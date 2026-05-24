Un jurado popular juzga desde este lunes a ‘Dinamita Montilla’ por el crimen de Los Montes de Málaga

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a José J.M., conocido como ‘Dinamita Montilla’, por el crimen de un joven ocurrido en agosto de 2022 en Los Montes de Málaga. La Fiscalía malagueña solicita para el acusado 26 años de prisión por presuntamente acabar con la vida de la víctima con el objetivo de robarle.

La vista oral está señalada hasta el viernes 29 de mayo, jornada en la que se prevé que se dé a conocer el veredicto del jurado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el juicio está prevista la declaración de testigos, agentes de la Policía Nacional, peritos de distintos servicios policiales y médicos forenses.

El crimen de Los Montes de Málaga

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2022, en la zona conocida como Los Ciegos, cerca de una casa de apero de la familia del joven. La víctima había acudido allí para coger algarrobas cuando, según sostiene la acusación pública, fue abordada por el procesado.

De acuerdo con las conclusiones iniciales de la Fiscalía, el acusado llegó a la parcela con una escopeta, mantuvo una breve conversación con el joven y después lo siguió hasta la zona donde se encontraban las algarrobas. El ministerio fiscal mantiene que, aprovechando la situación de soledad de la víctima y con ánimo de obtener una ganancia ilícita, le disparó de forma inesperada.

El primer disparo le alcanzó en el cuello. Según la acusación, cuando el joven cayó al suelo, el procesado volvió a dispararle, esta vez en la cabeza, causándole la muerte. Después, presuntamente, dio la vuelta al cadáver, abrió la mochila de la víctima y se llevó los efectos de valor que pudiera encontrar, tasados en unos 200 euros.

José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', junto a una imagfen de Ester Estepa Pérez. / L. O.

La prueba de ADN que condujo hasta el acusado

La investigación policial fue clave para reabrir el rastro del crimen casi dos años después. Según la información del caso, unos vestigios biológicos hallados en la cremallera de la mochila que portaba la víctima permitieron seguir la pista de un perfil genético.

Los análisis, apoyados en bases de datos de ADN de personas detenidas, no llevaron directamente al acusado en un primer momento, sino a un perfil de una persona sin relación con el crimen que sí permitió orientar la investigación hacia un pariente. La Policía también utilizó vídeos que el propio acusado subía a TikTok para avanzar en las pesquisas.

Finalmente, en mayo de 2024, José J.M., de 63 años, fue detenido en Badajoz por su presunta implicación en el asesinato.

La pena que pide la Fiscalía para ‘Dinamita Montilla’

La Fiscalía acusa al procesado de un delito de asesinato en concurso con robo con violencia, por el que solicita 25 años de cárcel, y de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que pide otro año de prisión. En total, la petición asciende a 26 años de cárcel.

El ministerio fiscal reclama además que se le prohíba residir o acudir a los municipios donde vivan los familiares de la víctima y comunicarse con ellos durante un periodo superior en diez años al de la pena de prisión que se le imponga.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que indemnice a los padres del joven con 99.800 euros para cada uno y a la hermana con 28.500 euros por daño moral.

José Jurado Montilla, apodado 'El Titi' o 'Dinamita Montilla' / TikTok

Antecedentes de José J.M.

El caso de Los Montes de Málaga sería el quinto crimen que se atribuye a José J.M. El acusado ya fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios cometidos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras fijarse en 30 años el tiempo máximo de cumplimiento por acumulación de penas.

Además, permanece investigado en relación con el asesinato de Ester Estepa, una mujer sevillana desaparecida en agosto de 2023 y cuyo cuerpo fue hallado en Gandía, Valencia. La víctima fue vista por última vez con él, que se encuentra en prisión desde mayo de 2024.