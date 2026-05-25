La Aemet avisa de calor "propio de pleno verano" que llega a Málaga: hasta 36 grados este fin de semana

El calor seguirá sin dar tregua en Málaga, donde la primavera empieza a parecer verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avanzado que la última semana de mayo estará marcada por un episodio cálido muy intenso para la época, con "temperaturas más propias de julio o agosto" que del final de la primavera.

Según la previsión de la Aemet, esta semana "será extraordinariamente cálida para la época del año en la mayor parte de España, pero especialmente en el interior peninsular". El organismo advierte además de que las temperaturas previstas serán "propias de pleno verano" y que se trata de un episodio "muy intenso para la época y duradero".

Málaga capital rozará los 33 grados el sábado

En la capital malagueña, las máximas rondarán los 28 grados hasta este jueves, con cielos soleados y despejados. El salto térmico llegará de cara al fin de semana, cuando los termómetros subirán hasta los 30 grados el viernes y alcanzarán los 33 grados el sábado.

Las mínimas también serán cálidas. Pasarán de los 17 grados previstos al inicio de la semana hasta los 20 grados, lo que dejará noches más templadas en la ciudad.

Coín, el horno de Málaga: hasta 36 grados

Una vez más, el interior de la provincia será la zona donde más se note este episodio de calor. En Coín, las temperaturas irán en aumento durante la semana: de los 29 grados iniciales hasta los 32 grados previstos para el jueves.

El calor apretará especialmente el viernes y el sábado, jornadas en las que se esperan hasta 36 grados. Con esos valores, Coín será el punto donde más calor hará este fin de semana en la provincia de Málaga.

Ronda y Antequera también superarán los 30 grados

El calor también se dejará notar en otros municipios del interior malagueño. En Ronda y Antequera, las temperaturas rondarán los 27 grados durante la semana, pero superarán los 30 grados conforme avance el episodio cálido.

De cara al fin de semana, ambos municipios podrán alcanzar los 33 grados, en una semana marcada por valores impropios para esta época del año.

Avisos por calor en otras zonas de España

La situación no afectará solo a Málaga. En puntos de la Península y Canarias ya se han activado avisos por calor. Es el caso de zonas como Badajoz, donde podrán alcanzarse los 38 grados, o Sevilla, con máximas de hasta 37 grados.

La Aemet considera probable que se superen los 36-38 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, especialmente a partir del miércoles 27, cuando se espera un nuevo repunte de las temperaturas.