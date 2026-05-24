El barrio malagueño de Las Flores renovará sus redes de agua y saneamiento tras años de denuncias

La barriada de Las Flores, en el distrito malagueño de Ciudad Jardín, afrontará una actuación clave para modernizar sus infraestructuras hidráulicas. El Ayuntamiento de Málaga, a través de Emasa, pondrá en marcha la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona con una inversión de 1.027.709 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El objetivo principal de las obras es sustituir las canalizaciones más antiguas, reducir el riesgo de fugas de agua, minimizar averías y mejorar el funcionamiento de la red en una barriada con infraestructuras que han superado ya buena parte de su vida útil.

Los vecinos llevan denunciando estas fugas de agua potable y aguas fecales desde hace años, ya que causan estragos en los bloques de Las Flores que, en algunos casos, empujaron a malvender locales inutilizados por los daños, que iban a ser un apoyo durante la jubilación de sus dueños, en uno de los barrios más vulnerables de Málaga.

Dónde se realizarán las obras en Las Flores

La intervención se desarrollará en las calles interiores comprendidas entre la avenida Manuel Gorría y las calles San Juan Bosco, Obispo Bartolomé Espejo y Bocana. También se actuará en un tramo situado entre Obispo Bartolomé Espejo, San Juan Bosco y Albéniz.

El proyecto contempla la renovación de la red de abastecimiento más antigua de la barriada, con la sustitución de las actuales tuberías de fibrocemento por 1.060 metros de canalizaciones de fundición dúctil. Además, se instalarán 36 válvulas de compuerta, tres hidrantes y 37 acometidas domiciliarias.

Separación de aguas pluviales y residuales

La actuación también afectará a la red de saneamiento. Emasa prevé instalar 96 metros de tuberías y ejecutar 146 conexiones en viviendas.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto será la separación de las redes de aguas pluviales y residuales en la calle Obispo Bartolomé Espejo. Para ello, se construirá un nuevo colector de aguas de lluvia de 313 metros, al que se conectarán 26 sumideros.

Esta separación permitirá mejorar la gestión del agua de lluvia y reducir la presión sobre la red de saneamiento, una medida especialmente importante en episodios de precipitaciones intensas.

Una actuación incluida en el plan Conecta_Málaga

La renovación de las redes de Las Flores forma parte del plan Conecta_Málaga, incluido en los Planes de actuación integrados de entidades locales. La financiación procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

Este plan contempla actuaciones de regeneración y dinamización en tres ámbitos de la ciudad: Centro-Norte, Las Flores y Cruz del Humilladero. Málaga ha obtenido en esta convocatoria 11,9 millones de euros de fondos FEDER, el máximo concedido en la categoría de grandes ciudades en Andalucía, con una tasa de cofinanciación del 85% sobre una inversión pública aprobada de 14 millones de euros.

El conjunto de actuaciones previstas en Conecta_Málaga alcanza, no obstante, los 30 millones de euros, por lo que el resto de la financiación se cubrirá con recursos municipales y con fondos europeos que puedan obtenerse por sobreejecución.

Más de 130 actuaciones hidráulicas en Málaga hasta 2029

La obra prevista en Las Flores se integra también en el plan de inversiones de Emasa para el periodo 2024-2029, que incluye más de 130 actuaciones hidráulicas en todos los distritos de Málaga.

Este programa cuenta con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros y tiene entre sus prioridades la renovación de redes de agua potable y saneamiento que han quedado obsoletas o presentan mayor riesgo de roturas, fugas y averías.

Ayudas para rehabilitar edificios en Las Flores

De forma paralela, el Instituto Municipal de la Vivienda mantiene abierta una convocatoria de ayudas dotada con 2 millones de euros para la rehabilitación de edificios en la barriada de Las Flores.

Estas subvenciones están dirigidas a comunidades de propietarios y podrán destinarse a actuaciones para eliminar problemas de humedades y filtraciones, así como a la rehabilitación de instalaciones de abastecimiento y saneamiento dentro de los inmuebles.

El porcentaje subvencionable podrá alcanzar hasta el 95% del importe de las obras, con una ayuda máxima de 45.000 euros por comunidad de propietarios. La ayuda podrá cubrir la ejecución material, los honorarios técnicos y los gastos de gestión administrativa.