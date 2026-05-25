El Gobierno finaliza las obras para acabar con el ruido de la AP-7 en Málaga y Torremolinos con una inversión de 3,3 millones

Adiós al ruido en varios tramos de la AP-7. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar esta problemática en el tramo comprendido entre Málaga y Estepona en los términos municipales de Torremolinos y la capital. El Gobierno ha instalado tres pantallas acústicas con una inversión de 3,3 millones de euros financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha señalado el propio Ministerio, los trabajos han consistido en la instalación de una primera pantalla metálica de 500 metros entre los kilómetros 997,6 y 997,1 en el margen izquierdo de la autopista, sentido Málaga, cuyas dimensiones son 4,5 metros de altura y 2.250 metros cuadrados de superficie.

La segunda pantalla se ha instalado entre los kilómetros 997,1 y 996,4 también del margen izquierdo de la autopista, sentido Málaga. Esta es algo más larga, con un total de 685 metros de pantalla metálica, con una altura de cuatro metros y una superficie de 2.740 m2.

Y una pantalla número tres entre los kilómetros 996,6 y 997,3 en el margen derecho de la autopista, sentido Cádiz. Se han instalado un total de 648 metros de pantallas metálicas con una altura de tres metros y una superficie de 1.944 m2.

Croquis del fin de las obras para mitigar el ruido de AP-7 en Málaga y Torremolinos / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Plan de Acción contra el Ruido

Estas actuaciones forman parte del Plan de Acción contra el Ruido (PAR de segunda fase) y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.