De Sierra Leona a Honduras: la vocación sin fronteras de tres médicos de Málaga que salvan vidas lejos de casa

Su vocación por la medicina y por ayudar a los demás los ha llevado a miles de kilómetros de sus casas. Para Guillermo Álvarez (médico de familia), Juana María Ledesma (pediatra) y Juan Torres (cirujano), viajar a algunos de los lugares más desfavorecidos del mundo se ha convertido en una parte esencial de su compromiso profesional. Por eso, cada año, se trasladan desde Málaga hasta Senegal, Honduras, Ghana o Sierra Leona para atender a cientos de pacientes marcados por la pobreza y la falta de recursos sanitarios.

La primera vez que la doctora Juana María Ledesma viajó a Nicaragua, en 2012, para participar en un proyecto de cooperación médica internacional, no podía creerse que existiese un mundo tan diferente al suyo. “Aunque tienes noticias de esas cosas que ocurren, hasta que no lo vives en primera persona no eres verdaderamente consciente de esa realidad”, afirma la pediatra y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Aquel choque con la realidad le produjo una profunda sensación de impotencia. Ante tantas necesidades, reconoce, resultaba difícil no preguntarse qué podía hacer una sola persona frente a una situación tan inmensa. “Ves tantas situaciones tan difíciles que no está en tu mano poder solucionarlas que te puede llegar a frustrar”, explica. Sin embargo, pronto entendió que quedarse paralizada no era una opción: “Lo poco que yo pueda hacer, pues ya está hecho”. Desde entonces, esa filosofía la ha acompañado en cada uno de sus viajes de cooperación

Niños que nunca han visto a un médico: la realidad que Juana María Ledesma atiende en Honduras

Ledesma comenzó colaborando en un programa destinado a mejorar la atención a niños con síndrome de Down en Nicaragua. Allí, junto a otros profesionales, trabajó en la formación de médicos, profesores y familias para que pudieran detectar y atender las necesidades de estos menores.

Dos años después comenzó a viajar a Honduras con ACOES, dentro de los proyectos de cooperación internacional de la Universidad de Málaga financiados por la AACID. Desde entonces, ha regresado prácticamente cada año. También ha participado en iniciativas en Perú y Uganda, siempre centradas en la infancia y en comunidades con graves dificultades para acceder a la atención sanitaria.

La doctora Juana María Ledesma en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

“Muchos de los niños que vemos allí jamás han sido visitados por un médico”, explica. En Honduras trabaja en barrios del extrarradio de Tegucigalpa, como Nueva Capital, donde miles de personas viven sin agua corriente, electricidad ni calles asfaltadas. También en comunidades rurales aisladas y en el entorno del vertedero municipal, donde familias enteras sobreviven recogiendo basura.

Qué labor realizan en los proyectos de cooperación médica internacional

Su labor pasa por valorar el estado nutricional de los menores, detectar anemia, problemas de desarrollo o enfermedades que nunca han sido diagnosticadas y formar a familias y profesores. En ocasiones, la ayuda se concreta en algo tan básico como conseguir unas gafas, una órtesis o una silla adaptada para un niño con discapacidad. “En Uganda, las mamás tienen que transportar a sus hijos con parálisis cerebral a la espalda” señala.

La doctora Juana María Ledesma en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

“Te hace darte cuenta de lo afortunados que somos”, comparte la pediatra de 61 años, que define cada viaje como “un toque de atención muy importante” para aprender a valorar lo realmente esencial. “Es una experiencia que te hace volver a ilusionarte con tu vocación, con lo que te llevó a ser médico, y por eso yo animo a todo el mundo a vivirla”, añade la profesional, que destaca que este compromiso no sería posible sin el apoyo de su familia y compañeros.

El cirujano del Clínico que dedica sus vacaciones a operar en Ghana y Sierra Leona

Ese respaldo familiar también ha sido fundamental para Juan Torres (66 años), que destaca el apoyo incondicional que ha tenido siempre por parte de su mujer. Cirujano general y digestivo del Hospital Clínico de Málaga, comenzó a cooperar en 2001, cuando viajó a Bolivia para participar en una campaña quirúrgica. Lo que en principio iba a ser una experiencia puntual terminó convirtiéndose en una parte esencial de su vida. Desde entonces, ha participado en cerca de cuarenta expediciones y continúa dedicando su mes de vacaciones a viajar a Ghana y Sierra Leona con la ONG malagueña ACISS, de la que es vicepresidente. “África engancha. Tiene algo especial, la gente, la alegría que tienen”, asegura.

Desde 2011 acude cada año al continente africano, primero a un campamento de refugiados de Ghana y, desde 2015, también a Sierra Leona. Allí, la primera vez que llegaron encontraron un hospital que nunca había llegado a abrir sus puertas. “Tenía un candado en la puerta y estaba lleno de polvo”, recuerda. En apenas un fin de semana, el equipo tuvo que limpiarlo, conseguir camas y prepararlo todo para comenzar a operar el lunes.

Hospitales sin medios y pacientes descalzos: las campañas quirúrgicas de Juan Torres en Sierra Leona

Cada expedición, explica, exige trasladar desde España un “gran aparataje” de instrumental, suturas, medicación, aparatos de anestesia y todo lo necesario para intervenir a los pacientes. “Hay que llevarlo todo porque ellos tienen muy pocas cosas”, señala.

