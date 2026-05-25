El efecto Semana Santa deja nuevas subidas de turistas nacionales y extranjeros en los hoteles de Málaga

La planta hotelera de la provincia de Málaga ha cerrado el primer cuatrimestre del año (enero-abril) con un aumento interanual del 4,3% en la cifra de viajeros y del 6,4% en el volumen de pernoctaciones. Hasta abril se han contabilizado en los hoteles malagueños un total de 1,73 millones de turistas que generaron 5,82 millones de noches de hotel, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras redondas, se han ganado más de 72.200 viajeros y 350.569 pernoctaciones en relación a los datos que se acumulaban hace ahora un año.

En este arranque de 2025, y por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo al visitante foráneo como baluarte principal, con 1,14 millones de visitantes y 4,45 millones de pernoctaciones, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 5,3% con respecto a las del pasado año (sumando 4.700 viajeros más que en el mismo periodo del año pasado) mientras que la de pernoctaciones aumentan un 5,3% (en este caso, son 228.000 noches de hotel más que el primer cuatrimestre del año anterior)

Por su parte, el volumen de clientes españoles también muestra ascensos internuales. Las cifras hasta abril han sido de 591.050 visitantes y 1,36 millones de noches de hotel, con un incremento del 4,8% en el número de turistas (27.500 más) y del 9,8% en el apartado de pernoctaciones (122.600 más).

Los datos de abril: la Semana Santa trae nuevos aumentos de turistas de Málaga

Los datos particulares del mes de abril, que este año han contado con parte de la Semana Santa (de Miércoles Santo a Domingo de Resurreción) también ha sido mejores que los de abril de 2025 (donde la Semana Santa cayó de forma íntegra). El número de viajeros fue de 616.858, por encima de los 601.400 que hubo en abril de 2022. La cifra de pernoctaciones también mejoró: fueron 2,12 millones, unas 121.000 más que hace un año.

Turimo hotelero en España en el mes de abril

En España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 1,1% en abril respecto al mismo mes de 2025, superando los 29,2 millones de estancias, según los datos del INE. Este crecimiento se apoya tanto en el mercado nacional, con un repunte del 0,9% de los residentes, como en el internacional, que creció un 1,3%.

Debido a que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril, mientras que en 2025 tuvo lugar íntegramente en abril, el sector analiza el conjunto del bimestre para obtener una comparativa real.

Las pernoctaciones crecieron un 3% en los dos meses (marzo-abril) respecto al año anterior. En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2026, el incremento se sitúa en el 2,7%, según el instituto estadístico.

Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana destacaron como los destinos principales para los viajeros españoles en abril, concentrando casi la mitad de las estancias nacionales.

Por su parte, los turistas extranjeros se decantaron por Canarias (25,4% del total), seguida de Cataluña y Baleares. Por zonas concretas, la Isla de Mallorca fue la que registró un mayor volumen de actividad con 3,4 millones de pernoctaciones, mientras que Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana lideraron como puntos turísticos.

Respecto al origen de los visitantes internacionales, el Reino Unido y Alemania se mantienen como los principales mercados emisores, sumando el 23,4% y el 16,7% del total de pernoctaciones de no residentes, respectivamente.

Incremento de facturación

En el plano económico, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 122,3 euros en abril, lo que supone un aumento del 4,9% interanual. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación, alcanzó los 81,7 euros, una subida del 5,5%.

Por categorías, los hoteles de lujo (cinco estrellas) alcanzaron un ADR de 295,9 euros y un RevPAR de 200,7 euros. Los de cuatro y tres estrellas registraron una facturación media de 123,2 y 95,2 euros, respectivamente. Sevilla se posicionó como el punto turístico con mayor ADR y RevPAR de España, con 204,6 y 177,3 euros.

Ocupación y precios

El grado de ocupación por plazas en abril fue del 58,5%, un 0,9% menos que hace un año, aunque en fin de semana subió ligeramente al 65,1%.

Canarias volvió a presentar la mayor ocupación regional (68,7%), con el Sur de Gran Canaria como zona destacada (73,9%). No obstante, el municipio de Sóller registró el llenado más alto (81,3%) y Valencia lideró la ocupación en fin de semana (84,1%).

Finalmente, el Índice de Precios Hoteleros del INE mostró su mayor incremento en los establecimientos de una estrella de oro (7,9%), mientras que por comunidades, Aragón registró la mayor subida de actividad (9,9%) frente al descenso de Ceuta (-5,7%).