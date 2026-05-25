Cabriel, 27: la rehabilitación que no llega a la meta

«En todas las zonas comunes hay un intenso olor pútrido y acre que dificulta seriamente la respiración», rezaba un informe municipal de hace 22 años.

Se refería al número 27 de calle Cabriel, en La Palma, un bloque de 13 plantas y 52 viviendas propiedad por entonces de la Junta de Andalucía que, en ese tiempo, llevaba más de cinco años sin luz, sin ascensor y con montañas de basura a sus pies, lanzada desde las ventanas por algunos inquilinos, lo que provocaba la llegada de ratas.

En 2016, recordaba este diario, el bloque, aún sin ascensor, había sufrido ya más de una decena de incendios y en la última planta no se podía acceder a la terraza, pues el paso estaba bloqueado por una montaña de basura y muebles.

Detalle del bloque de Cabriel, 27, a finales de abril. / A.V.

Dos años más tarde, y tras un nuevo incendio, el Ayuntamiento desalojó el edificio e inició los trámites para expropiarlo. Al año siguiente, en 2019, el arquitecto Manuel Navarro ganaba el concurso público para rehabilitarlo.

El proyecto ganador, con un diseño lleno de colorido, contemplaba que inmueble diera cabida a alojamientos públicos en alquiler rotacional, instalaciones para asistencia social, asociaciones y el propio Ayuntamiento. El coste entonces de la rehabilitación -expropiaciones y realojamiento de vecinos aparte- rondaba los 4,3 millones de euros.

El arquitecto Manuel Navarro ganó en 2019 el concurso público de rehabilitación del bloque de Cabriel, 27. / Archivo Arquitecto Manuel Navarro

«Aquello sigue abandonado»

Sin embargo, siete años más tarde, «aquello sigue abandonado», comenta Francisco García Vigo, presidente de la Asociación de Vecinos Palma-Palmilla ‘Un nuevo futuro’.

El presidente vecinal precisa que la única novedad ha sido la demolición «de la primera planta»; pero no hay visos de que la rehabilitación esté a la vuelta de la esquina. A este respecto, y como informó La Opinión, ya en junio de 2024, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, explicaba la dificultad de buscar financiación europea, por la singularidad de un proyecto que mezclaba el uso residencial con el social y cultural.

El lateral del bloque de Cabriel, 27, a finales de abril. / A.V.

Francisco García Vigo apunta además que, en alguna comisión de Distrito, se ha llegado a barajar la demolición del bloque, para dar cabida a una gran plaza.

En su opinión, el Ayuntamiento no debe plantearse ese final para el 27 de calle Cabriel sino «rehabilitarlo para que todo el bloque sean viviendas en régimen de alquiler económico».

Para Francisco García Vigo, «con la necesidad que hay en Málaga de vivienda», la ciudad no puede permitirse el lujo de perder «52 viviendas sociales».

Inmediaciones del portal de Cabriel, 27, a finales de abril. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, informó a este diario de que, de momento, «no hay novedad», aunque precisó que están pendientes «de alguna propuesta de cofinanciación, ya sea para viviendas, proyecto cultural o ambos».

Francisco Pomares confirmó además que ha recibido propuesta de vecinos para que se haga una plaza pública, si bien no hay nada decidido. «Seguiremos esperando propuesta o que haya consenso vecinal en cuanto a otras posibilidades», precisó.