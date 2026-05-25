El restaurante 'Le Grand Café' del Centro de Málaga, un local de comidas, eventos de grupo, copas, música, futbolín y ambientación del Hollywood clásico

El establecimento de la cadena malagueña Le Grand Café que ha quedado calcinado por un incendio en la madrugada de este lunes abrió en agosto de 2017, hace ahora cerca de nueve años, y cuenta con aforo de 600 personas, con 1.200 metros cuadrados de superficie en el interior y unos 300 metros cuadrados de terraza exterior, según la información disponible en la web de la compañía.

El establecimiento, ubicadao en los bajos del hotel Ibis (que ha tenido que ser desalojado) es muy conocido y suele albergar muchas comidas de grupos, con especial intensidad en fechas señaladas del año como la Navidad, con las numerosas y tradicionales celebraciones de trabajadores de empresas.

Situado en el Pasillo de Guimbalda, junto al río Guadalmedina, el establecimiento siniestrado es uno de los cuatro de los que dispone Le Grand Café en Málaga, junto a los de Teatinos (junto a la avenida Jenofonte), Torrremolinos (El Pinillo) y El Palo (en la calle Quintapenas).

Otra imagen de Le Grand Café del Centro de Málaga, junto al Guadalmedina, en otras de las imágenes promocionales de la empresa. / Facebook

Le Grand Café de Málaga: restaurantes, copas, músic o futbolín

Le Grand Café Centro ofrece un concepto de restaurante de horario ininterrumpido, combinado con servicio de copas, música en directo en ciertos días (pop, rock, flamenco o jazz) y donde también se podía jugar a los dardos o al futbolín a modo de afeterwork.

El local situado junto al Guadalmedina contaba trabajaba con actividades como intercambio de idiomas, eventos, celebraciones o prebobdas y disponía de pantallas gigantes para ver acontecimientos deportivos y una decoración ambientada en la época dorada del cine clásico (con carteles de películas yr personajes icónicos del Hollywwod dorado), lámparas vintage colgantes, decoración rústica o letreros antiguos.

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Incendio en la madrugada

El fuego se originó sobre las 01.30 de la madrugada de este lunes, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.