El doctor Juan Torres en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

El panorama que se encuentran en esos países, especialmente en Sierra Leona, es absolutamente desolador. “La gente sigue cocinando con leña en la puerta de la casa, no tiene luz eléctrica en el país”, describe. “Muchos no tienen ni zapatillas y vienen descalzos al hospital”, añade. Allí, una hernia que en Málaga podría resolverse de forma rutinaria puede alcanzar un tamaño enorme e impedir que una persona trabaje y mantenga a su familia.

150 operaciones en 15 días

Durante las campañas, de unos 15 días, el ritmo es extremo: el equipo llega a operar a entre 140 y 150 pacientes, con jornadas de 15 o 20 intervenciones. Operan sobre todo hernias y patología de tiroides, aunque también atienden las urgencias que llegan mientras están allí. Los médicos y enfermeros locales localizan previamente a los pacientes; una vez aterriza el equipo, el primer día pasan consulta, fijan las intervenciones y comienzan a operar al día siguiente. “Descansamos un día en mitad de la campaña”, explica.

Para Torres, lo más duro son aquellos casos en los que no pueden actuar por falta de medios. Sin sangre disponible, respiradores o unidades de cuidados intensivos, determinadas cirugías resultan imposibles. “Esos son los casos más difíciles, los que no puedes arreglar”, reconoce.

El doctor Juan Torres en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

Aun así, continúa regresando cada año. “Lo que no se hace no viene alguien después y lo hace; se queda sin hacer”, afirma. Sus próximos viajes están previstos para agosto, a Ghana, y noviembre, a Sierra Leona. En la otra cara de la moneda quedan cientos de historias y pacientes agradecidos: “Hay gente de la que no te acuerdas y, de un año para otro, viene a traerte un regalo, aunque sea algo que ha hecho con sus propias manos”.

El agradecimiento de los pacientes, el recuerdo que une a los tres médicos de Málaga

Los tres profesionales coinciden en el agradecimiento inmenso que encuentran en estos países. “La gente es muy agradecida”, subraya Guillermo Álvarez Martín, médico de familia y vicepresidente de la Fundación Solidaria Luna Nueva, una ONG nacida en Coín en 2007 que recauda fondos para desarrollar proyectos humanitarios en Linguère, en el noreste Senegal.

La fundación concede cada año unas 150 becas: 50 euros permiten a un niño de Primaria estudiar durante todo el curso y 100 euros ayudan a alumnos de Secundaria o Universidad. Además, durante todo el año, recogen material, ropa y comida para trasladarlo en un gran contenedor y repartirlo entre la población, que vive en una de las zonas más pobres del país. También han puesto en marcha una “huerta coína”, dotada con un pozo, que, según Álvarez, ya comienza a generar riqueza y puestos de trabajo.

El doctor Guillermo Álvarez en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

De Coín a Senegal: el proyecto que opera cataratas y concede 150 becas cada año

Además, desde 2018, la entidad desarrolla un proyecto sanitario coordinado por el propio médico. En este tiempo han dotado al centro de salud de ecógrafos, electrocardiógrafos, instrumental quirúrgico y una ambulancia. Desde hace cuatro años, también impulsan un proyecto oftalmológico, en colaboración con varios especialistas de la provincia, con el que cada viaje operan en una semana entre 40 y 60 personas de cataratas.

“Dejamos 60 personas viendo, teniendo luz que antes la habían perdido”, apunta Álvarez, que explica que esta patología es un problema muy frecuente en la zona, pero que la gente no dispone de medios para pagar la intervención.

El doctor Guillermo Álvarez junto a varios compañeros en uno de sus viajes de cooperación internacional. / L.O.

“Este año el objetivo es operar cien cataratas”, destaca el vicepresidente de la fundación, que, a sus casi 70 años, espera con ilusión el próximo viaje, previsto para diciembre. Además, en esta ocasión, han reunido material para equipar a una clínica oftalmológica dentro del hospital y facilitar que los sanitarios locales “aprendan la técnica y puedan seguir operando a su gente”.

Una “gota en un océano de necesidades”: el compromiso de tres médicos de Málaga

Álvarez recuerda especialmente a un hombre de 72 años que llegó prácticamente sin visión, guiado por “un lazarillo”, y que, tras ser operado, volvió para decirle emocionado: “Ya veo”. “Ahora mismo se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Solo por eso ya ha merecido la pena”, reconoce el profesional malagueño, que admite que estas expediciones suponen un gran esfuerzo, tanto físico como psicológico. “Es un entorno de mucha pobreza. A veces tienes agua para ducharte, pero la mayoría de días te tienes que duchar con un cubo”, relata.

Después de años de viajes, operaciones y pacientes atendidos, los tres médicos saben que su labor no basta para acabar con una desigualdad sanitaria inmensa. Pero también que cada persona ayudada da sentido al esfuerzo. “Al final, la cooperación que hacemos es una gota en un océano de necesidades. Pero, a base de gotita a gotita, se llenan vasos”, resume Juan Torres.