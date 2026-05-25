Málaga refuerza su Centro Municipal de Protección Animal con nuevas instalaciones y más servicios

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo impulso al Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM) con una amplia batería de mejoras destinadas a reforzar la atención y el bienestar de los animales acogidos. La actuación incluye la ampliación y reforma de las instalaciones, nuevos servicios veterinarios, el fortalecimiento del programa de adopción responsable y la incorporación de una red de voluntariado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha visitado este lunes las instalaciones tras culminar una intervención que ha supuesto una inversión de 592.583 euros.

Voluntario del CEPAM con un perro del centro / Ayuntamiento de Málaga

Nuevos espacios y mejoras en las instalaciones

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción de una nueva nave lazareto destinada al aislamiento y tratamiento de animales infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas. Asimismo, se han habilitado tres espacios exteriores para gatos comunitarios, un área específica para equinos equipada con pérgola, bebederos y comederos, además de mejoras en las canaletas de saneamiento de los cheniles y nuevas zonas de aislamiento para animales de gran tamaño.

Otra de las novedades será la próxima incorporación de un quirófano propio, que permitirá realizar intervenciones y esterilizaciones directamente en el recinto municipal, reforzando así la capacidad asistencial del centro.

Refuerzo veterinario y más recursos para el bienestar animal

El Consistorio también ha reforzado la atención veterinaria mediante un servicio externo de consultas, urgencias, hospitalización y especialidades para animales alojados en el CEPAM y para aquellos recuperados fuera del horario habitual de apertura. El nuevo contrato, actualmente en licitación, asciende a 60.000 euros anuales, lo que supone un incremento del 65% respecto al anterior.

Francisco de la Torre visitando el CEPAM / Ayuntamiento de Málaga

Además, el Ayuntamiento ha aumentado de forma significativa las partidas destinadas al cuidado de los animales. El contrato de esterilización pasa de 10.864 a 25.000 euros anuales, mientras que el presupuesto para productos farmacéuticos se duplica hasta alcanzar los 30.000 euros.

En paralelo, se ha adjudicado un contrato de alimentación y manutención valorado en 240.000 euros para tres años, con mejoras en la calidad de los piensos, adaptados a distintos tamaños y necesidades específicas, incluyendo dietas medicinales.

También se ha reforzado la limpieza y desinfección de las instalaciones con un nuevo contrato que garantiza el servicio los siete días de la semana. A ello se suma la adquisición de camas y lámparas de calor para mejorar la estancia de perros y gatos.

El voluntariado gana protagonismo en el CEPAM

Otra de las líneas estratégicas del Ayuntamiento es el fortalecimiento de la red de voluntariado del centro. Desde comienzos de mayo ya colaboran una veintena de personas seleccionadas y formadas conforme al nuevo Reglamento de Voluntariado, en vigor desde septiembre del pasado año.

Visita del alcalde, Francisco de la Torre, al CEPAM / Ayuntamiento de Málaga

Los voluntarios participan en tareas relacionadas con el bienestar animal, el ocio y socialización de los animales acogidos, así como en actividades de sensibilización y promoción de adopciones y cesiones.

Las personas interesadas deben superar un proceso de selección que incluye entrevista personal y formación específica para garantizar que cuentan con las aptitudes necesarias, como empatía, autonomía y habilidades en el trato con animales.

La adopción responsable, prioridad municipal

El Ayuntamiento mantiene desde 2021 una política de “sacrificio cero”, por la que ningún animal es sacrificado por falta de espacio. En este contexto, el programa de adopción responsable se ha convertido en una prioridad para evitar abandonos y devoluciones.

Para ello, el Consistorio formalizó en octubre de 2025 un contrato con Escuela Canina K9 Málaga por valor de 54.000 euros y una duración de dos años. El programa incluye la valoración del carácter de los animales y formación específica para las personas adoptantes.

En lo que va de 2026, el CEPAM ha gestionado 114 adopciones, 70 perros y 44 gatos, además de 206 cesiones a entidades colaboradoras que trabajan para fomentar nuevas adopciones. Durante todo 2025 se registraron 312 adopciones y 546 cesiones.