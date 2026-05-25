La Fundación Unicaja aumenta un 57% su inversión social hasta alcanzar los 76 millones en 2025

La Fundación Unicaja invirtió 76 millones de euros en sus actividades de 2025, lo que supone un incremento del 57% en la inversión respecto al año anterior. Así lo refleja la memoria anual de la institución que hace un balance global de los 4.220 actividades y proyectos desarrollados el pasado año, que beneficiaron a 3,3 millones de personas en su ámbito de actuación, principalmente Andalucía y Ciudad Real. La institución colaboró con más de medio millar de entidades, según ha comunicado este lunes la propia Fundación, que es la principal accionista de la entidad financiera malagueña Unicaja.

El pasado ejercicio la Fundación Unicaja culminó su Plan Estratégico 2023/2025, centrado en promover el equilibrio territorial, la inclusión financiera, la apuesta por la investigación, el fomento del voluntariado y el fortalecimiento de los criterios ASG (que han referencia al medio ambiente, el ámbito social y la gobernanza).

El presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez, ha apuntado este lunes, durante la presentación del balance, que la institución quiere potenciar su contribución al desarrollo socioeconómico, educativo, deportivo y cultural en su ámbito de actuación, a través de una obra social sostenible que amplíe su legado histórico, patrimonial y medioambiental, velando además por la adecuada gestión de la participación de la institución en el accionariado de Unicaja.

Domínguez ha expresado su intención de que la imagen de la entidad sea "más cercana y participativa" de cara a la sociedad y ha recordado que la Fundación Unicaja es la entidad con mayor inversión socioeconómica de Andalucía.

Entre los principales hitos del ejercicio, también se encuentra la creación de su sociedad holding de inversiones Fundatia y su promotora inmobiliaria LiveUpp. Fundatia partió en 2025 de una cartera inicial de 195 millones de euros y tiene el objetivo de superar los 450 millones de patrimonio gestionado para finales de 2028. Al respecto, el director general de la Fundación, Sergio Corral, ha incidido durante la presentación en que la creación de este holding de inversión y compromiso social tiene el propósito de apoyar el tejido empresarial andaluz, el fomento de la vivienda social, y la diversificación de las fuentes de ingresos destinados a su obra social. Corral ha recordado que estas viviendas de alquiler serán destinadas a familias de rentas medias (en entre 40.000 y 50.000 euros mensuales, según la base del IPREM).

La Fundación Unicaja aspira a contar con una sede en Sevilla

Dentro de su estrategia de "amplificación de su presencia territorial", en el pasado ejercicio se iniciaron las obras de la futura sede de la Fundación en Granada y avanzó la tramitación para la inauguración del centro sociocultural de la institución en Jaén. Paralelamente, la Fundación "aspira a contar" con una nueva sede en Sevilla ubicada en un edificio emblemático del centro de la ciudad.

De izquierda a derecha: el director de División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales, Manolo Castillo; la directora de División de Actividades, Cristina Rico; el director general, Sergio Corral; el presidente, José M. Domínguez; el director de División de Medios y Recursos, Joaquín Osuna; el director de División Financiera y Fundalogy, Javier de Pro, y la directora de División de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo, Isabel Fernández. / Alex Zea

En cuanto a la futura sede cultural de Fundación Unicaja en Málaga, que se construirá en el solar del Astoria de la plaza de la Merced, ha apuntado que siguen a la espera de que el Ayuntamiento complete la cesión del suelo. Una vez que esto ocurra, se estima que la fase de proyecto duaría un año más otros dos de ejecución de las obras.

Balance por áreas de la Fundación Unicaja

En el área de acción social, con una inversión de más de 12 millones de euros, se han superado los 400 proyectos, siendo más de la mitad de ellos iniciativas de apoyo a colectivos especiales.

"La cultura accesible a todos es uno de los pilares de la actividad de la Fundación, que el pasado año destinó 18 millones de euros a las artes y la preservación del patrimonio histórico-artístico. En 2025 esta inversión se tradujo en más de 2.000 propuestas culturales de las que disfrutaron 2,2 millones de personas", ha comentado.

Las actividades desarrolladas desde el área de Educación han llegado a más de 80.000 personas beneficiarias a través de una inversión de 13 millones de euros.

Al ámbito del desarrollo socioeconómico, que engloba la investigación biomédica y el emprendimiento empresarial, se destinaron más de 14 millones de euros para más de 130 proyectos que alcanzaron a más de 35.000 personas. El pasado ejercicio Fundalogy, la sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de Fundación Unicaja, invirtió en cinco nuevas startups, sumando ya 23 proyectos respaldados.

Deporte y ocio

En deporte y ocio se invirtieron 17 millones de euros para la realización de más de 1.000 proyectos, que han registrado más de 780.000 beneficiarios. Mientras que, en el campo medioambiental, estrechamente vinculado al voluntariado, se han realizado más de 300 iniciativas gracias a una inversión de dos millones de euros, principalmente en zonas de alto valor ecológico, con acciones que han impactado en cerca de 28.000 personas.