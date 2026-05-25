Movilidad
El PSOE malagueño pide cargadores para vehículos eléctricos en paradas de taxi
El Grupo Municipal Socialista añade que la instalación sería financiable a través del Plan MOVES Corredores, dotado con 300 millones de euros y fondos europeos Next Generation
El Grupo Municipal Socialista reclama al Ayuntamiento de Málaga, junto a la Asociación Impacta para la Movilidad Sostenible, la instalación de puntos de recarga rápida (mínimo 50 kW) municipales para vehículos eléctricos e híbridos enchufables a precio competitivo en las paradas de taxi de la ciudad. «Málaga es la octava ciudad más congestionada de España y una de las de mayor proyección turística. No podemos permitirnos que la parada de taxi del aeropuerto internacional quede descubierta de un transporte 0% emisiones porque un taxista eléctrico no tiene dónde recargar», ha denunciado el concejal socialista Jorge Quero.
Esta actuación, según el responsable de Movilidad en el grupo socialista, debe comenzar «de forma urgente e inaplazable», en los cuatro grandes nodos de transporte: el aeropuerto, el puerto de Málaga, la estación de AVE María Zambrano y la estación de autobuses, para extenderse luego al resto de paradas municipales.
El PSOE añade que la instalación sería financiable a través del Plan MOVES Corredores, dotado con 300 millones de euros y fondos europeos Next Generation.
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