Patricia Navarro destaca que en el periodo electoral “la maquinaria administrativa no se ha frenado” con 300 millones movilizados en Málaga

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha puesto en valor el trabajo realizado por el gobierno autonómico en la provincia desde que el pasado 23 de marzo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocara elecciones. “La maquinaria administrativa no se ha frenado en ningún momento y hemos seguido trabajando para sacar adelante importantes proyectos” que han permitido movilizar cerca de 300 millones de euros.

Así, Navarro ha destacado que durante estos 54 días que comprenden desde la convocatoria electoral hasta el 17 de mayo, cuando han tenido lugar las elecciones autonómicas, en la provincia han salido adelante más de medio centenar de actuaciones, adjudicaciones, licitaciones de obras o aprobación de ayudas. “Y eso es fruto del trabajo de la Junta de Andalucía para sacar adelante unos presupuestos autonómicos, que nos permite iniciar nuevos proyectos y que suponen la mejor garantía de que nuestros compromisos van a cumplirse”, ha afirmado.

Gestión, inversión y compromiso

“Sabemos que, a veces, la maquinaria administrativa que se necesita para impulsar los proyectos puede ser un poco lenta, pero no se frena; tampoco se hace porque lleguen unas elecciones”, ha añadido la delegada para reafirmarse en el gran trabajo realizado desde todas las delegaciones territoriales en la provincia para seguir trabajando “con normalidad, responsabilidad y con la misma intensidad de siempre”. En este sentido, ha añadido que la hoja de ruta del Gobierno andaluz va a seguir siendo la misma en los próximos cuatro años: gestión, inversión y compromiso.

“El presidente andaluz, Juanma Moreno, siempre ha tenido un interés fundamental, antes, durante y después de las elecciones. Y es que Andalucía, que ha adquirido velocidad de crucero en estos últimos años, no se pare y que no haya nada que condicione esa velocidad”, ha afirmado.

Obras de emergencia

Entre estas actuaciones que han seguido su curso desde el pasado 23 de marzo, Navarro ha destacado las actuaciones por valor de 1,4 millones de euros en materia educativa, principalmente para llevar a cabo las obras de emergencia en aquellos centros que sufrieron daños tras el tren de borrascas, pero además Navarro ha querido destacar el compromiso del Gobierno andaluz con el Conservatorio de Música José Hidalgo, de torre del Mar, para implantar las enseñanzas profesionales en el curso 2027/2028. También en la Axarquía, en materia de transporte, el pasado 4 de mayo se formalizó la integración del municipio de Vélez-Málaga en el Consorcio de Transporte Metropolitano.

Por otra parte, durante estos 54 días se ha formalizado el contrato de las obras del enlace Casapalma-Cerralba, con el desdoble de 4 kilómetros en la A-357 por más de 50,4 millones de euros, obras que comenzarán en breve y “que reflejan nuestro compromiso para seguir avanzando en la Autovía Málaga-Campillos-Ronda”. Pero también en Alhaurín de la Torre, el pasado 13 de mayo dieron comienzo las obras para la construcción del carril Bus-VAO en la A-404 que cuenta con una inversión de 10,2 millones de euros. Y en Antequera, ya se ha publicado la licitación de las obras para la mejora de la seguridad vial en la A-343, por más de 1,5 millones.

Además, las obras de ampliación del Metro de Málaga siguen avanzando dentro del cronograma establecido y ya se han adjudicado las obras del tercer, y último tramo, del Metro hacia el Hospital Civil por 48,24 millones de euros. “Obras que esperamos que comiencen este mes de junio”, ha apuntado Navarro.

En materia de vivienda, la licitación de las obras para la construcción de 50 VPO en El Perchel, que contarán con una inversión de 7,9 millones de euros, ya se ha publicado en el portal y se espera que en breve se conozcan las empresas que se han presentado pues el plazo finalizó el pasado 21 de mayo. Además, en Benalmádena se han destinado más de 3 millones de euros para la rehabilitación de un edificio, dentro de las subvenciones del Plan EcoVivienda.

Ayudas al sector primario afectados por el tren de borrascas

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha recordado que el sector primario de Málaga ha recibido a lo largo de estos días información sobre las actuaciones y planes de emergencia que la delegación territorial ha puesto en marcha para reparar los daños tras los trenes de borrascas de principios de año.

En concreto, el plan de emergencias para actuaciones en caminos rurales contempla obras en 206 caminos de 57 municipios, con una inversión de 9,5 millones de euros; para la reparación de los daños en infraestructuras hidráulicas en el Sistema Guadalhorce-Limonero, la inversión es de 7,5 millones; y también se contemplan 14 actuaciones en tres comunidades de regantes, por 360.000 euros.

Asimismo, ya se han adjudicado las obras y dirección de obras de las actuaciones de emergencia para la reparación de cauces dañados por las borrascas, que suman una inversión de más de 35 millones de euros. Y las ayudas directas al sector pesquero con carácter excepcional por los últimos temporales suman en Málaga más de 2,5 millones de euros para actuar en los cinco puertos pesqueros y los más de 230 buques de la provincia.

Recursos hídricos

Además, en la comarca de la Axarquía se ha finalizado en las últimas semanas la construcción de las balsas de almacenamiento de agua regenerada destinada al riego, donde el Gobierno andaluz ha invertido 14 millones de euros. Y en materia de abastecimiento, la Junta ya finalizado la recuperación de los pozos del Bajo Guadalhorce y los de Aljaima y Fahala, cuya inversión ha supuesto 21,5 millones de euros, y permitirá a la ciudad de Málaga y a Cártama contar con los recursos hídricos cuando sea necesario.

En materia de Sostenibilidad, la delegada del gobierno ha puesto en valor el sellado del vertedero de Torremolinos que, con una inversión de 8,6 millones de euros, “ha supuesto cerrar una mancha negra en el expediente medioambiental de nuestra provincia”, ha explicado.

Lucha contra los incendios

Para concluir, la delegada del Gobierno ha querido poner en valor los medios con los que dispone la Junta de Andalucía para afrontar el periodo de alto riesgo de incendio en la comunidad autónoma que, a nivel regional, contará con 4.700 profesionales y una flota de vehículos pesados de extinción conformada por 108 autobombas (renovadas en el 84% tras una inversión de 30 millones de euros) y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles que sustituirán a las actuales, tras una inversión de 1,5 millones de euros.

Para esta campaña se estrenará la Unidad de Maquinaria Pesada (formada por dos retroexcavadoras, ya operativas; dos góndolas y cabeza tractora, un tractor, así como 25 biotrituradoras) que se irán implantando de forma progresiva durante esta campaña y se contará además con una nueva Unidad de Fuego Técnico.

En cuanto a los medios aéreos, esta campaña Andalucía cuenta con 43 aeronaves, tres más que en la campaña anterior: 25 helicópteros y 14 aviones aportados por la Junta de Andalucía, además de un helicóptero de la empresa pública Enresa y tres aeronaves del Estado.

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Navarro ha destacado que la provincia de Málaga afronta este periodo de mayor riesgo por incendio con un importante aliado en plena Sierra de las Nieves, como es el nuevo Centro de Defensa Forestal de Istán-Marbella que se convertirá en el principal centro de operaciones para combatir el fuego, así como el nuevo Puesto de Mando Avanzado ubicado en la base del GREA litoral de Benahavís, al que se sumará en junio, previsiblemente, un subcentro en Tolox.