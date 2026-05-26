La cafetería de Málaga que ha conquistado al chef Dani García con sus desayunos: "Sus churros son de alta cocina"

"Los mejores churros del mundo". Así califica el chef marbellí con dos estrellas Michelin Dani García las creaciones culinarias del que se ha convertido en su lugar favorito para desayunar: la Churrería Marbella, situada en pleno Centro de la ciudad costera.

El propio cocinero ha sido quien se ha deshecho en halagos sobre esta churrería situada en su ciudad natal a través de sus redes sociales, donde ha mostrado a sus miles de seguidores la forma en la que se fríen los churros junto al mensaje: "Los mejores churros del mundo".

Dani García elige sus churros favoritos en Marbella

Además, ha recalcado a través de la historia publicada: "Son perfectamente crujientes por fuera e increíblemente esponjosos y ligeros por dentro".

Una misma impresión que ya mostró a través del blog del Grupo Dani García, en el que el equipo del chef afirmó: "Es una churrería de toda la vida, que hace 'churros de alta cocina', palabras textuales dichas por Dani García".

Los churros que el chef considera de alta cocina

Desde el grupo también explicaron sobre la opinión del cocinero sobre este negocio: "Para él, son los mejores, no solo de Marbella, sino del mundo".

Y para disfrutar de este manjar dulce, el cocinero recomienda a quienes acudan a este establecimiento comer los churros con "un poquito de azúcar, dejando el chocolate aparte".

La recomendación de Dani García para disfrutar este desayuno

"Lo mejor de este sitio es que es una terraza, ya que la parte de dentro es pequeñita. Con el buen clima que hay en Marbella durante todo el año, es una muy buena opción para disfrutar desayunando vengas de vacaciones en la época en la que vengas", recalcaron desde el Grupo Dani García.

El chef Dani García, durante su última visita a la Churrería Marbella / Instagram

Un negocio de los de toda la vida que se puede encontrar en la plaza de la Victoria de Marbella, en el Centro de la ciudad, disponible de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas.