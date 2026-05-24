"El ICEX nota ya el efecto de la llegada del IMEC: las startups extranjeras nos preguntan por Málaga"

El director Ejecutivo de Emprendimiento y Competitividad de ICEX, José María Blasco, ha participado esta semana en las jornadas del programa TRAS100DE que se han celebrado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Esta iniciativa, impulsada y creada por la Fundación CRE100DO cuenta con socios estratégicos como Andalucía Trade e Innova IRV y está apoyada por Fundación Innovación Bankinter y el ICEX. El programa tiene como objetivo fundamental hacer crecer a las pymes y startups y guiarlas en su salto hacia el ansiado segmento del ‘middle market’, explorando las estrategias de crecimiento internacional.

¿Qué trabajo viene realizando el ICEX con las startups?

Lo que el ICEX ha hecho es adaptar lo que hace bien en otros sectores (la búsqueda de información para empresas, la promoción, el apoyo institucional) al sector del emprendimiento. Y digo bien sector porque para el ICEX es un sector más. El apoyo que se le da al emprendimiento es como si fuera un sector puro como otros de nuestra economía (el agroalimentario, el industrial...). Tenemos cuatro objetivos principales con las startups. El primero es la escalabilidad internacional, la búsqueda de clientes, porque sin ese factor las startups, que funcionan en un mundo global, no van a escalar y van a morir. El segundo es la búsqueda de financiación: las startups necesitan mucha más financiación, más arriesgada por parte del inversor y en etapas más tempranas. No somos financiadores ni damos préstamos, pero sí ayudamos las startups a buscar inversores, tanto nacionales como internacionales, o ponemos en contacto a fondos de inversión. El tercer tema es que la empresa de toda la vida (la corporación y las pymes) haga innovación abierta, es decir, que recurra a las startups para sus necesidades tecnológicas. Así conseguimos dos objetivos: que las startups tengan nuevos clientes y que las empresas mejoren sus resultados y sean más competitivas.

¿Cuál es el cuarto objetivo?

Atraer talento top internacional, principalmente scaleups y startups extranjeras que cubran aspectos de las cadenas de valor de nuestros sectores que no tienen esa tecnología propia. Los atraemos a España y los establecemos en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga,.... allá donde estén los sectores más trabajados. En Málaga, por ejemplo, con el tema de movilidad o los semiconductores (ahora con la llegada del IMEC). Hay startups extranjeras que con nuestros programas internacionales llegan a España y tratamos de redireccionarlas hacia Andalucía. En movilidad y semiconductores tratamos especialmente de que vengan a integrarse en los clústeres locales.

¿Se nota el efecto del IMEC?

Sí, es un efecto a medio y largo plazo. No solo es la llegada del IMEC a Málaga, sino las inversiones que se están produciendo desde el lado público y privado en ese entorno. El IMEC va a ser clave, va a hacer crecer tecnologías locales, no solo de Málaga sino de España, porque al final va a atraer también talento español y extranjero. El IMEC está además abriendo canales de comunicación con los hubs españoles de tecnologías para atraerlos a Málaga o, por lo menos, para crear puentes intra-hubs tecnológicos dentro de España.

¿Desde el ICEX percibís toda esa dinámica?

Sí, en nuestra labor de atracción de inversiones trabajamos mucho con startups y scale-ups internacionales, y nos están preguntando por el sector de los semiconductores: saber qué está pasando en España, por qué el IMEC ha elegido Málaga. Y el siguiente paso es querer venir a verlo. Luego igual acaban en Málaga o en otro lugar, pero ya todo esto es importante.

José María Blasco, director ejecutivo de Emprendimiento y Competitividad de ICEX, ha estado esta semana en Málaga en unas jornadas celebradas en el PTA. / La Opinión

Microsempresas y startus en Málaga

Málaga es tierra de microempresas ¿Cualquier firma, al margen de su tamaño, puede ir al mercado internacional o necesita un cierto peso?

Hay un doble análisis. Las empresas más grandes tienen una mayor propensión a exportar. El tamaño medio de la empresa española está por debajo de cinco trabajadores. En Alemania, por ejemplo, es 12. Y tenemos un ratio más bajo que Francia, Italia y otros competidores europeos. El tamaño es importante para tener más éxito internacional. Para las pymes es a veces complicado dar el paso a querer convertirse en empresas de tamaño intermedio, que tienen más burocracia y otro tipo de obstáculos. En el ICEX fomentamos programas de crecimiento eficiente que trabajan la digitalización, la gestión de intangibles y la innovación abierta. Queremos que esos aspectos les compensen los problemas burocráticos que pueda haber. La premisa clave es que hay que aumentar el tamaño. Dicho esto, hay una trampa para las startups en el mercado español, que tiene 50 millones de habitantes. A veces se piensa que con ese potencial de posibles consumidores es suficiente, pero para una startup tiene que ser solo el primer paso. Primero hay que atacar el mercado español y luego, cuando te asientas, el internacional.

