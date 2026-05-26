Los barrios con menos rentas de Málaga tienen menos árboles y más islas de calor

La pobreza ya no solo se mide en euros, sino también en sombra, en árboles y en refugios climáticos. Los barrios más pobres de Málaga son de los más castigados por la desigualdad medioambiental.

Un estudio de la Universidad de Málaga (UMA) pone de manifiesto la gran desigualdad que existe entre los barrios más pudientes y los que no en lo que al medio ambiente se refiere. Así lo revelan expertos de la institución académica en un informe que estudia la «justicia ambiental» que genera el reparto de árboles en las ciudades.

Y es que tener arbolado en una ciudad como Málaga ha dejado de ser un capricho para convertirse en una necesidad. De hecho, Málaga es la segunda ciudad europea donde más personas mueren por el efecto isla de calor. La capital no cuenta con los refugios climáticos suficientes ni con el arbolado necesario para hacer frente a este fenómeno climatológico.

Donde menos árboles hay es en los barrios con menor renta y con más mezcla étnica. / l.o.

Más de 110.000 árboles urbanos

Con los datos en la mano, Málaga cuenta con más de 110.000 árboles urbanos, que contribuyen a proporcionar sombra, mejorar la calidad del aire y potenciar la biodiversidad en los 11 distritos de la ciudad. Y aunque la cifra puede sonar rimbombante, lo cierto es que la cubierta arbórea en la ciudad es del 15,75%. O lo que es lo mismo: Málaga tiene la mitad de árboles necesarios para hacer frente a las altas temperaturas.

Ángel Ruiz Valero, investigador malagueño que participa en este estudio y graduado en Ciencias Ambientales, indica que los barrios están segregados en dos mitades: una al oeste del río Guadalmedina y otra al este. Para el investigador, el punto negro de este estudio es la zona de Carretera de Cádiz, una barriada especialmente afectada por «la increíble densidad de población y la falta de arbolado».

Otro de los barrios afectados es La Palmilla. En contraposición, El Limonar es uno de los mejor parados de este estudio, ya que la cobertura de árboles «es impresionante».

Un arboristas comprueba la salud de un árbol. / La Opinión

Los menos pudientes en zonas menos verdes

«Nos dimos cuenta de que hay dos factores que confluyen: donde menos árboles hay es en los barrios con menor renta y con más mezcla étnica», indica. Ruiz achaca esta situación a «diversas cosas», pero principalmente a la gentrificación y al nuevo desarrollo urbanístico: «Los menos pudientes tienen que ubicarse en zonas menos verdes porque son más baratas», afirma.

En cuanto a las soluciones, el investigador deja claro que no quieren que esta investigación se tome como un ataque al trabajo de la administración, sino como un aviso: «Ojalá sirva para trabajar con ello».

Para este experto, se tiene que revertir esta situación: «Se está planteando el plan de arbolado urbano y la plantación de nuevos árboles. Proponemos que, si hay ciertos distritos o barrios con presencia de minorías étnicas y que también suelen no tener acceso a aire acondicionado, se debería incorporar este arbolado allí». Por su parte, adelanta que el trabajo ha llegado al Ayuntamiento de Málaga y que «en las siguientes comisiones va a ser un tema de discusión».

El fin de este estudio es crear más árboles, más refugios climáticos y, así, tener una Málaga más justa -también en lo climatológico- para todos.

El trabajo, firmado por Enrique Salvo Tierra, Ángel Ruiz Valero y Jaime Pereña Ortiz, ha sido publicado en ‘Urban Science’, bajo el título «The Spatial Data Generating Process Matters: Re-Evaluating Socio-Economic and Demographic Drivers of Environmental Justice of Urban Tree Ecosystem Services in Two Mediterranean Cities».

Islas de calor

No es el primer estudio que alerta de los riesgos de la falta de vegetación en la ciudad. Un estudio de la Universidad de Granada analizado por Verdes Equo indica que la práctica totalidad del casco urbano de Málaga es una isla de calor. El informe cataloga como «triángulo crítico» de nivel 5 sobre 6 las barriadas de Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Miraflores de los Ángeles, al ser algunas de las zonas con menos verde de la ciudad. La ciudad no está adecuadamente preparada para hacer frente a las altas temperaturas ni para funcionar como un refugio climático efectivo.

La escasez de arbolado que proporcione sombra, las plazas pavimentadas sin protección solar, la falta de fuentes de agua y la ubicación poco estratégica de los escasos refugios climáticos dificultan que los ciudadanos encuentren alivio durante las olas de calor. Esta realidad se nota especialmente en los barrios más densamente poblados, donde el asfalto y el cemento retienen el calor durante más tiempo y reducen las posibilidades de resguardarse en el espacio público.