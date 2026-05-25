Un malagueño en el Festival de Cannes: "Me hacía ilusión llevar un poco de Málaga a un escenario tan internacional"

Málaga ha viajado al Festival de Cannes gracias al trabajo del peluquero y maquillador malagueño Álvaro Sánchez. A sus solo 26 años, Sánchez ha sido el responsable del beauty look de la creadora de contenido Sara Fructuoso, una presencia que consolida la proyección internacional del joven creativo y sitúa el talento emergente malagueño dentro de uno de los grandes escaparates globales de la moda, el cine y la belleza.

Álvaro Sánchez destaca la importancia personal y profesional de esta experiencia: "Poder vivir Cannes representando mis raíces ha sido algo muy especial. Me hacía ilusión llevar un poco de Málaga y del talento joven español a un escenario tan internacional".

Desde Málaga, Álvaro Sánchez continúa consolidándose como uno de los perfiles emergentes con mayor proyección dentro del universo beauty español, llevando el talento andaluz a nuevas plataformas internacionales.

No es la primera vez que trabajo de Álvaro desfila por una gran alfombra roja. El pasado año cumplió su sueño al llevar sus estilismos a la París Fashion Week (PFW), donde trabajó con las influencers Tatiana Kaer, Claudiety y Sara Fructuoso.

Quién es Álvaro Sánchez

Álvaro Sánchez es un hairstylist, maquillador y emprendedor malagueño especializado en peluquería de autor y cuidado capilar. Con 26 años, representa a una nueva generación de creativos españoles dentro del sector beauty, con una propuesta estética basada en la sofisticación natural, el bienestar y la elegancia contemporánea.

Actualmente compagina la dirección de su salón de peluquería en Málaga, ubicado en Montes de Oca, con LUMA, su reciente spa capilar especializado en diagnóstico del cuero cabelludo y tratamientos personalizados.