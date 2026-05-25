Movilidad
El Gobierno finaliza las obras para acabar con el ruido de la AP-7 en Málaga y Torremolinos con una inversión de 3,3 millones
Según el Ministerio de Transportes, se han instalado tres pantallas acústicas kilométricas en el tramo de autopista que conecta la capital con Estepona
Adiós al ruido en varios tramos de la AP-7. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar esta problemática en el tramo comprendido entre Málaga y Estepona en los términos municipales de Torremolinos y la capital. El Gobierno ha instalado tres pantallas acústicas con una inversión de 3,3 millones de euros financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha señalado el propio Ministerio, los trabajos han consistido en la instalación de una primera pantalla metálica de 500 metros entre los kilómetros 997,6 y 997,1 en el margen izquierdo de la autopista, sentido Málaga, cuyas dimensiones son 4,5 metros de altura y 2.250 metros cuadrados de superficie.
La segunda pantalla se ha instalado entre los kilómetros 997,1 y 996,4 también del margen izquierdo de la autopista, sentido Málaga. Esta es algo más larga, con un total de 685 metros de pantalla metálica, con una altura de cuatro metros y una superficie de 2.740 m2.
Y una pantalla número tres entre los kilómetros 996,6 y 997,3 en el margen derecho de la autopista, sentido Cádiz. Se han instalado un total de 648 metros de pantallas metálicas con una altura de tres metros y una superficie de 1.944 m2.
Plan de Acción contra el Ruido
Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido (PAR de segunda fase) y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.
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