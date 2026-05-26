Alertan de los riesgos laborales por calor en pleno adelanto del verano en Málaga

La provincia de Málaga cada vez registra unas segundas quincenas de mayo con temperaturas más propias del verano. Así lo constata la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en base a los registros históricos y los termómetros de las dos últimas semanas. Con este escenario, portavoces andaluces del sindicato CCOO referían este lunes un informe que considera que en 2025 se registraron más de 300 muertes por un exceso de temperatura, cerca de un 90% más que en 2024.

A juicio de los responsables de esta agrupación sindical, las empresas no se toman en serio el calor. Inciden en este sentido en que en 2021 se pusieron multas y sanciones por valor de 175.000 euros, que en apenas tres años, durante 2024, pasaron a sumar un montante de 1,4 millones de euros. Este contexto da sentido a la campaña informativa que CCOO acaba de presentar bajo el siguiente lema: «Que el calor no te dé un golpe».

En 2021 se pusieron multas y sanciones por valor de 175.000 euros / RICARD CUGAT

Inacción empresarial frente al calor

Esa iniciativa pretende denunciar la inacción empresarial y exponer medidas preventivas que se consideran esenciales. La secretaria de Salud Laboral de CCOO en Andalucía, María José López Garrido, advierte del «peligro inminente» de unas altas temperaturas que son consideradas como «contaminante ambiental físico», al producir un «riesgo laboral grave».

En base a las estadísticas oficiales de la Junta, durante el pasado año hubo 104 accidentes vinculados al calor, con un balance de un accidente laboral grave y dos trabajadores fallecidos. «El calor tiene una clara relación con la siniestralidad laboral. El dos por ciento de los accidentes son debidos a la exposición a las altas temperaturas», relata Garrido.

Mayos más calurosos

Según el director territorial de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, la segunda quincena de mayo «está siendo bastante más cálida de lo normal para esta época del año, en consonancia con el cambio climático pues en los últimos años hemos visto cómo se adelanta el verano. A partir de la segunda quincena de mayo, en general, o incluso en todo mayo, ya registramos temperaturas elevadas en la provincia», argumenta en base a datos oficiales.

«En estas fechas hemos entrado ya en modo verano y va a continuar así durante las próximas semanas. Las máximas van a estar rondando casi los 30 grados en muchos puntos tanto del interior como de la costa. Y las mínimas en la provincia de Málaga van a estar cerca de los 20 grados. También son valores propios ya más bien del verano», defiende Riesco.

Trabajar por encima de 38 grados corporales produce «factores determinantes para los siniestros como la apatía, la incomodidad o la falta de atención». De esta forma, para CCOO de Andalucía son necesarias «medidas urgentes para evitar accidentes laborales relacionados con el calor», máxime en esta evolución de la meteorología.

Trabajar por encima de 38 grados corporales produce «factores determinantes para los siniestros como la apatía, la incomodidad o la falta de atención» / Álex Zea

Mayo o junio superan los 40 grados

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, considera por su parte inadmisible que se bloquee la renegociación del calendario de la construcción. «Vemos la dificultad que tenemos y su resistencia para llevar a cabo ese calendario, ya que solo reconocen julio y agosto como meses específicos del golpe de calor, cuando en mayo o junio se superan con creces los 40 o hasta los 44 grados en diversas zonas», matiza.

Entre otras cuestiones, con independencia del sector que de manera concreta se analice, el sindicato plantea medidas como la disminución de la carga de trabajo, la adaptación de los ritmos en el desarrollo de las distintas tareas, alejar a las personas de las zonas de calor y facilitar zonas frescas y en las que no falte el agua para aliviar las temperaturas.

Cubillo manifiesta que Málaga ostenta «la mayor temperatura media de toda España», cifrada en 19,6 grados, «registrando picos extremos», donde comarcas como la de Antequera, Axarquía o Valle del Guadalquivir soportaron en 2025 cuatro días más por encima de los 44 grados que el año anterior. «Es necesario tomar medidas en sectores específicos, como puede ser la construcción, donde se ha dado el mayor volumen de denuncias, sectores agrícolas, y en el conjunto de sectores que afectan a la logística, talleres, terrazas o centros públicos que todavía no están adecuados climáticamente, especialmente los educativos», apunta.

El secretario de salud laboral de CCOO en la provincia, Juan Francisco Girona, considera de vital importancia que toda la sociedad tome conciencia sobre la extrema gravedad de un golpe de calor por esfuerzo físico en los puestos de trabajo, pues considera que es el escenario más letal: «Aquí es donde el calor metabólico hace que pasemos de ser una persona con todas las aptitudes a ser una olla exprés y nuestro organismo experimente fallos críticos que pueden producir la muerte».