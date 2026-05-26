El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para la beca de artes plásticas y visuales: cuáles son los requisitos y qué ofrecen

Ya está abierta la convocatoria de la tercera edición de la concesión de la 'Beca artística malagueña Casa de Velázquez' ofrecida por el Ayuntamiento de Málaga. En ella se ofrece a los seleccionados alojarse en la residencia de dicho centro artístico durante un periodo de diez meses, desde septiembre de 2026 a julio de 2027, sin posibilidad de prórroga.

Beca de 23.000 euros y alojamiento

La beca, fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la 'Casa de Velázquez', recoge que el Ayuntamiento se compromete a una aportación de 15.000 euros en concepto de beca, así como 8.000 euros más para la producción de una obra artística.

Por su parte, la institución cultural deberá proporcionar alojamiento en la residencia en la sede de la institución en Madrid al alumno/a becado, donde convivirá con otros artistas nacionales e internacionales por un periodo de diez meses.

Así mismo, se pondrá a disposición del alumno diversos talleres impartidos por reconocidos profesores en el ámbito artístico para desarrollar la pieza artística y formará parte de las exposiciones puntuales o estatutarias en las mismas condiciones que los artistas de l'Académie de France à Madrid, teniendo los mismos derechos, condiciones de trabajo y facilidades que el alumnado de la academia artística. Entre otras, participará en la exposición de clausura del programa, que tendrá lugar en París.

Requisitos

Los aspirantes se presentarán de forma individual y deben ser artistas plásticos o visuales. Estos deben haber nacido o estar empadronado en la provincia de Málaga desde al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

Los interesados pueden tramitar su solicitud y conocer la documentación necesaria para realizar la inscripción en el siguiente enlace

Una vez seleccionado el proyecto, el fallo del jurado, que estará integrado por representantes de la 'Casa de Velázquez' y del Consistorio malagueño, tendrá que ser ratificado, a través de una resolución, por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico.

Plazo de la convocatoria

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publicó el 25 de mayo la apertura de la convocatoria y, a partir de este martes, 26 de mayo, se podrán presentar los proyectos hasta el 15 de junio.

La primera edición se convocó en 2025 y el proyecto artístico de Paloma de la Cruz consiguió la beca. En la segunda edición, fue el proyecto de Federico Miró el ganador de la beca y actualmente está en Madrid cursando su residencia artística.