado y está en tierra de nadie, justo en el límite entre las rosas del PP y las espinas de Vox. Como apunta Juan Carlos Blanco, asesor experto en comunicación política, "ahora el presidente de la comunidad de vecinos se tiene que entender con el vecino enfadado". O bien se acaban dando la mano con condiciones en las que ambos estén de acuerdo, o bien se vuelve a lanzar la bola hacia arriba para que las urnas hagan lo suyo.

Por lo pronto, "ha llegado el lío" y mientras la derecha alcanza un acuerdo, los expertos esclarecen posibles escenarios políticos. Descartada una insuficiente suma de fuerzas de la izquierda andaluza, sobre la mesa solo está la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, que no ha conseguido la mayoría absoluta y necesita pactar si quiere regresar a los despachos del Palacio de San Telmo sin volver a pasar por una repetición electoral.

Lo cierto es que a finales de octubre de 2025, el entonces presidente de la Junta en pleno derecho, Juanma Moreno, tituló su primer libro como 'Manual de Convivencia'. Y ahora más que nunca tendrá que releer sus páginas. "El lío es que en un momento dado se empieza a hablar de prioridad nacional e inmigración y lo que se puede romper es un aura: la idea de que ese manual de convivencia se va a tener que poner a prueba", explica Blanco.

¿Qué podría pedir Vox y qué le podría conceder el PP?

El mejor de los escenarios para el Partido Popular de Moreno sería que los de Manuel Gavira cedieran su apoyo en forma de abstención. "Yo no creo que Juanma vaya a ofrecerles entrar en el gobierno", asegura Gema Lobillo, profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Lobillo afirma que, a su parecer, Moreno pactará "políticas concretas" con los de Gavira, pero no "pactos de gobierno". "No va a darles ninguna consejería", explica, desvinculándose de la idea de que se pueda calcar en el sur lo pactado en la meseta.

En la misma línea confluye la opinión de Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política en la UMA. "Ahora mismo la cuestión fundamental no es tanto la agricultura sino el tema de la prioridad nacional y la política con respecto a los migrantes", explica. "Según las primeras declaraciones, Moreno va a intentar gobernar en solitario y pactar probablemente ley a ley", añade.

Sin embargo, la postura de Juan Carlos Blanco sí es más cercana a la realidad de lo pactado en otras comunidades. "Vox es un partido minoritario cuyos escaños permiten forzar al mayoritario, y es lo que van a hacer", explica el asesor político, que entiende que los de Gavira buscan "impacto", es decir, "un documento en el que puedan vender a la opinión pública y a los suyos la compra de sus principales argumentos". El experto cree que en una primera instancia podría haber negociación de puestos en la propia constitución del Parlamento y la cesión de consejerías o competencias ligadas a la agricultura, la ganadería y la inmigración.

En cualquier escenario, los expertos invitan a recordar a Vox que fue el Partido Popular quien ganó las elecciones andaluzas con 53 escaños para que vaya por delante que "el análisis de los resultados electorales no son los mismos que en otras comunidades autónomas", donde se quedaron a mayor distancia de esa mayoría parlamentaria. De todas formas, y con independencia de los resultados, recuerdan que "las negociaciones no van a ser a dos, sino a cuatro", entre Feijoó, Abascal, Moreno y Gavira.

"Destripar" la prioridad nacional

Una de las grandes preguntas que se examinarán en los próximos cuatro años en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón y, quien sabe todavía si también en Andalucía, será la de la constitucionalidad de la famosa "prioridad nacional". "Ahora es el momento de que Vox destripe qué es y en qué consiste", recuerda Blanco, porque "hay líneas rojas" que no se pueden firmar.

¿Repetición electoral?

Lobillo considera más factible que se pudiera dar una repetición electoral antes que la cesión de vicrepresidencias o consejerías como han concedido en otras comunidades autónomas. La profesora cree que, "en el peor de los casos", si Vox no cede en nada, "no solamente a nivel andaluz sino también a nivel nacional", podría darse la revancha.

Por su parte, Blanco cree que la idea de volver a citar a los andaluces en las urnas puede asomar en la negociación, pero que sería algo que se descartaría. Aunque recuerda: "Es verdad que ahora mismo estamos en un momento de excepcionalidad en el que ya casi no se puede descartar nada". Valencia coincide y afirma que "no le interesa a nadie repetir el lío". El catedrático entiende que los resultados no cambiarían mucho si se diera una repetición electoral.

El rumbo del socialismo andaluz

"El Partido Socialista quiere meter en la nevera su propio resultado electoral, de hecho, hasta que no pasen las elecciones municipales y todo el ciclo electoral de 2027 que acaba con las nacionales, no es momento de abrir un proceso de reflexión interno, lo que creo que es un error conceptual grave porque hace ya mucho tiempo que tuvo que empezar ese proceso", explica Juan Carlos Blanco sobre la derrota del PSOE en las urnas. "El gran problema del partido es que no le salen las cuentas y no le van a salir ni en las municipales ni en las generales", añade.

Los resultados del PSOE en Andalucía han llegado a su mínimo histórico en la comunidad autónoma. Con 28 escaños, la candidata socialista, María Jesús Montero, tendrá que ejercer oposición desde del atril del Parlamento. Pero la situación no se queda ahí. Esta semana se ha conocido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso Plus Ultra. "Que no quepa la menor duda de que esta investigación revienta las posibilidades electorales del PSOE", concluye Blanco.