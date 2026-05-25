Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Nuevo hito del Hospital Regional Universitario de Málaga. Su unidad de Urgencias ha alcanzado el nivel ‘Excelente’ de certificación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), la máxima distinción contemplada para estas unidades de gestión clínica sanitarias.

Según ha informado el centro en un comunicado, este nuevo nivel se ha obtenido con un cumplimiento del 97,3% de los estándares. Asimismo, han destacado que con esta acreditación culmina un proceso progresivo de mejora iniciado en 2021, cuando la unidad comenzó a trabajar en su primer proceso de certificación.

Desde entonces, el servicio ha avanzado desde el nivel ‘Avanzado’ alcanzado en 2022 hasta el nivel ‘Óptimo’ obtenido en 2023, logrando ahora el máximo reconocimiento de calidad asistencial.

El Hospital Regional de Málaga logra la máxima certificación para sus Urgencias

“Este reconocimiento acredita un modelo de calidad y buenas prácticas basado en la evidencia científica, la seguridad del paciente y la implicación de los profesionales”, ha destacado la jefa del Servicio de Urgencias, Eva María Fragero.

La Unidad de Urgencias Generales del Hospital Regional —que constituye uno de los dispositivos asistenciales de mayor complejidad de la provincia— cuenta con más de 500 profesionales y atendió durante 2025 a cerca de 179.000 pacientes.

Fachada del Hospital Regional de Málaga / L.O.

Del total de asistencias, un 11% correspondieron a pacientes clasificados como prioridad 1 y 2, es decir, situaciones de mayor gravedad o necesidad de atención inmediata, mientras que alrededor del 55% fueron pacientes de prioridad 3, que requieren una atención urgente y coordinada.

La ACSA reconoce la seguridad del paciente, la digitalización y la mejora continua

La jefa del Servicio ha señalado que alcanzar el nivel ‘Excelente’ en un área de alta complejidad como Urgencias supone garantizar “una asistencia ágil, segura y precisa", pero también "garantizar aspectos esenciales como la accesibilidad, la información a pacientes y familiares, la humanización de la asistencia y el trato cercano”.

Asimismo, ha querido destacar que esta distinción “refleja el compromiso diario de los profesionales con la mejora continua, la accesibilidad y la calidad asistencial”, y ha subrayado que este proceso ha permitido consolidar dentro del servicio una cultura orientada al análisis, la implantación de acciones de mejora y la evaluación continua de resultados. Además, ha reafirmado el compromiso de seguir trabajando para mantener el nivel Excelente en los próximos años.

Qué criterios valora la ACSA para conceder el nivel de 'Excelente'

Por su parte, la jefa de bloque de Enfermería, Ana Belén Moya, ha apuntado que “la excelencia se construye en el trabajo cotidiano, en cada decisión clínica, en cada cuidado y en cada actuación desarrollada por los profesionales”.

También ha destacado la implicación del equipo durante un proceso de autoevaluación desarrollado de forma simultánea a la actividad asistencial diaria y a los cambios organizativos afrontados en los últimos años.

Entre los aspectos especialmente valorados por la ACSA figuran la consolidación de una cultura de seguridad del paciente, el trabajo realizado en la evaluación de los riesgos de los pacientes frágiles y críticos a lo largo de su proceso asistencial, el liderazgo organizativo y el impulso de herramientas de digitalización y trazabilidad clínica. Entre ellas destaca la digitalización del electrocardiograma en la historia clínica de Urgencias, orientada a reforzar la seguridad y la toma de decisiones asistenciales.

La Agencia también ha reconocido las actuaciones impulsadas para mejorar la atención al paciente agitado mediante la creación de un área asistencial específica, así como la actividad investigadora desarrollada desde la unidad, integrada en el Área 1 de IBIMA Plataforma BIONAND y con siete líneas de investigación activas orientadas a mejorar la práctica clínica y la atención a los pacientes.