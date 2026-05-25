“Sin las TCAEs la sanidad se cae”: los técnicos medios y superiores de Málaga van a la huelga este lunes

La sanidad malagueña afronta una nueva huelga. Después de la semana de paro de los médicos — la cuarta en la que va de año—, este lunes ha sido el turno de los técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud para exigir su reclasificación profesional. En Málaga, están convocados los más de 5.000 profesionales que ejercen en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Dentro de este colectivo, entre otros, se encuentran los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), los técnicos de radiodiagnóstico, laboratorio, anatomía patológica o de farmacia, siendo las TCAEs el grupo más mayoritario. Solo en Málaga, según CCOO, son unas 3.000 profesionales.

Los técnicos medios y superiores de todo el país, convocados por CCOO y UGT, han parado este lunes para exigir el cumplimiento del Acuerdo Marco por una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, que reclasifica profesionalmente a los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente.

Una reivindicación histórica: más de 10 años esperando la reclasificación profesional

Se trata de una “reivindicación histórica”, según los sindicatos, por la que llevan luchando más de diez años. “Lo que estamos pidiendo es que nos equiparen con Europa”, ha subrayado Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de Comisión Obrera de Málaga.

Un cartel de la manifstación de los técnicos medios y superiores en el Hospital Regional de Málaga. / L.O.

Según ha explicado Navas, tras unas “duras negociaciones” en el año 2022, lograron firmar un acuerdo para que se llevara a cabo la reclasificación profesional, que venían demandando desde hace años y que debía efectuarse a lo largo de 2023.

Sin embargo, en 2026 aún no se ha producido debido a “un bloqueo” por parte del Ministerio de Hacienda, “que debe realizar la dotación económica necesaria para que todos estos profesionales se reclasifiquen”. Por ello, reclaman al Ministerio que autorice la financiación necesaria para hacer efectivo el cambio de grupo profesional.

“Llevamos años esperando una reclasificación profesional para que se reconozca nuestra formación, nuestro compromiso y la responsabilidad que asumimos diariamente la atención sanitaria”, ha remarcado Belén Barreche, delegada sindical de UGT por Málaga, que ha exigido que “ese desbloqueo se haga inmediato”. La representante sindical también ha asegurado que no se rendirán hasta lograr la reclasificación: “No vamos a parar en la lucha, vamos a seguir peleando y vamos a seguir concentrando y movilizándonos”.

Seguimiento de la huelga de ténicos en Málaga: 4,75% vs. 15%

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha cifrado en un 4,75% el apoyo a la huelga en la provincia. Málaga ha registrado la cifra más alta de seguimiento — le sigue Sevilla con un 3,6%— , situándose por encima de la media andaluza, que ha sido del 2,31%. Comisiones Obreras, por su parte, ha elevado la cifra de seguimiento en la provincia de Málaga al 15%.

Concentración de técnicos medios y superiores en el Hospital Regional de Málaga para exigir la reclasificación profesional. / A.T.

Además de la convocatoria de huelga de 24 horas, más de un centenar de profesionales, según los convocantes, se han concentrado este lunes por la mañana a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga. ‘Sin las TCAES la sanidad se cae’, ‘Ministro, escucha, los técnicos en lucha’ o ‘La sanidad sin técnicos no va’, han sido algunas de las consignas coreadas durante la protesta. En los hospitales comarcales del Costa del Sol y Antequera también se ha llevado a cabo concentraciones de manera simultánea.

Un colectivo "esencial" para el funcionamiento de la sanidad

“Son esenciales, sin los técnicos la sanidad no funcionaría”, ha subrayado Navas. En cuanto a los motivos por los que es necesaria esta reclasificación, ha explicado que las funciones que realizan estos profesionales han evolucionado a lo largo de estos años. “El mapa de competencias, las funciones y las tareas que realizan son de un nivel mucho más complejo que el que venían realizando antes”, ha aclarado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que es fundamental para adaptarse a la normativa europea. “Hay que adaptarnos al nivel académico a lo que hace Europa, donde los técnicos superiores son grupo B y ya son un grado universitario. Entonces toca adaptarnos a la nueva normativa europea”, ha insistido representante de CCOO.

Actualmente, los técnicos medios se encuentran en el grupo profesional C2 y exigen ser incluidos en el grupo C1. Mientras que los técnicos superiores, clasificados como grupo C1, piden pertenecer al grupo B.

Juan Carlos Navas ha advertido también de que el próximo 15 de junio hay convocada una nueva jornada de huelga si no se resuelve el conflicto, que coincidirá con la huelga de médicos que está prevista del 15 al 19 de junio.