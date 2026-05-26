Se busca adjudicatario para una nueva obra millonaria: la renovación del tramo ferroviario entre Bobadilla y Ronda

Nueva obra millonaria en la red ferroviaria malagueña. Adif ha sacado a concurso público la renovación de la línea Bobadilla-Algeciras a su paso por Ronda, una obra que costará más de 20 millones de euros financiados con fondos europeos y que mejorará un tramo de 6,5 kilómetros de una vía estratégica en la provincia. Las empresas interesadas ya pueden empezar a presentar sus solicitudes.

La ejecución del contrato será de 13 meses y su valor estimado ascenderá hasta los 20.264.351,38 euros. El ámbito de la actuación se sitúa en la provincia Málaga, entre el P.K. 20+000 y el P.K. 26+500 de la línea Bobadilla-Algeciras. Adif describe la obra como "renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación/sustitución de uno de los tres pasos superiores para que el gálibo permita la implantación de la electrificación", que conecta este nuevo plan de mejora de la red ferroviaria malagueña con el estudio que ya redacta el propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la electrificación del tramo Bobadilla-Ronda. Aun así, dichas actuaciones no se enmarcan dentro de esta nueva obra de renovación.

La modernización de la línea Bobadilla-Algeciras contempla actuaciones como la electrificación de la totalidad de la línea a lo largo de sus 176 kilómetros, la renovación de vía y la ampliación de apartaderos. Adif ha movilizado ya más de 514 millones de euros en estos proyectos y ha licitado recientemente el contrato para la ejecución de obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Marchenilla y centros de autotransformación asociados del tramo Ronda-Algeciras.

Qué obras se harán en la línea Bobadilla-Algeciras en Málaga

La modernización de la vía pasa por realizar los ajustes necesarios en parámetros de trazado. El objetivo es cumplir con los gálibos de implantación de obstáculos en los pasos superiores y el gálibo requerido para la electrificación de la línea. Se prevé una optimización de dichos parámetros de la vía simple para incluir elementos polivalentes que permitan la circulación inicialmente de trenes de ancho ibérico y a futuro de ancho internacional.

Para realizar los ajustes del trazado se requiere la realización de dos actuaciones puntuales en la plataforma que requieren realizar movimiento de tierras. Además, dado que la plataforma actual no dispone en algunas ubicaciones del ancho mínimo para las capas de asiento ferroviario, se hace necesario disponer muros guardabalasto.

En respuesta a los estudios realizados de Climatología, Hidrología y Drenaje también se harán mejoras del drenaje mediante el diseño de cunetas de hormigón donde actualmente existen en tierra y cunetas nuevas necesarias para la captación de caudal. Además, se ha estudiado la construcción de nueve obras de drenaje transversal y 11 de drenaje bajo caminos existentes.

Un tramo clave para preparar la futura electrificación

El objeto principal de las obras es la renovación de vía simple. Para ello, se sustituirán los elementos principales de la vía: se cambiarán los carriles actuales por otros más modernos y resistentes (tipo 60 E1), se reemplazarán las traviesas antiguas por nuevas traviesas de hormigón con sujeciones elásticas, y también se renovará el balasto, que es la capa de piedra sobre la que se apoyan las vías. En la mayor parte del trazado, primero se retirará y limpiará el balasto con maquinaria especializada (desguarnecedora), después se recolocará y finalmente se cambiarán carriles y traviesas.

El apeadero de Teba no se renovará y se plantea demoler el andén

La renovación de la vía no afectará al apeadero de Teba existente. No obstante, al estar dado de baja por Adif, el proyecto plantea la demolición del andén para facilitar las labores de mantenimiento y mejorar los trabajos realizados con la maquinaria de renovación de vía.

Cumplimiento con la Agenda 2030

La modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).