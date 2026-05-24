La historia oculta bajo el garaje Las Delicias de Málaga: de mezquita andalusí a hotel de 5 estrellas

Un hotel de cinco estrellas con 150 habitaciones y un centro deportivo y social. Este es el último proyecto planteado para el solar del Garaje de Las Delicias, en el Centro de Málaga. Un proyecto que, curiosamente, de alguna manera conecta con los usos que históricamente ha tenido este espacio. Ha sido zona de hospedaje en la época andalusí, pero también unos baños públicos con plaza de toros y teatro.

Situado en el llamado barrio de San Rafael, el Garaje Las Delicias se sitúa en lo que históricamente ha sido la primera expansión extramuros de Málaga. Una zona que tuvo su primer desarrollo intensivo durante la época andalusí, donde se establecieron viviendas con huertas y algunas hospederías, que daban acomodo a los viajeros que llegaban a Málaga. Ahora, mil años después, la cadena catalana Yurbban ha firmado la compra de este ámbito histórico y ha iniciado la tramitación urbanística para levantar un establecimiento hotelero en una parcela que concentra algunas de las capas más singulares de la memoria urbana de la ciudad.

La operación promovida por Yurbban Málaga S.L. ha dado ya un paso con la admisión a trámite de la redacción del plan de protección y remodelación urbana del sector Las Delicias, que incluye la creación de una nueva plaza abierta que conecte las calles Don Rodrigo y Marqués de Valdecañas, así como el hotel y un centro deportivo y social abierto al público.

Imagen de la nueva plaza que se construirá donde el garaje de Las Delicias y a la que dará la fachada del hotel de cinco estrellas. / Estudio Montoya Molina

Un enclave con origen andalusí en el arrabal de Fontanalla

La historia documentada de este espacio se remonta al periodo andalusí. Hacia el siglo XI, el arrabal de Fontanalla se extendía fuera del recinto amurallado de Málaga y funcionaba como una zona residencial vinculada al agua, la agricultura y el hospedaje.

La documentación apunta a un entorno con viviendas, posadas, baños, huertas, albercas, pozos y sistemas de riego. También contempla la posible existencia de una mezquita, lo que situaría en este punto del Centro un antiguo espacio de culto islámico dentro del tejido urbano del arrabal.

Tras la conquista cristiana, la zona mantuvo durante un tiempo su carácter agrícola. Después, la implantación de usos religiosos cristianos y la fundación del convento de San Francisco o San Luis el Real marcaron el destino de este enclave durante varios siglos.

De huerta conventual a los Baños de Las Delicias

La desamortización cambió por completo el rumbo de estos terrenos. En 1837, según recuerda la académica y antigua archivera municipal Mari Pepa Lara, el convento fue desamortizado y el solar acabó adjudicado al único postor: Antonio María Álvarez, una figura destacada en la Málaga del siglo XIX.

Álvarez impulsó primero una plaza de toros, inaugurada en 1840 y anterior a La Malagueta. Más tarde promovió los Baños de Álvarez, conocidos después como Baños de Las Delicias, que ocuparon parte de la antigua huerta franciscana.

Aquel complejo fue mucho más que un establecimiento de baños. Disponía de salón de descanso, huerta y estancias con tinas de mármol blanco para baños de agua dulce y medicinales, siguiendo la inspiración de enclaves termales como Carratraca, Archena, Lanjarón o Alhama de Granada.

Vista aérea de la zona de Las Delicias donde irá el hotel y en la que se ve la cubierta de hormigón construida en los años 50 y que está protegida. / L. O.

El templete de mármol que ha sobrevivido al tiempo

El principal testimonio visible de aquella etapa sigue en pie dentro del actual garaje: un templete central con ocho columnas de mármol blanco y un recipiente de mármol rojo. Según la tradición recogida por Mari Pepa Lara, esa pieza pudo haber servido como tornavoz del púlpito del antiguo convento franciscano.

Los Baños de Las Delicias llegaron a formar parte de la vida social malagueña. La reina Isabel II visitó sus instalaciones el 16 de octubre de 1862 durante su estancia en la ciudad. Además, desde sus ventanas se podían seguir bailes y conciertos del cercano Liceo de Málaga, ubicado en la plaza de San Francisco, en el edificio del antiguo Conservatorio María Cristina.

La gran inundación de 1907 arrasó buena parte del edificio, la huerta y el jardín. El espacio quedó prácticamente inutilizado hasta que en 1929 abrió allí el cine de verano Las Delicias, clausurado en 1943. Después llegaría el uso como garaje.

La pila del templete decimonónico de los Baños de Las Delicias tiene un probable origen conventual. / A.V.

De forma paradójica, esos usos posteriores contribuyeron a proteger el templete. El cine primero y el aparcamiento después evitaron que este rincón histórico fuera sustituido por una construcción sin memoria.

Un hotel de cinco estrellas, plaza pública y vigilancia arqueológica

El proyecto que ahora se tramita lleva la firma del arquitecto malagueño Juan Ramón Montoya Molina y plantea una transformación profunda del ámbito. La propuesta incluye una plaza pública central de 1.193 metros cuadrados que conectará las calles Marqués de Valdecañas, Los Cristos y Don Rodrigo.

En torno a ese nuevo espacio se proyecta un hotel de cinco estrellas con unas 150 habitaciones, zona para convenciones, aparcamiento subterráneo y un centro deportivo y social. La intervención busca extender la rehabilitación del Centro más allá del eje de calle Carretería y recuperar un enclave que durante décadas ha permanecido cerrado a la mirada cotidiana de muchos malagueños.

Entrada al garaje de Las Delicias, en el Centro de Málaga. / L. O.

El punto más sensible estará bajo tierra. Urbanismo ha establecido vigilancia arqueológica durante las obras ante la posibilidad de que aparezcan nuevos restos en una parcela con una trayectoria histórica especialmente densa.

El futuro hotel se levantará, por tanto, sobre un lugar donde antes hubo arrabal andalusí, huertas, convento, plaza de toros, baños medicinales, cine de verano y garaje. Pocas parcelas del Centro de Málaga explican con tanta claridad cómo la ciudad se ha ido construyendo sobre sus propias capas de historia.