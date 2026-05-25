Málaga logra su menor tasa de paro joven de siempre tras crear 15.000 empleos en un año

El mercado laboral de Málaga continúa creando empleo para los jóvenes y ha firmado la menor tasa de paro de siempre aunque el aumento de la población activa en este segmento de edad ha propiciado que el número total de desempleados también haya subido, si bien de forma leve. Así se refleja en el último estudio publicado estos días por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre el mercado de trabajo de los menores de 30 años, que refleja que en 2025 la tasa promedio de paro se situó en el 22,5%, lo que supone situarse dos puntos por debajo de la registrada el año anterior (24,5%) y también por debajo de 2023 (24,4%), que marcaba hasta ahora la menor cifra que se recuerda en la provincia.

El informe de Argos dibuja el siguiente escenario: la cifra de ocupados menores de 30 años en Málaga aumentó el pasado año un 14,2% (15.100 jóvenes más trabajando) y alcanzó los 121.100 de media, según los promedios anuales de la Encuesta de Población Activa (EPA). Mientras, el número de activos en esta franja de edad creció un 11,3% (15.900 personas) para un total de 156.300 jóvenes en disposición de trabajar. Eso sí, las nuevas colocaciones generadas por el mercado laboral malagueño no impidieron que el paro subiera en 800 personas (un 2,3%) dado que no todos los nuevos activos encontraron acomodo laboral. El total de desempleados en esa franja de edad es ahora de 35.200.

En 2024, por ejemplo, Málaga también generó empleo joven (fueron 6.200 nuevos ocupados) mientras que el número de activos en esta franja de edad sólo creció un 0,4% (3.400 personas) por lo que el número de parados sí cayó en 2.800 desempleados.

Un trabajador joven en una empresa tecnológica de Málaga. / Gregorio Marrero

La actual tasa de paro joven en Málaga es, además, la segunda más baja de Andalucía tras la de Huelva (19,2%). Las más altas están en Jaén (31,7%) y Cádiz (28,2%) con Almería (26,3%), Granada (25,8%), Córdoba (25,5%) y Sevilla (23,2%) como siguientes en la lista. La media andaluza fue del 24,7% en 2024, dos puntos menos que el año anterior.

Cabe recordar que las dificultades de acceso de los jóvenes al empleo han sido una lacra constante del mercado de trabajo andaluz y malagueño. Por citar el caso de Málaga, en el año 2019 (prepandemia) se rozaba el 30% y durante lo peor del Covid se llegaron a cotas de casi el 40%. Y en los años más duros de la gran crisis económica, allá por 2012 y 2013, se superaron máximos del 50%.

Mejora en la estabilidad

Uno de los aspectos más llamativos en relación a años anteriores fue también, sin duda, el cambio de paradigma que se ha registrado en las modalidades de contratación. Antes de la reforma laboral, sólo un 6% o 7% de los contratos se firmaban cada año a los jóvenes malagueños. En 2022, con el nuevo marco ya aprobado, ese porcentaje ya aumentó hasta el 40%, en 2023 y 2024 la cota se fue al 46%-47% y en este pasado 2025 se ha repetido el 47%.

Repasando las cifras de contratos a menores de 30 años (227.785 en total), se comprueba que la firma de contratos indefinidos prácticamente se ha multiplicado por seis respecto a antes de la reforma (en 2025 se firmaron más de 106.300) mientras que la de contratos temporales baja en torno a un 50% (se suscribieron el año pasado unos 119.000).

Muchos puestos de trabajo que antes de la reforma se cubrían con altas temporales ahora incorporan a un trabajador fijo. Eso sí, en este categoría entran también contratos fijos pero a tiempo parcial y fijos-discontinuos.

¿Cuáles son los puestos jóvenes más contratados en Málaga?

El informe del Observatorio Argos del SAE detalla que el grupo de diez profesiones más contratadas en 2025 lo integran las ocupaciones de camarero asalariado (40.358); dependiente en tiendas y almacenes (22.074); monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (8.919); personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos (7.969); profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas (7.622); peón de industria manufacturera (2.598); peón agrícola (7.329); personal de oficina (5.873); empleados administrativos (4.792) y conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas (4.694).

Entre ellas copan más de la mitad de todos los contratos que los jóvenes firmaron en la provincia el pasado año (en concreto, más de 116.000, el 50,9%).

Un camarero atiende a unas clientas en un establecimiento en Málaga / L.O.

Sindicatos y empresarios de Málaga coinciden en que el paro sigue alto entre los jóvenes

Los sindicatos CCOO y UGT viene valorando en los últimos meses la creación de empleo en Málaga aunque siguen reclamando, entre otras cuestiones, un Plan Integral de Empleo a la Junta de Andalucía ante un mercado laboral que, a su juicio, sigue «dejando atrás» a colectivos como las mujeres y los jóvenes. Las centrales afirman que el mercado laboral sigue presentado «grietas y problemas estructurales» que se traducen en «precariedad» y bajos salarios. Los jóvenes, además, son uno de los segmentos que siguen sufriendo unas tasas de paro más elevadas.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) han insistido en varias ocasiones en pedir políticas que faciliten la entrada al empleo de los jóvenes (con una tasa de paro que casi duplica la media absoluta). Los empresarios reconocen que, aunque el desempleo ha bajado, sigue en cifras aún demasiado altas. No obstante, también señalan que en el mercado laboral hay muchas vacantes sin cubrir en determinados puestos (el año pasado las cifraron en unas 20.000 en determinados momentos del ejercicio), por lo que apelan a seguir trabajando en adecuar oferta y demanda.