Málaga vigila el avance del mosquito tigre: "Lo que más preocupa es la transmisión de enfermedades"

El mosquito tigre vuelve a poner el foco en Málaga. Según Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, este insecto ya está presente en más de 1.800 municipios españoles, un 22% del total, en áreas en las que vive el 66,2% de la población.

Hasta el mes de abril, la mayor parte de los avisos se han concentrado en Barcelona, Valencia, Baleares y Málaga, en poblaciones donde el mosquito tigre está muy asentado desde años anteriores.

Esta especie invasora, cuyo nombre científico es Aedes albopictus, llegó a España en el año 2004 y se ha adaptado a la perfección a la vida en las ciudades, donde aprovecha pequeñas acumulaciones de agua estancada para reproducirse. Su proceso de expansión se vincula a las temperaturas cada vez más elevadas durante más meses del año y a la gran capacidad de adaptación de esta especie a los entornos urbanos

Málaga, entre las zonas con más avisos por mosquito tigre

En los últimos años, en Málaga, la Junta de Andalucía vigila la presencia del mosquito tigre. De hecho, la provincia lidera las alertas por mosquito tigre en Andalucía en 2025.

Lo que preocupa de la proliferación del mosquito tigre no es solo su presencia, sino su posible relación con la transmisión de enfermedades. "Lo que sí nos preocupa más es la existencia de transmisión de enfermedades bastante importantes como el dengue, el zika o el chikungunya", explica la doctora Anna Bernad, médica de familia del Hospital Internacional HM Hospitales.

La especialista advierte de que "existe un riesgo real en Andalucía por el tema del mosquito tigre", especialmente en zonas donde pueden encontrarse con más frecuencia, como las zonas costeras y urbanas: "Pero nos preocupa su agresividad", añade.

Cómo proteger a los niños del mosquito tigre en Málaga

La protección de los más vulnerables, especialmente niños y niñas, debe centrarse en medidas físicas de prevención frente a las picaduras de mosquitos.

En este sentido, es fundamental optar por ropa clara y transpirable, que actúe como una barrera física, así como utilizar mosquiteras siempre que sea posible.

También se recomienda evitar zonas con acumulación de agua cerca de casa, ya que pueden convertirse en focos de cría de mosquitos. Por ello, es importante revisar con frecuencia patios, terrazas y otros espacios del entorno doméstico, donde a menudo se generan pequeños puntos de reproducción.

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En cuanto al uso de repelentes, los productos autorizados en España son seguros y eficaces siempre que se utilicen correctamente y siguiendo las indicaciones del fabricante, especialmente en el caso de la población infantil.

No obstante, en niños se aconseja priorizar también las medidas físicas, como la ropa adecuada y otras pautas de prevención.

Qué reacciones puede provocar una picadura de mosquito

Respecto a las reacciones tras una picadura de mosquito, en la mayoría de las personas suelen limitarse a picor e inflamación leve. Es poco frecuente que se produzcan reacciones importantes, con mucho edema, enrojecimiento o una gran extensión en la piel. Sin embargo, en niños y personas sensibles pueden aparecer reacciones locales algo más intensas.

Un Aedes albopictus o mosquito tigre. / L.O

Qué hacer cuando te pica un mosquito

Ante una picadura de mosquito, lo primero que se recomienda es lavar la zona con agua y aplicar frío local para reducir la inflamación y aliviar las molestias. También es importante evitar rascarse, ya que el rascado puede extender la zona inflamada y favorecer una posible sobreinfección de la picadura.

Si el picor es intenso, "se pueden utilizar productos calmantes o incluso antihistamínicos, siempre bajo indicación o prescripción médica".

Cuándo consultar con el médico por una picadura

Aunque la mayoría de las picaduras provocan solo picor, enrojecimiento o inflamación leve, hay situaciones en las que conviene consultar con un médico. Se recomienda acudir a un profesional sanitario si aparece fiebre, si la inflamación es demasiado excesiva, si la picadura provoca mucho dolor o si hay signos de infección, como presencia de pus.

También debe consultarse si la reacción empeora de forma rápida, por ejemplo, en cuestión de horas.

Además, se debe acudir a urgencias si aparecen síntomas como dificultad para respirar, inflamación de la boca o de la garganta, mareo, una reacción generalizada o signos de obstrucción de la vía aérea alta.

Errores habituales frente al mosquito tigre

Uno de los errores más habituales es pensar que el mosquito tigre necesita grandes cantidades de agua para reproducirse. En realidad, ocurre todo lo contrario: esta especie puede criar en pequeñas acumulaciones de agua que muchas veces pasan desapercibidas dentro del propio entorno doméstico.

Por eso, es frecuente bajar la guardia en espacios que consideramos seguros, como patios, terrazas, macetas, cubos, juguetes o recipientes que quedan mojados. Basta una mínima cantidad de agua acumulada para que pueda convertirse en un foco de cría de mosquitos.

De ahí la importancia de revisar con frecuencia la vivienda y sus alrededores, especialmente después de riegos o lluvias, para evitar que estos pequeños puntos de agua favorezcan la reproducción del mosquito tigre.

La prevención, clave para evitar el mosquito cerca de casa

La clave frente al mosquito tigre está en la prevención y en evitar su proliferación cerca de la vivienda. Para ello, es fundamental revisar patios, terrazas, macetas, cubos, juguetes o cualquier recipiente donde pueda acumularse una pequeña cantidad de agua, ya que estos espacios pueden convertirse en focos de cría de mosquitos