¿La tasa de mortalidad en las startups es muy alta?

Creo que ese 90% que se comenta a veces como mantra no es real. Es más bajo. Tenemos un programa que se llama Desafía donde hacemos softlanding en ecosistemas internacionales que son importantes para las startups españolas: les preparamos para ir a San Francisco, Nueva York, Berlín, Londres o Singapur. Se trabaja antes de ir allí y luego, tras dos semanas a top en ese ecosistema para buscar clientes inversores colaboradores, y luego al volver se trabaja en nuevas oportunidades. Tenemos calibrado que la mortalidad de las startups que pasan por este programa internacional (ya han sido unas 400 en 12 años) es de apenas el 10%.

El comercio exterior de las startups malagueñas: ¿hay alternativas a EEUU?

¿Hay que buscar mercados alternativos a Estados Unidos por todos los obstáculos que está poniendo la administración Trump con los aranceles?

Hemos desarrollado un programa que se llama ICEX 500 con el que hemos entrevistado a las 500 mayores exportadoras españolas a Estados Unidos. Había empresas también de Andalucía y Málaga, por supuesto. Y se han sacado dos conclusiones. Primero, que EEUU es insustituible; las empresas no quieren dejar de estar allí por la importancia que tiene en sus mercados y cuentas, más allá de la problemática, de la burocracia y de los obstáculos. Y segundo, que hay que buscar mercados complementarios. En eso estamos, en bucar esa diversificación de mercados que permita a las empresas mantenerse en Estados Unidos, aunque sea sufriendo, y complementarlo con presencia en otros países.

¿Cómo hacerlo?

El ICEX está lanzado un programa de promoción de la marca país. Una de las lecciones de la crisis que estamos viviendo por la administración Trump es que ya no se va a poder pelear internacionalmente en precios. Vender más, por economías de escala, para poder poner menor precio a lo que vendes. Esa competencia en precios o en volúmenes creemos que ya ha llegado a su fin y es lo que queremos sacar de positivo de esta crisis. Hay que pensar más en competir en factores alternativos al precio ¿Cuáles? La marca, el diseño, la ingeniería, la reputación, la gestión de los problemas. Hay que competir en todo eso que se llaman intangibles para poder mantener los precios. Es algo que tiene la marca país española y en lo que hasta ahora no se había incidido demasiado.

El director ejecutivo de Emprendimiento y Competitividad de ICEX, Jose´María Blasco, que ha participado esta semana en Málaag en unas jornadas en el PTA. / La Opinión

¿A qué países están dirigiendo esa campaña?

Estamos yendo a países como EEUU, Japón, los países del Benelux, Suiza, Singapur y Dinamarca. Son países muy diferentes, grandes y pequeños, para ver cómo funciona la implementación de una política de promoción que está detrás del producto y servicio español. Y hay otros países que, aunque no estemos aplicando la marca país, son mercados complementarios estupendos a EEUU, como Canadá o México. Pensamos que también toca más Europa, en este caso, más flujo comercial e inversor. Vemos mucha más demanda de internacionalización por parte de las empresas a países como Alemania, Francia e Italia. Estaban ahí pero ahora nos consultan más que antes de la crisis con la administración Trump.

Sectores de starups con potencial en Málaga y Andalucía

Ha mencionado ya el tema del IMEC que llega a Málaga y el tirón que tendrá en el segmento de los semicondoctores ¿qué más sectores de gran potencial hay en el tejido de startups?

Andalucía es el quinto ecosistema español de acuerdo después de los focos de Madrid y Barcelona y de la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Málaga y Sevilla son los polos de startups y scaleups. Las scaleups son las empresas de la nueva economía que se van a convertir en BIMs potentes en el futuro, en empresas más grandes que van a acabar en algunos mercados alternativos de la Bolsa. Las scaleups son la clave para liderar las tecnologías dentro de la economía española y europea. Por sectores en Andalucía hay que destacar las Edtech, la salud, las agrifood tech o el turismo inteligente (muy propio de España, Andalucía y Málaga) con las travel tech.

¿Qué importancia tienen esos segmentos en las cifras de exportación?

España lleva desde hace más de doce años con balanza comercial positiva tras décadas en las que habíamos sido deficitarios. ¿Qué era importante en ese superávit? Principalmente las exportaciones de servicios vinculadas al turismo, que han permitido compensar, por ejemplo, que la balanza en mercancías no lo era. Pues lo que está ocurriendo últimamente es que están ya tomando protagonismo los servicios no turísticos: arquitectura, consultoría, tecnología digital de startups... Todo eso contribuyendo ahora a mantener la balanza comercial en superávit.