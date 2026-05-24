Mirando atrás
Tamese, la Málaga metalúrgica a punto de desaparecer
La última fábrica ligada a la histórica metalurgia malagueña, un imponente vestigio del Patrimonio Industrial de Málaga, está próxima a desaparecer por la presión inmobiliaria. Miguel Laure, antiguo trabajador y el profesor Francisco Rodríguez Marín la recuerdan y defienden su protección arquitectónica
«A mí se me saltan las lágrimas, solamente de pensar que la van a demoler. Soy un poco sentimental», confiesa Miguel Laure.
Este antiguo electricista de 87 años se encuentra delante de Sohrlin, el grandioso espacio de artes escénicas de Antonio Banderas y Domingo Sánchez, en calle Almonte. Grandioso, porque aprovecha las gigantescas instalaciones fabriles de Tamese (Talleres Metálicos La Secundaria), la empresa especializada en construcción metálica y calderería de gran tamaño, que funcionó entre 1945 y 1984.
Como recuerda el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, presidente de la Asociación para la Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga (Apidma), la fábrica de Tamese, en la codiciada zona de La Térmica y a pocos metros de la playa, «es la única fábrica del sector metalúrgico que se ha conservado en Málaga, que llegó a tener grandes plantas metalúrgicas y los primeros altos hornos de España».
Sin embargo, explica, el catálogo de edificios protegidos del PGOU no incluye este ejemplo de Patrimonio Industrial del siglo XX, construido hacia 1945; y acompañado por una segunda nave de décadas posteriores.
De hecho, los planes urbanísticos, que proyectan levantar tres grandes torres, no cuentan con Tamese, critica Francisco Rodríguez Marín.
Por este motivo, el presidente de Apidma ha enviado un informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre el valor patrimonial de esta fábrica «seriamente amenazada de destrucción». El propósito es que al menos la nave principal reciba protección arquitectónica, y el aprovechamiento urbanístico «no implique su demolición total ni parcial», reza el escrito.
Los dos usos son compatibles
Como subraya a La Opinión, el profesor de la UMA aboga porque se «compatibilicen los dos usos», y la fábrica de Tamese siga sirviendo de gran espacio cultural o de cualquier otro tipo junto a las torres proyectadas. «La nave más antigua es la más bonita, con unos grandes pilares de hormigón y con una cubierta de dientes de sierra, que es la clásica», describe.
Quien la conoce a la perfección es Miguel Laure que, como recuerda a este periódico, entró a trabajar en ella en 1958. «Salí de la Escuela de Martiricos como electricista y trabajé en ella en mantenimiento hasta que se cerró».
Como señala, el nombre de la fábrica (Talleres Metálicos ‘La Secundaria’), originalmente de capital malagueño y luego de capital vasco, proviene del nombre de una central de transformación que se encontraba cerca de donde hoy está el Centro Larios. La energía se producía en El Chorro.
Miguel Laure explica que los primeros pasos de esta industria se dieron en la zona de Las Pellejeras, y su segunda ubicación fue la actual, una parcela de 45.000 m2 en la denominada calle Torre del Río, -hoy, calle Pacífico-; si bien cree que la nave industrial primera es posterior a 1945, «porque cuando entré en el 58 puse muchas instalaciones eléctricas que no estaban».
El patio original de la fábrica, el espacio entre las dos naves, es hoy la calle Nereo.
Grandes equipamientos
Tamese estaba especializada en la construcción de equipamiento para industrias petroquímicas, centrales hidroeléctricas, fábricas de cemento, así como grandes tuberías y depósitos. Y como recuerda Francisco Rodríguez Marín, en 1977 dio el paso para fabricar piezas de construcción naval y el aumento de la producción obligó a levantar la segunda nave.
El Trasvase Tajo-Segura
En su mejor momento, contaba con 255 trabajadores, entre ellos 15 ingenieros, 14 diseñadores y 42 soldadores, y fabricaba equipamientos para medio mundo, gracias a la cercanía con el puerto. Entre su producción, Elías de Mateo y Víctor Heredia destacan en su libro ‘Málaga tecnológica’ (Fundación Málaga) que se prepararon muchos de los elementos del famoso Trasvase Tajo-Segura.
Miguel Laure describe, al pie de la calle, el trasiego de los camiones, la realización de gigantescas piezas industriales y el ir y venir de los obreros. Él, comenta, se marchaba a la barriada Girón andando, donde vivía, «y tenía media hora para comer».
Este antiguo trabajador de Tamese y Antonio Roldán, que le acompaña, socio de Apidma con una larga trayectoria en la Málaga industrial, no conciben que el Ayuntamiento permita demoler esta magnífica construcción.
Una nave «en perfecto estado de conservación»
En su escrito a la GMU, el profesor hace hincapié en que la nave de Tamese es un excelente ejemplo de la arquitectura industrial de mediados del siglo XX, además de la única fábrica que queda en pie del pionero pasado metalúrgico de Málaga. Por último, recalca que se encuentra «en perfecto estado de conservación y no muestra la más mínima evidencia de deterioro».
Por si fuera poco, el espacio escénico Sohrlin no solo ha respetado de forma escrupulosa la antigua fábrica, sino que con su trabajo diario demuestra «la plena utilidad del edificio y su adaptabilidad a una función distinta a la originaria». ¿Recogerá el guante el Ayuntamiento de Málaga?
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