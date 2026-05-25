El primer cine premium de Málaga ya tiene fecha: abrirá el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum

El Parque Comercial Málaga Nostrum continúa ampliando su oferta de ocio con la llegada de los nuevos MK2 Cines Premium Málaga Nostrum, un complejo cinematográfico que abrirá oficialmente sus puertas el próximo 5 de junio y que se convertirá en el primer cine premium de Málaga capital.

El nuevo espacio, ubicado en el antiguo edificio de Conforama, contará con 11 salas y cerca de 1.000 butacas, apostando por una experiencia cinematográfica basada en la comodidad, la innovación tecnológica y una programación diferenciada para todo tipo de públicos.

Entre las principales novedades del nuevo cine destacan las butacas reclinables extra confort en todas las salas, una propuesta inédita en la capital malagueña y poco habitual en el conjunto de la provincia. A ello se suma un sistema de proyección con proyectores láser Christie y sonido 7.1 biamplificado, además de pantallas Harkness Screen de última generación, diseñadas para ofrecer una experiencia visual de máxima calidad.

Desde la compañía destacan que el objetivo es ofrecer un concepto de cine premium accesible, manteniendo promociones como la Tarjeta MK2, que permitirá acceder a cualquier película todos los días de la semana por un precio único de 7 euros.

Cine comercial, VOSE y películas de culto

La programación combinará los grandes estrenos comerciales con una apuesta reforzada por el cine independiente, europeo y en versión original subtitulada (VOSE), además de ciclos de clásicos y cine de culto. Entre los primeros títulos anunciados para su apertura figuran producciones como He-Man y los Masters del Universo, Cada día nace un listo, el regreso de Scary Movie, la película inspirada en el fenómeno viral Backrooms o Todo lo que nunca fuimos, basada en la novela de Alice Kellen.

Derribo de los edificios de las salas de cines en el Centro Comercial Málaga Nostrum / Álex Zea

Los nuevos cines se estrenarán además coincidiendo con la próxima edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará del 8 al 11 de junio. Durante esos días, todas las entradas tendrán un precio especial de 3,50 euros, con el objetivo de acercar las nuevas instalaciones al público malagueño. Antes de la apertura oficial, el día 4 de junio los socios de la Tarjeta MK2 podrán acceder en primicia a las salas y conocer las instalaciones antes que el resto de espectadores.

Málaga Nostrum refuerza su apuesta por el ocio familiar

La llegada de MK2 forma parte del proceso de transformación de Parque Comercial Málaga Nostrum, que en los próximos meses incorporará además nuevos espacios de restauración y ocio familiar.

Con esta apertura, la compañía francesa continúa su expansión en Andalucía tras las renovaciones realizadas en sus complejos de Sevilla, Vélez-Málaga y Cádiz, consolidando su estrategia de implantación de salas premium en el sur de España.