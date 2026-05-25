El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito "100% sin gluten": "La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios"

Con más de 15 años sirviendo todos sus platos de pescaíto y su amplia carta "100% sin gluten", existe un restaurante en primera línea de playa pionero en la gastronomía apta para celíacos en la provincia de Málaga: el Chiringuito Los Bandoleros de Torremolinos.

Este negocio ubicado en el paseo marítimo de Torremolinos ha conseguido convertirse en todo un emblema para los amantes del pescado, el marisco y toda clase de platos caseros sin gluten ni contaminación cruzada, lo que garantiza que cualquier persona con celiaquía o sensibilidad al gluten pueda disfrutar de los mejores sabores sin restricciones.

Un chiringuito 100% sin gluten en Torremolinos

La andadura de este emblemático negocio por la gastronomía apta para celíacos comenzó cuando a su propia dueña le diagnosticaron celiaquía.

Al conocer las dificultades que encuentran en el día a día estas personas para tomar distintos alimentos y cocinados, lo tuvo claro: iba a adaptar todos sus platos, tanto los de pescaíto frito como a la brasa y el resto de especialidades, para que cualquier ciudadano, tanto celíaco como sin intolerancias, pudiera probar los mejores sabores.

Una carta adaptada para celíacos

Así empezó un camino que ha convertido este rincón de la Costa del Sol en parada obligatoria para los celíacos o con sensibilidad al gluten, además de todos aquellos que quieran disfrutar de la cocina de calidad con el mismo sabor de siempre.

Asimismo, tal y como explican desde el propio restaurante, también cuentan con distintos platos sin lactosa para facilitar que la mayoría de la ciudadanía pueda disfrutar de sus creaciones culinarias.

Espetos, frituras y pescado fresco en este chiringuito a pie de playa

Entre la amplia carta que pueden degustar sus clientes destacan sus míticos espetos de sardina, disponibles a 7 euros, así como su gazpacho por 6,80 euros y sus ensaladas desde el mismo precio.

Pero si unas especialidades resaltan sobre los demás son sus frituras de pescado, disponibles por 16,80 euros, así como sus pescados y mariscos frescos, disponibles desde 5,50 euros.

Entre ellos se encuentran el besugo a la parrilla, pescado a la espada, lubina a la parrilla, dorada, gambas de Málaga, langostinos, carabinero y bogavante a la plancha.

Arroces, carnes y postres caseros en este restaurante 100% sin gluten

A esto se suman sus carnes y arroces, además de sus postres completamente caseros como tiramisú, mousse de limón, tarta de queso, tarta tres chocolates, flan y arroz con leche.

A su amplia oferta gastronómica se une la posibilidad de disfrutar de sus inmejorables vistas del mar en sus hamacas, disponibles para alquilar por 7 euros.

Los clientes de este chiringuito malagueño destacan el tamaño y sabor del pescado

"Es un sitio perfecto si eres celíaco y, si no, también. Una atención excelente, a pie de playa, la comida riquísima y abundante, todo sin gluten y a muy buenos precios, no se puede pedir más", destacan sus clientes a través de las reseñas de Google.

Además, los usuarios afirman que este negocio tiene "raciones enormes, precios muy buenos y una fritura espectacular", mientras que sus espetos están "de 10".

Horario y ubicación del Chiringuito Los Bandoleros

"La comida estaba riquísima y todo sin gluten. Han tenido muchísimo cuidado en cada detalle. Nos sentimos muy tranquilas", recalcan otras usuarias que acudieron a su negocio para disfrutar de sus platos 100% sin gluten con calma.

Un plan completo que mezcla gastronomía de calidad y apta para celíacos, vistas privilegiadas y un ambiente único que se puede disfrutar en el paseo marítimo de Torremolinos los martes, miércoles, jueves y domingo de 11.00 a 19.00 horas, y viernes y sábado de 11.00 a 00.00 horas, mientras que los lunes permanecen cerrados.