Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en Málaga: así acerca la UE a sus alumnos el IES Romero Esteo

Aunque han nacido en la UE y con el proyecto europeo más que consolidado, el conocimiento de los adolescentes sobre las instituciones europeas es bastante escaso en general. Van de Erasmus o de interrail en vacaciones, pero pocos saben qué se hace en el Parlamento Europeo o qué es la Comisión Europea.

En Málaga, un instituto público se ha convertido en Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Es el IES Romero Esteo, uno de los apenas 30 centros educativos españoles que ha logrado este título en la última convocatoria.

El programa EPAS de escuelas embajadoras es una iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo que tiene como objetivo acercar el conocimiento de la UE a los jóvenes y fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida.

Al formar parte de este proyecto, el IES Romero Esteo se compromete con los valores europeos: la democracia, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la cooperación entre los Estados miembros con la realización de distintas actividades.

«No existe ninguna asignatura que trate sobre las instituciones europeas. Algunos profesores, sobre todo de Historia, añaden un tema, pero en general los alumnos no tienen formación sobre cómo funcionan o para qué sirven», explica el profesor Pepe Rodríguez, coordinador del proyecto en el IES Romero Esteo de Málaga.

Muy conectado con Europa

Este instituto ya tenía una fuerte vinculación con la UE a través del programa Erasmus+, en el que lleva participando 25 años y ha realizado 39 proyectos educativos europeos.

Además, el docente recuerda que hace unos 20 años, de la mano de quien fuera alcalde de Málaga y en ese momento europarlamentario, Pedro Aparicio, fueron invitados a una sesión del Parlamento Europeo.

«Fuimos cinco profesores y 17 alumnos. Esa experiencia nos ha servido para hacer este proyecto ahora», destaca. «Pero nos faltaba algo, porque Erasmus da al alumno una experiencia individual de conocer otro país. Queríamos fomentar en el alumnado el conocimiento de las instituciones europeas», detalla.

El Día de Europa se celebró con varias actividades y estudiantes extranjeros en el Romero Esteo de Málaga / L.O.

Por eso, desde este curso son Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Un título que en Málaga sólo tiene actualmente el IES Mediterráneo de Estepona y en Andalucía una veintena de centros.

Durante este curso y los dos siguientes, el Romero Esteo está promoviendo el aprendizaje sobre la UE «no sólo desde el ámbito académico, sino también desde la experiencia práctica, fomentando el pensamiento crítico, el debate informado y la participación democrática».

Un programa que permite a los estudiantes vivir la experiencia europea

Pepe Rodríguez coordina el programa junto a las profesoras de inglés Irene Benítez, Inmaculada Fernández y Nuria Mayor. Aunque participan estudiantes de todo el instituto, se centran sobre todo en los de 3º y 4º de la ESO.

Durante este primer curso han realizado actividades como un encuentro en Dunkerque con un centenar de estudiantes de siete países en el que se trató el tema de los valores compartidos de la UE.

Han recibido a estudiantes de Eslovaquia, Alemania, Francia y Rumanía, también embajadores, con los que se simuló una sesión del Parlamento Europeo y se debatió el uso de la libertad de expresión en los medios de comunicación. «Se trata de explicarles de una forma más amena como funciona el Parlamento Europeo. Viviéndolo no con los parlamentarios, pero sí con alumnos de otros países. Y todo en inglés», detalla el docente.

El 9 de mayo se celebró el Día de Europa y con ese motivo, en el IES Romero Esteo se organizó toda una semana de actividades. Además de debates, los estudiantes realizaron un puzle gigante respondiendo a la pregunta «¿qué es Europa para ti?» y eligieron algo de cada uno de sus países para llevar en la ‘maleta cultural europea’.

Han contactado con eurodiputados como Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, del Grupo del PP Europeo; Juan Fernando López Aguilar, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, o Nora Yunco García, de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Actividad relacionada con el proyecto Escuela Embajadora del Parlamento Europeo del IES Romero Esteo. / La Opinión

El profesor Pepe Rodríguez comenta que el programa EPAS es muy positivo, por otra parte, por el nivel de internacionalización que supone para el centro.

«Estamos en el top ten de los centros europeos donde mejor se hacen las movilidades Erasmus+. Casi todas las semanas tenemos profesorado o alumnado de Europa», subraya. Además, su acreditación Erasmus+ es la más alta.

Herramienta contra el abandono escolar en el IES Romero Esteo

Contra el abandono escolar, esta apuesta por Europa y por la internacionalización ha permitido al Romero Esteo de Málaga combatir el abandono escolar temprano que se producía en tercero de la ESO. «Saben que en 4º van a ir de Erasmus y se quedan. Les motiva bastante», comenta. «En siete años que llevamos con esa acreditación la matrícula de 4º ha ido en una escala ascendente, con lo que podemos considerar que ese objetivo de luchar contra el abandono escolar temprano lo hemos conseguido», comenta.

Además, al principio sólo hacían movilidades Erasmus+ los profesores y las familias eran más reticentes. «Ahora no, ahora todas las familias acogen a todos los alumnos que vienen», comenta el docente con satisfacción.

Como escuela embajadora, el Romero Esteo irá el curso próximo o el siguiente a Estrasburgo, a una sesión del Parlamento Europeo. El Programa Euroscola permite a los alumnos «ponerse en la piel de un eurodiputado por un día» y experimentar la democracia parlamentaria europea de forma práctica. Es la meta de este instituto malagueño comprometido con el espíritu y el proyecto europeo.