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Segundo incendio del día en Málaga capital: el fuego se originó en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda

Los hechos han tenido lugar sobre las 07.10 horas de este lunes, cuando en la zona de trastero del edificio salió ardiendo. El fuego ya está extinguido y no se han registrado heridos

Un segundo incendio afecta a Málaga capital: el fuego se ha originado en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda

Un segundo incendio afecta a Málaga capital: el fuego se ha originado en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda / L.O

Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Horas después de registarse un incendio en el centro de Málaga, un segundo fuego ha sido originado en el edificio del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). El incendio se inició en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, en Portada Alta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07.10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero

Con estos medios, los bomberos han conseguido conseguido extinguir el fuego, que ha afectado a cinco trasteros. Según informan las citadas fuentes, no se han registrado daños personales.

Otro incendio afecta al Le Grand Café y Hotel Ibis

Precisamente, este lunes, a las 01.30 de la madrugada, un incendio se originó en el bar 'Le Grand Café' de Málaga centro dejándolo completamente arrasado. Este suceso provocó el desalojo total de Hotel Ibis, situado encima del bar y al que también ha alcanzado el fuego.

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En el lugar continúan trabajando efectivos de Bomberos de Málaga, quienes han encontrado dificultades en esta labor por el material del edificio. Por el momento no se han registrado daños personales.

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