Este mercadillo de la costa malagueña ofrece cada miércoles antigüedades, artículos de segunda mano y curiosidades por pocos euros: "Los precios son baratísimos"

Un mercadillo de antigüedades en el que encontrar ropa 'vintage', muebles de segunda mano, artesanía, vinilos, juguetes y un sinfín de artículos singulares difíciles de adquirir en otro lugar y por apenas unos euros. Así es el rastro de los miércoles de Benalmádena, uno de los más populares de la provincia con decenas de puestos en los que conseguir los objetos más curiosos y exclusivos por precios bajos.

Ubicado en el Recinto Ferial La Paloma de Arroyo de la Miel, este mercadillo se ha convertido en el paraíso de los amantes de las gangas y el coleccionismo gracias a la amplia variedad de objetos que ofrece en sus puestos.

Ropa vintage, muebles y objetos de segunda mano en Málaga

De ese modo, los usuarios pueden encontrar en este rincón costero antigüedades y artículos de segunda mano como ropa 'vintage', complementos, muebles, lámparas, juguetes, radios, vinilos, pequeños electrodomésticos y calzado.

Además, los asistentes pueden disfrutar de artesanía entre su oferta, con la posibilidad de adquirir cerámica, cuadros y demás obras a bajos precios.

Un mercadillo en Benalmádena para encontrar piezas únicas

Una opción perfecta para conseguir productos difíciles de encontrar en cualquier otro negocio, de todos los estilos, características y épocas, para, a su vez, darle una segunda vida y adquirirlos por apenas unos euros.

Una cita imprescindible para los amantes de los artículos con historia y autenticidad de la que sus propios usuarios afirman a través de las reseñas de Google: "Los precios son baratísimos".

Horario y ubicación del rastro de segunda mano de Benalmádena

"Mercadillo bastante grande con puestos de todo tipo y precios muy buenos. Nos fuimos de allí cargaditos de cosas", recalca otro ciudadano. A lo que añade otro: "Para los asiduos a mercadillos, es una visita obligada".

Este rastro que se ha convertido en todo un emblema de la compra de calidad a bajos precios se puede visitar todos los miércoles de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente, en el Recinto Ferial La Paloma, junto al Parque de la Paloma y Selwo Marina, en la avenida de Gandhi.