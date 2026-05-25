Festival de Cannes
Un malagueño en el Festival de Cannes: "Me hacía ilusión llevar un poco de Málaga a un escenario tan internacional"
Con apenas 26 años, el peluquero y estilista malagueño Álvaro Sánchez ha sido el responsable del look de la creadora de contenido Sara Fructuoso en la alfombra roja francesa
Málaga ha viajado al Festival de Cannes gracias al trabajo del peluquero y maquillador malagueño Álvaro Sánchez. A sus solo 26 años, Sánchez ha sido el responsable del beauty look de la creadora de contenido Sara Fructuoso, una presencia que consolida la proyección internacional del joven creativo y sitúa el talento emergente malagueño dentro de uno de los grandes escaparates globales de la moda, el cine y la belleza.
Álvaro Sánchez destaca la importancia personal y profesional de esta experiencia: "Poder vivir Cannes representando mis raíces ha sido algo muy especial. Me hacía ilusión llevar un poco de Málaga y del talento joven español a un escenario tan internacional".
Desde Málaga, Álvaro Sánchez continúa consolidándose como uno de los perfiles emergentes con mayor proyección dentro del universo beauty español, llevando el talento andaluz a nuevas plataformas internacionales.
No es la primera vez que trabajo de Álvaro desfila por una gran alfombra roja. El pasado año cumplió su sueño al llevar sus estilismos a la París Fashion Week (PFW), donde trabajó con las influencers Tatiana Kaer, Claudiety y Sara Fructuoso.
Quién es Álvaro Sánchez
Álvaro Sánchez es un hairstylist, maquillador y emprendedor malagueño especializado en peluquería de autor y cuidado capilar. Con 26 años, representa a una nueva generación de creativos españoles dentro del sector beauty, con una propuesta estética basada en la sofisticación natural, el bienestar y la elegancia contemporánea.
Actualmente compagina la dirección de su salón de peluquería en Málaga, ubicado en Montes de Oca, con LUMA, su reciente spa capilar especializado en diagnóstico del cuero cabelludo y tratamientos personalizados.
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