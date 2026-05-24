Socialistas malagueños mudando piel, el PP mirando a su derecha y Adelante Andalucía se viene arriba

Los socialistas, también los malagueños, están en shock con lo de Zapatero. «Lo de Zapatero» es un terremoto político de una magnitud aún por calcular y experimentar. Zapatero el santón, el icono, el referente. El jefe moral y que tanto se implicó en las pasadas elecciones. Al zapaterazo se suma el malestar por los resultados en las autonómicas. El consuelo es que el PP no ha sacado mayoría absoluta. Un par de días antes de la votación, los socialistas malagueños recibieron una encuesta que les daba tres escaños. Finalmente fueron cuatro. Esto salva un poquito los muebles. No los muebles del comedor, que siempre son los vistosos y los que se reservan para las visitas, pero sí algunos muebles auxiliares e incluso los dormitorios. La cuarta en la lista del PSOE a estas autonómicas recién celebradas era Patricia Alba, que dejará la Diputación y será sustituida por Pepe Martín, alcalde de Colmenar, partido judicial de Málaga pero hombre también próximo e integrante del grupo que constituyen los alcaldes o portavoces en la Axarquía. En la Diputación también se despidió en el pleno del otro día (Alba no pudo asistir) Sandra Extremera, del Partido Popular, que igualmente ha salido elegida parlamentaria andaluza.

Dimisión de Antonio Vargas de la ejecutiva provincial socialista

Esta semana se celebró ejecutiva provincial socialista. En ella presentó su dimisión Antonio Vargas, que fue fichaje de relumbrón, exdecano de los Arquitectos, independiente. Se aburre un poco, adujo motivos personales. También es verdad que su actividad (hace lo que hacen los arquitectos, hacer casas) puede verse, quizás, algo incompatible con la actividad política. No está muy claro.

Ya hay varias personas que se han ofrecido para entrar en la Ejecutiva. Recordemos que la de Vargas es la tercera baja. También se fueron Soraya García Mesa, de Benaoján y Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, disconformes por la nula representación de la comarca de Ronda en las listas.

Ahora de lo que el partido está pendiente es del comité federal del 27 de junio. Ahí podrían alzarse algunas voces críticas pero lo interesante es que tal vez se apruebe ya un calendario para el próximo envite: las municipales. En septiembre-octubre podrían ya tener que estar designados los cabezas de lista. En Málaga capital, Daniel Pérez -ya elegido parlamentario andaluz- sigue sin embargo ejerciendo como portavoz, anteayer compareció ante los medios dando rueda de prensa y anunciando que se personarán en la causa de las presuntas facturas infladas de Smassa. Es cuestión de días que renuncie. Correrá la lista en el Ayuntamiento de Málaga y podría entrar como concejala Lorena Doña. En su día la lista ya corrió, cuando renunció Inmaculada Jabato y entró en su lugar Rubén Viruel. El grupo municipal quedará capitidisminuido hasta que en unos meses, todo parece indicar, Josele Aguilar, secretario provincial, se postule como candidato en la capital.

José Ignacio García y Teresa Rodríguez celebrando los resultados del 17M. | ROMAN RÍOS / EFE / Román Ríos (EFE)

El debate sobre las elecciones generales

También se abre debate ya en el PSOE sobre cuándo celebrar las elecciones generales. Es decir, si han de coincidir con las municipales o no. Están los que recuerdan que gracias al batacazo en las municipales del 2023 pudo retener el PSOE el Gobierno central: Sánchez adelantó comicios contra pronóstico. Otros opinan que es mejor un superdomingo electoral, todo suma. Y hay alcaldes y candidatos que estiman que las generales deberían ser antes. Estos opinan que Sánchez resta, lo cual es discutible. Más bien parece que, para los socialistas, Sánchez es el que tiene el tirón. Si las generales fueran antes y hubiera batacazo (lo que pronostican los alcaldes) difícilmente volvería a instalarse una moral de victoria unos meses después cuando se celebraran las municipales.

No hay que olvidar que las locales son obligatoriamente en mayo pero que las generales, legalmente, pueden ser bastante más allá. Las cámaras se constituyeron el 17 de agosto de 2023, por tanto legalmente pueden estar hasta el 17 de agosto y de ahí contar 54 días más. No va a pasar pero, eso nos planta en octubre del 2027.

Formación del Gobierno en Andalucía

De fondo, un tanto opacado por el caso Zapatero, está la formación de Gobierno en Andalucía. El 11 de junio se constituye el Parlamento y ahí veremos cuánto consigue Vox y si las negociaciones están en curso. Atentos a quién preside la Cámara y a cómo se reparten los puestos de la Mesa. El portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, insiste en comenzar a hablar ya. El PP desearía un Gobierno en solitario pero fuentes del partido de Abascal indican que van a intentar entrar. Van a tratar de gestionar consejerías. Los populares dicen que prima en estos días la discreción. Pero Vox afirma que no hablan aún, lo cual está ya poniendo nerviosos a los dirigentes del PP. Veremos cómo queda una ya casi vieja petición del PP malagueño: gestionar la Consejería de Sanidad. Además de otras, claro.

Tras la sesión constitutiva del 11 de junio se abrirá un plazo de 15 días para la celebración del debate de investidura, fecha que fijará el presidente de la Cámara. El candidato a presidente deberá tener mayoría absoluta en la primera votación, 55 diputados, dos más de los que ha conseguido el PP. Si no hay mayoría absoluta, 48 horas después se repite la votación, en la que solo se requiere mayoría simple. Si transcurridos dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, convocarán nuevas elecciones. El Parlamento andaluz no es hábil en agosto.

En cuanto al gran triunfador, Adelante Andalucía, sus intenciones son claras: preparar ya las generales. El partido busca candidatos en las provincias con las perspectivas ciertas de obtener diputados al menos por Málaga, Cádiz y Sevilla. La formación andalucista es débil, en mayor o menor medida, en Jaén y Almería y Huelva. Andalucía volverá a tener voz propia en el Congreso, dicen los dirigentes de la formación. No es reto menor implantarse, para las municipales, en municipios diversos, en una región tan extensa.