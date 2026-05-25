Ericsson: la multinacional que está redefiniendo las redes móviles del futuro desde Málaga

En una sala del centro de la multinacional Ericsson en Málaga, las redes móviles se comportan casi como un organismo vivo. Pantallas llenas de datos reaccionan en tiempo real a movimientos de miles de usuarios, mientras algoritmos de inteligencia artificial toman decisiones en cuestión de segundos para evitar saturaciones, mejorar coberturas y optimizar el tráfico móvil.

Lo sorprendente no es solo la tecnología. Lo verdaderamente llamativo es que gran parte de estas soluciones innovadoras que hoy se utilizan y se muestran al mundo nacen aquí, en Málaga, convertida ya en uno de los grandes polos europeos de innovación tecnológica y desarrollo en IA aplicada a las telecomunicaciones.

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Desde este centro de investigación y desarrollo (I+D), Ericsson lidera una de las áreas más estratégicas para el futuro de las telecomunicaciones: las Cognitive Network Solutions, soluciones cognitivas capaces de automatizar y hacer “inteligentes” las redes móviles.

«Mucha gente se sorprende cuando descubre que esto se hace desde España», reconoce Aurelio Jiménez, director de Relaciones Institucionales de Ericsson España. Y quizá ahí esté una de las claves de esta historia: Málaga lleva años convirtiéndose en un referente tecnológico internacional, pero todavía hay mucho talento invisible trabajando detrás de las infraestructuras que sostienen el mundo digital.

Redes que aprenden solas

La idea parece sencilla de explicar, aunque extremadamente compleja de desarrollar: conseguir que las redes móviles sean capaces de adaptarse automáticamente a todo lo que ocurre a su alrededor.

«Antes, muchas configuraciones se hacían manualmente. Hoy sería imposible», explica Juan Ramiro, AI Product Research Leader de Cognitive Network Solutions. «La gente se mueve constantemente, las necesidades cambian cada segundo y hay muchísimos parámetros que analizar al mismo tiempo. La inteligencia artificial permite que la red aprenda cómo se comporta y actúe antes de que aparezcan los problemas».

Fachada de Ericsson en el PTA / L.O.

Las aplicaciones desarrolladas en Málaga analizan enormes cantidades de información procedente de las redes móviles: concentración de usuarios, interferencias, cobertura, consumo de datos o movimientos masivos durante eventos. A partir de ahí, toman decisiones automáticas en tiempo real para mantener la estabilidad y la calidad del servicio. «No es simplemente una regla programada del tipo “si pasa esto, hago esto otro”», añade Juan Ramiro. «El sistema aprende de situaciones anteriores y es capaz de anticipar lo que puede ocurrir».

Actualmente, el área de Cognitive Network Solutions cuenta con cinco aplicaciones comerciales activas, otras cinco en desarrollo y nuevas soluciones previstas para el próximo año. El objetivo final es avanzar hacia redes cada vez más autónomas, capaces de optimizarse prácticamente por sí solas gracias a la inteligencia artificial.

Málaga, epicentro global

Aunque Ericsson es una multinacional sueca con presencia mundial, el núcleo de esta división se encuentra en Málaga. Aquí se diseña el producto, se desarrolla el software, se define la estrategia comercial y se coordina buena parte de la innovación global de esta área. «No estamos aquí porque España sea barata», subraya Aurelio Jiménez. «Lo que se está haciendo en Málaga es tecnología punta y liderazgo mundial. Este centro está reconocido dentro de Ericsson por su talento».

El centro cuenta actualmente con 234 trabajadores en Málaga, aunque la organización global supera ampliamente el millar de profesionales repartidos por todo el mundo. Laura Olea, Strategic Product Manager, explica que la estructura internacional de Ericsson permite que desde Málaga se definan soluciones que posteriormente se comercializan a escala global. «Aquí se piensan las cosas, se diseña el portfolio tecnológico y después se traslada a los mercados internacionales», resume.

