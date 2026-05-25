Morillas exige al PP usar sus competencias en la Junta y en los Ayuntamientos para acabar con los 'lobbies' turísticos e inmobiliarios: "Falta voluntad política"

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha criticado esta mañana al Partido Popular por las declaraciones del Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en las que animaba a rentistas a solicitar indemnizaciones por el fallo del Tribunal Supremo que elimina la obligación del registro único estatal de vivienda turística. "El Partido Popular protege exclusivamente los intereses de lobby turístico e inmobiliario y es el operador político al servicio de una especulación que arruina la vidaa miles de familias trabajadoras", ha expresado.

La también portavoz del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento ha recordado que, tras esta sentencia del Tribunal Supremo, "hay unas 12.000 viviendas turísticas en la provincia de Málaga que van a volver a operar”. Acto seguido ha exigido que la Junta haga uso de sus competencias y "escuche al 80% de la población andaluza" que, dice, está a favor de limitar y regular los pisos turísticos y prohibir los usos especulativos de la vivienda a través de una norma autonómica que "permita impedir que haya nuevas licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas".

Morillas considera que la sentencia "deja clara" varias lecturas. En primer lugar, que existen competencias en la Junta de Andalucía para resolver el problema de la vivienda, pero que "lo que falta es voluntad política"; y también que hay una "evidente actitud política absolutamente cicatera por parte del Gobierno andaluz". En este sentido, la líder de Con Málaga ha criticado que los de Moreno "solo cancelasen un 8% de las viviendas turísticas de las que el Ministerio había considerado que debían ser canceladas". A su juicio, esto demuestra que la Junta "evita activar" mecanismos para "poner fin al fraude".

El Partido Socialista tampoco ha quedado exento de críticas por la cuestión de la vivienda. "Esta sentencia también creemos que ha podido generar cierto alivio y autojustificación en el Partido Socialista, que sigue sin mostrar una voluntad política real de resolver una de las principales emergencias que vive nuestra tierra", ha expresado Izquierda Unida en un comunicado.

Llamamiento a la manifestación del 27J

Toni Morillas ha animado a de manera "masiva" a que se participe en la movilización del 27J por la vivienda que han organizado los colectivos sociales, los sindicatos de inquilinas y las organizaciones vecinales. "Las militantes de Izquierda Unida volveremos a acompañar a esas miles de malagueños y malagueñas que van a salir a la calle reafirmando que la vivienda no puede costarnos la vida y que las viviendas son para vivir y no para especular", ha concluido.