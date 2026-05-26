Medio Ambiente
Campaña de micromecenazgo de BUM Málaga para costear los pleitos
La plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga la pone en marcha, tras suspender la anterior para ayudar a las víctimas de la DANA de Valencia
La plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga (BUM), que reclama que las casi 18 hectáreas de los antiguos terrenos de Repsol sean un bosque, en lugar del parque proyectado de 6,5 hectáreas además de rascacielos, ha iniciado el pasado fin de semana en goteo.org, la tercera campaña de micromecenazgo, después de que la anterior se suspendiera , con el fin de facilitar las donaciones para las víctimas de la DANA de Valencia.
El objetivo de la campaña es recaudar en los próximos 35 días un mínimo de 9.000 euros y una cantidad óptima de 35.000. Las aportaciones hasta 250 euros tienen una deducción fiscal del 80 por ciento; y por encima, del 40 por ciento, informa goteo.org.
Tres procesos judiciales en marcha
Como ha explicado a La Opinión el portavoz de la plataforma, Pedro Francisco Sánchez, BUM Málaga tiene ahora mismo «en paralelo», tres procesos judiciales, más un cuarto ya concluido, «y llevar cuatro pleitos supone un gasto importante, máxime cuando hemos tenido que aportar informes periciales en dos de ellos».
En concreto, informó de que los procesos judiciales abiertos son los de la venta de los terrenos -lo que implica impugnar el PGOU actual y abogar por el de 1983, que planificó verde toda la parcela-; la contaminación de las parcelas y el haber recurrido la aprobación de al Autorización Ambiental.
Además, la plataforma logró impedir la construcción de una gasolinera en la esquina con la avenida de Juan XXIII. «La primera campaña la hicimos pensando en un solo proceso judicial, y la segunda, la suspendimos cuando ocurrió la desgracia de la DANA de Valencia. En definitiva, necesitamos fondos para poder seguir con la defensa del Bosque Urbano», manifestó.
Como explicó, ahora mismo la plataforma está a la espera de resolución sobre la venta de los terrenos y la impugnación indirecta del PGOU. Los otros dos procesos judiciales «están aún en la fase de aportaciones de pruebas y en la aceptación de estas o no».
«Somos optimistas»
El portavoz de Bosque Urbano Málaga recalcó que los integrantes de la plataforma ciudadana son «optimistas», y subrayó que los pleitos no se han presentado para «retrasar la operación», sino «creyendo firmemente en que tenemos razón y confiando en nuestros argumentos».
A este respecto, hizo hincapié en que cuentan «con un muy buen equipo jurídico que nos da mucha tranquilidad, y unos argumentos que creemos sólidos y contundentes». Por este motivo, aseguró que «al menos, tenemos el 50 por ciento de posibilidades de ganar».
«Somos optimistas»
Como informó La Opinión, el pasado mes de enero la plataforma Bosque Urbano Málaga cumplió una década. La plataforma, integrada por unos 40 colectivos ciudadanos, cuenta además con el respaldo de 41.000 firmas en la plataforma change.org.
Sus integrantes sostienen que es la última oportunidad que tiene Málaga de contar con un enorme espacio verde dentro de su casco urbano.
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