Las demostraciones tecnológicas desarrolladas en Málaga viajan constantemente por ferias y congresos internacionales, desde el Mobile World Congress de Barcelona hasta eventos en Asia, América o el norte de Europa, consolidando a la ciudad como uno de los grandes referentes europeos en innovación aplicada a redes móviles e inteligencia artificial.

Inteligencia artificial, diseño y experiencia de usuario

Uno de los aspectos más singulares del centro malagueño es que la innovación tecnológica no depende únicamente de ingenieros de telecomunicaciones. En los equipos trabajan también perfiles procedentes de Bellas Artes, diseño, marketing, economía o experiencia de usuario, una combinación que ha convertido la diversidad de talento en una de las señas de identidad del centro. «Los equipos más innovadores suelen ser los más diversos», explica Laura Olea. «Aunque muchos somos ingenieros, no todos programamos. Hay personas trabajando en marketing, producto, diseño o estrategia». Precisamente, el área de diseño y experiencia de usuario (UX) se ha convertido en otro de los grandes orgullos del centro.

Marina Jiménez, Lead UX Specialist, lidera un equipo internacional cuya base principal también está en Málaga. «Todas o casi todas venimos de Bellas Artes de la Universidad de Málaga», cuenta. Ese trabajo ha obtenido además un importante reconocimiento internacional. Las soluciones desarrolladas por Ericsson Málaga han recibido el premio Red Dot Design Award, uno de los galardones de diseño más prestigiosos del mundo, gracias a la calidad de sus interfaces y de su experiencia de usuario.

«No todas las unidades de innovación tienen equipos de diseño con tanta autonomía e impacto real en el producto», señala Jiménez. «Desde Málaga se ha implementado una estrategia global de diseño que ahora siguen otros equipos».

Una ciudad convertida en ecosistema tecnológico

La historia de Ericsson en Málaga no puede entenderse sin el contexto de la propia ciudad. En los últimos años, Málaga se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de España y del sur de Europa, atrayendo inversión, talento y proyectos vinculados a la innovación y la transformación digital. Para quienes trabajan dentro del sector, este éxito no ha sido casual.

«Esto se empezó a construir hace más de veinte años», explica Juan Ramiro. «Ha habido una acción coordinada entre universidad, empresas, parque tecnológico e instituciones públicas». La proximidad entre todos esos actores ha permitido generar un ecosistema especialmente fértil para la innovación, donde la colaboración fluye de forma natural.

Carolina Levinton, responsable de Comunicación de Ericsson España, destaca además otro elemento diferencial: la cercanía entre departamentos y equipos. «Aquí convivimos áreas muy distintas trabajando codo con codo, algo que no siempre ocurre en otros países», explica. «De esa proximidad surgen oportunidades muy valiosas y formas diferentes de pensar».

Ese ecosistema colaborativo también ha favorecido el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y alianzas estratégicas con universidades, reforzando el papel de Málaga como un referente creciente en tecnología, innovación e inteligencia artificial aplicada.

Código abierto y colaboración con universidades

Parte del trabajo desarrollado en Málaga no busca únicamente crear productos comerciales. Ericsson colabora con universidades como Universidad Pontificia Comillas en proyectos de código abierto vinculados a la inteligencia artificial. La idea es compartir herramientas y desarrollos que puedan ser utilizados por otros investigadores, universidades y empresas, fomentando así un modelo de innovación colaborativa.

«Estamos contribuyendo al mercado con software abierto», explican desde el equipo. «Lo que desarrollamos aquí puede servir también para otros sectores más allá de las telecomunicaciones». Las denominadas Cognitive Labs impulsadas por Ericsson buscan precisamente acelerar el desarrollo colaborativo de soluciones de IA aplicada a redes y automatización, favoreciendo la creación de tecnologías más abiertas, interoperables y capaces de evolucionar gracias a la colaboración entre empresas, universidades y comunidad investigadora.

