Los municipios malagueños adelantan al calor de mayo sus dispositivos para las playas

La provincia de Málaga durante décadas ponía en marcha sus dispositivos de playas, tanto materiales como humanos, a partir de una fecha tan especial como era la Noche de San Juan. Sin embargo, con mayos cada vez más cálidos y la necesidad de mantener el litoral a punto durante la mayor parte del año posible, los ayuntamientos hoy por hoy prevén en numerosos casos iniciar la temporada de baños el 1 de junio. Incluso algunos adelantan esa fecha, al objeto de dar servicio en la segunda quincena del presente mes.

La particularidad de estas últimas semanas todavía primaverales es que existe riesgo de que llegue algún temporal marítimo, como el registrado desde el pasado jueves en áreas de la Costa del Sol próximas al Campo de Gibraltar. En este sentido, los consistorios reconocen su preocupación por la falta de estabilización que presentan algunos tramos.

Marbella

En Marbella, este pasado viernes era significativa la preocupación del sector. Así recordaban fuentes municipales que hay playas muy erosionadas porque este invierno han perdido bastante arena y de momento no se ha intervenido por parte de Costas. En esta situación se encuentran los arenales localizados en San Pedro Alcántara, La Fontanilla, El Cable o Nueva Andalucía.

El temor pasa por ver destrozadas, además, las infraestructuras de playa que el Ayuntamiento ha repuesto durante los últimos meses para que bañistas residentes o foráneos puedan haber disfrutado de sus primeras jornadas sobre la arena en plena primavera. Asimismo se han realizado aportaciones de arena con fondos municipales, que también están en el aire por estos temporales tardíos.

Un socorrista en una de las playas de Marbella / L.O.

Axarquía

Al otro lado del litoral, en la comarca de la Axarquía, Rincón de la Victoria o Torrox desarrollan tareas de reacondicionamiento de sus playas justo a estas alturas de mayo. El Ayuntamiento rinconero acaba de anunciar que el dispositivo especial de playas se activará de manera completa el próximo 1 de junio, «con todos los servicios destinados a garantizar la seguridad, limpieza y disfrute del litoral».

En este caso, el operativo de salvamento, socorrismo, prevención y vigilancia permanecerá activo hasta el próximo 15 de septiembre, en horario ininterrumpido de doce de la mañana a ocho de la tarde, de lunes a domingo. Además, el servicio de limpieza de aguas superficiales se prestará diariamente mediante dos embarcaciones que recorrerán el litoral del municipio, con independencia a las labores desde el mar que en el resto de la comarca oriental ejecute la Mancomunidad axárquica.

Embarcaciones quitanatas en la Caleta de Vélez / F. E.

En esta parte de la provincia y a diferencia del pasado periodo estival, al recuperarse la normalidad hidrológica con el embalse de la Viñuela muy cerca del lleno técnico, todas las duchas y lavapiés de las playas van a poder estar «plenamente operativos». Durante 2025 se mantenían anuladas las duchas en cuanto al suministro de agua potable y, a pie de playa, sólo se podían utilizar los lavapiés.

Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria en pocos días también completará la apertura completa de los aseos públicos, junto con un refuerzo de las labores de limpieza diaria de estas instalaciones y de las pasarelas de acceso a sus playas. Asimismo, se intensificará la recogida de residuos tanto en las playas como en las zonas de restauración, en horario de ocho de la mañana a diez de la noche, como señala el propio Consistorio.

En este municipio hasta 22 profesionales integrarán asimismo el servicio de salvamento, socorrismo, prevención e información, que también estará activo hasta mitad de septiembre, como señala el edil delegado de Playas, Sergio Díaz. El regidor, Francisco Salado, incide en el «importante esfuerzo» que se realiza cada año para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes disfrutan de las playas en su municipio.

Un socorrista en una playa de Rincón de la Victoria / L.O.

Torrox

En cuanto al Ayuntamiento de Torrox, en estos días se adaptan las playas con nuevas zonas de sombra, como principal novedad, y de accesos mejorados para aquellas personas que presentan necesidades especiales. Como han destacado el alcalde, Óscar Medina, y la edil delegada del área, Vanessa López, estas actuaciones «forman parte de un completo plan de choque que incluye la renovación de mobiliario urbano, pintura de accesos y la instalación de nuevas pérgolas adaptadas». Durante una visita al paseo marítimo de Ferrara, en Torrox-Costa, donde se ubica una de las nuevas infraestructuras, Medina incide en esa cada vez más adelantada temporada de baños. Así ha argumentado que desde «hace semanas» se desarrolla «un plan de puesta a punto de las playas para optimizar los servicios y el equipamiento de cara a la temporada turística alta».

Nuevas pérgolas y zonas de sombra en Torrox / L.O.

En este término se han colocado dos nuevas pérgolas con sombra y mobiliario adaptado, ubicadas en Ferrara y en El Peñoncillo, que se unen a las ya existentes en las playas de El Morche y Cenicero-Las Dunas. A ello se suma el despliegue de pasarelas flexibles hasta la misma orilla «para garantizar que el verano sea un derecho para todos, permitiendo que las personas con necesidades especiales disfruten del mar con la seguridad, el confort y el bienestar que merecen», añade Vanessa López.

Playa de La Malagueta. / Jorge Zapata (EFE)

Málaga capital

Por otra parte, en Málaga capital llama la atención el anuncio de los portavoces de los socorristas que prestan su servicio en las playas, puesto que a través del sindicato CGT han anunciado en los últimos días la puesta en marcha de «un segundo periodo de huelga», entre los días 30 de mayo y 21 de junio, en «plena temporada alta, que se inicia el 15 de junio». El portavoz del colectivo, Emiliano Cortés, recuerda a este periódico que ya desarrollaron un primer paro entre los días 9 y 17 de mayo.

La labor de estos profesionales se realiza a través de la empresa adjudicataria UTE Playas de Málaga (SGG-Atlantic) y entre los motivos para este nuevo periodo de huelga figura el «incumplimiento generalizado» del acuerdo de desconvocatoria de huelga ante el SERCLA, el pasado 3 de marzo, el incumplimientos en materia de «turnos, horarios y retribuciones de plantilla» o el incumplimiento del orden de llamamiento, y la política disciplinaria de la empresa.

Precisamente, al hilo de la movilización de estos trabajadores, en los últimos días son numerosos los consistorios que, al no subcontratar estos servicios, trabajan en los procesos de selección de personal temporal para poder mantener su litoral vigilado y con óptimas condiciones de seguridad durante los próximos meses.