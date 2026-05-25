Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en el centro de MálagaMenos paro joven en MálagaCalle Cabriel en La PalmillaMóviles del futuroMédicos de Málaga que salvan vidasIES Romero EsteoMálaga CF sin ascenso directoBuganvilla más fotografiada de Torremolinos
instagramlinkedin

MERCADILLO

Este mercadillo de la costa malagueña ofrece cada miércoles antigüedades, artículos de segunda mano y curiosidades por pocos euros: "Los precios son baratísimos"

Los amantes de las piezas únicas pueden encontrar en este rastro ropa 'vintage', muebles, artesanía y pequeños electrodomésticos

El mercadillo de segunda mano de Benalmádena, todo un emblema para los amantes de los artículos 'vintage'

El mercadillo de segunda mano de Benalmádena, todo un emblema para los amantes de los artículos 'vintage' / Turismo Benalmádena

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un mercadillo de antigüedades en el que encontrar ropa 'vintage', muebles de segunda mano, artesanía, vinilos, juguetes y un sinfín de artículos singulares difíciles de adquirir en otro lugar y por apenas unos euros. Así es el rastro de los miércoles de Benalmádena, uno de los más populares de la provincia con decenas de puestos en los que conseguir los objetos más curiosos y exclusivos por precios bajos.

Ubicado en el Recinto Ferial La Paloma de Arroyo de la Miel, este mercadillo se ha convertido en el paraíso de los amantes de las gangas y el coleccionismo gracias a la amplia variedad de objetos que ofrece en sus puestos.

Ropa vintage, muebles y objetos de segunda mano en Málaga

De ese modo, los usuarios pueden encontrar en este rincón costero antigüedades y artículos de segunda mano como ropa 'vintage', complementos, muebles, lámparas, juguetes, radios, vinilos, pequeños electrodomésticos y calzado.

Además, los asistentes pueden disfrutar de artesanía entre su oferta, con la posibilidad de adquirir cerámica, cuadros y demás obras a bajos precios.

Un mercadillo en Benalmádena para encontrar piezas únicas

Una opción perfecta para conseguir productos difíciles de encontrar en cualquier otro negocio, de todos los estilos, características y épocas, para, a su vez, darle una segunda vida y adquirirlos por apenas unos euros.

Una cita imprescindible para los amantes de los artículos con historia y autenticidad de la que sus propios usuarios afirman a través de las reseñas de Google: "Los precios son baratísimos".

Horario y ubicación del rastro de segunda mano de Benalmádena

"Mercadillo bastante grande con puestos de todo tipo y precios muy buenos. Nos fuimos de allí cargaditos de cosas", recalca otro ciudadano. A lo que añade otro: "Para los asiduos a mercadillos, es una visita obligada".

Noticias relacionadas y más

Este rastro que se ha convertido en todo un emblema de la compra de calidad a bajos precios se puede visitar todos los miércoles de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente, en el Recinto Ferial La Paloma, junto al Parque de la Paloma y Selwo Marina, en la avenida de Gandhi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A la calle en Málaga con una madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que cobra un euro de pensión
  2. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  3. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  4. El bar El Diamante volverá a abrir en Málaga con sus desayunos míticos: 'Será un punto de encuentro para los malagueños a precios económicos
  5. La calle Ayamonte de Málaga, la de los sueldos más dispares: pisos de los 60 para pescadores y áticos para millonarios
  6. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
  7. La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
  8. El Gobierno autoriza la construcción en Málaga de 1.362 VPO de alquiler en los terrenos de Buenavista

Este mercadillo de la costa malagueña ofrece cada miércoles antigüedades, artículos de segunda mano y curiosidades por pocos euros: "Los precios son baratísimos"

Este mercadillo de la costa malagueña ofrece cada miércoles antigüedades, artículos de segunda mano y curiosidades por pocos euros: "Los precios son baratísimos"

Un segundo incendio afecta a Málaga capital: el fuego se ha originado en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda

El efecto Semana Santa deja nuevas subidas de turistas nacionales y extranjeros en los hoteles de Málaga

El efecto Semana Santa deja nuevas subidas de turistas nacionales y extranjeros en los hoteles de Málaga

Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis

El primer cine premium de Málaga ya tiene fecha: abrirá el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum

El primer cine premium de Málaga ya tiene fecha: abrirá el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum

Ericsson: la multinacional que está redefiniendo las redes móviles del futuro desde Málaga

Ericsson: la multinacional que está redefiniendo las redes móviles del futuro desde Málaga

Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en Málaga: así acerca la UE a sus alumnos el IES Romero Esteo

Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en Málaga: así acerca la UE a sus alumnos el IES Romero Esteo

Málaga logra su menor tasa de paro joven de siempre tras crear 15.000 empleos en un año

Málaga logra su menor tasa de paro joven de siempre tras crear 15.000 empleos en un año
Tracking Pixel Contents