Cátedra Hedy Lamarr

La relación entre Ericsson y la Universidad de Málaga va mucho más allá de la investigación. Desde hace cinco años, la compañía participa activamente en la Cátedra Hedy Lamarr Mujer y Tecnología, una iniciativa orientada a fomentar vocaciones tecnológicas y despertar el interés por las disciplinas STEM, especialmente entre niñas y jóvenes.

«Nos dimos cuenta de que había que llegar antes, antes incluso de la universidad», explica Laura Olea. El objetivo es acercar la tecnología a colegios e institutos, visibilizar referentes femeninos y contribuir a reducir la brecha de género que todavía existe en muchas carreras técnicas. Charlas, talleres, visitas a empresas y programas educativos forman parte de una iniciativa que involucra tanto a la universidad como a distintas compañías tecnológicas, creando un entorno de aprendizaje práctico y cercano para las estudiantes.

Uno de los proyectos más relevantes impulsados por la cátedra es el “Desafío Girls4Tech”, actualmente conocido como Desafío Cátedra Lamarr, un concurso en el que estudiantes preuniversitarias desarrollan propuestas basadas en inteligencia artificial y nuevas tecnologías para resolver retos sociales y de sostenibilidad.

En la edición 2025/2026, las participantes presentaron soluciones centradas en ámbitos como la orientación académica personalizada mediante IA, el turismo sostenible en zonas rurales, la lucha contra la soledad digital juvenil o la reducción del desperdicio alimentario mediante sistemas inteligentes.

Entrega de premios del concurso “Desafío Girls4Tech” / L.O.

«Es impresionante ver lo que son capaces de hacer», asegura Juan Ramiro, que ha participado como jurado en varias ediciones. El proyecto no solo pone en contacto a las estudiantes con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa, sino también con profesionales y mentores del centro de I+D de Ericsson en Málaga y de otras empresas colaboradoras.

El impacto de esta iniciativa ya empieza a reflejarse en los datos de matriculación de la Universidad de Málaga (UMA). Según cifras de la propia UMA, la presencia femenina en ingenierías y matemáticas ha aumentado del 24% al 27% desde el curso 2020-2021. Algunas titulaciones muestran un crecimiento especialmente significativo: Ingeniería Telemática ha pasado de un 9,9% a un 21,3% de alumnas; Ingeniería del Software, del 11,2% al 21,6%; y Sistemas de Telecomunicación, del 17,1% al 25%.

Para Mari Carmen Aguayo Torres, directora de la Cátedra Hedy Lamarr, estos resultados evidencian que la divulgación y la conexión temprana entre las jóvenes y la tecnología funcionan: «Haber superado la barrera del 25% es un hito que demuestra que el trabajo da sus frutos. Sin embargo, nuestro objetivo es seguir creciendo y alcanzar el 30% en los próximos años».

La implicación de Ericsson en este proyecto también refuerza el posicionamiento de Málaga como uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa. Desde su centro de I+D en la ciudad, donde trabajan alrededor de 230 profesionales, la compañía desarrolla innovaciones en inteligencia artificial y software cognitivo aplicadas a las redes móviles del futuro.

150 años mirando al futuro

Todo esto ocurre en un año simbólico para Ericsson. La compañía celebra su 150 aniversario a nivel global, una cifra al alcance de muy pocas empresas tecnológicas. Desde las primeras infraestructuras telefónicas hasta el despliegue del 5G y las redes inteligentes basadas en inteligencia artificial, Ericsson ha participado en prácticamente todas las grandes transformaciones de las telecomunicaciones. Y ahora, una parte importante de ese futuro se está escribiendo desde Málaga.

Porque mientras millones de personas utilizan sus móviles sin pensar demasiado en cómo funciona la red que los conecta, en un edificio del Parque Tecnológico de Andalucía decenas de profesionales entrenan sistemas capaces de anticiparse a los problemas antes incluso de que ocurran.