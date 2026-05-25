Uno de los mejores campings de lujo de toda España está en este pequeño pueblo de Málaga: "Puedes contemplar el cielo sin moverte de la cama"

Los glamping se han convertido en la opción favorita de los viajeros que buscan disfrutar de la naturaleza, pero sin renunciar a las comodidades que podrían encontrar en cualquier hotel o alojamiento de lujo. Y entre todas las opciones que tienen los amantes de este tipo de recintos por todo el país, existe uno en un pequeño municipio malagueño que ha sido nombrado como uno de los mejores glampings de España: el Refugio del Indio de Archidona.

Así lo ha dado a conocer el portal Aladinia, líder en regalos experiencia de España, a través de las votaciones de sus usuarios, que han valorado los servicios que ofrecen este tipo de lugares, su originalidad, glamour, ubicación y actividades cercanas. Unas opiniones que se han saldado con El Refugio del Indio, en Archidona, como uno de los favoritos.

El Refugio del Indio de Archidona, uno de los mejores glamping de España

Sobre este alojamiento, el portal ha explicado que este negocio es pionero en albergar "domos geodésicos en entornos de montaña", unas estructuras de 60 metros cuadrados y techos de cinco metros de altura que ofrecen "un estilo bohemio y vistas de vértigo".

"Cuentan con todas las comodidades modernas", recalcan desde el portal sobre este glamping al que los usuarios acuden a "vivir la experiencia de dormir bajo las estrellas en plena naturaleza, desde un domo de lujo con techo motorizado transparente que permite contemplar el cielo nocturno sin moverte de la cama".

Domos con vistas a la Peña de los Enamorados

De ese modo, cada domo está instalado en una parcela individual de 90 metros cuadrados con cama gigante, terraza privada con vistas a la Montaña del Indio, más conocida como la Peña de los Enamorados, así como un mirador con merendero, espacio acristalado con vistas, minibar y climatización tanto para verano como invierno.

Además, este entorno dispone de cocina comunitaria, zona de coworking, piscina "playa Tulum" y aparcamiento privado gratuito.

Un alojamiento solo para adultos por 120 euros la noche

Un refugio que solo admite la estancia de adultos y se encuentra en el Polígono 3 de Archidona, donde se puede disfrutar de una velada única en un entorno privilegiado por unos 120 euros por persona y noche.

Junto a El Refugio del Indio, entre los lugares elegidos por los usuarios del portal como los mejores glamping de España destaca otro entorno andaluz: la Casa Vagón Vía Verde de la Sierra, en Olvera, Cádiz.

Se trata de un recinto ubicado en la antigua estación de tren de Olvera en el que se han rehabilitado vagones de tren de los años 20 transformándolos en apartamentos turísticos de unos 50 metros cuadrados con todo lujo de detalles.

La Casa Vagón Vía Verde de la Sierra de Cádiz

Estos alojamientos están equipados con suelo radiante y piscina salada exterior, y se sitúa en un punto estratégico perfecto para recorrer a pie o en bicicleta la famosa Vía Verde de la Sierra de Cádiz.

"Los alojamientos recrean los vagones del tren que pretendían hacer el recorrido de la línea férrea Jerez-Almargen en el siglo XIX, pero que nunca se llegó a utilizar", recalca el portal sobre este glamping.

Otros glampings que los visitantes han nombrado entre los favoritos

El resto de campings de lujo que se han posicionado entre los favoritos de los usuarios destaca Mi Tesoro, en Vivero, Lugo; Glamping The Teepee, en Mombeltrán, Ávila; Zielo de Levante, en Tírig, Castellón; Casa Túnel Nido de Águilas, en Alcalá del Júcar, Albacete; y Camping Prades, en Prades, Tarragona.

A estos se suman el glamping Monte Holiday Ecoturismo, en Gargantilla del Lozoya, Madrid; Moradas do Ulla, en Teo, A Coruña; Alojamientos Casa Ruiz, en Caravaca de la Cruz, en Murcia; El Toril Glamping Experience, en Velada, Toledo; y Basoa Suites, en Larraintza, Navarra.