Cerca de 1.500 corredores celebran con la Policía la Ruta 091 en Vélez

La Policía Nacional y cerca de 1500 corredores celebraron el pasado sábado en Vélez–Málaga la III edición de la Ruta 091, que tuvo lugar a beneficio de la Asociación Valeria. Durante el evento deportivo, en el Paseo Marítimo de Torre del Mar, se celebraron dos modalidades de carrera; una prueba infantil de 600, 1000 y 1500 metros; y otra destinada a los adultos que tuvieron que correr 5,5 kilómetros. Tras la parte más deportiva, siempre como premisa el fin solidario, los asistentes disfrutaron de distintas exhibiciones policiales, de un concierto y actividades con pruebas de acceso a la Policía Nacional.

En un ambiente lúdico y festivo tuvo lugar la que ya es la tercera edición carrera solidaria Ruta 091 en Vélez-Málaga, con récord de participantes. Sobre las 11:00 horas se inició la carrera infantil donde más de 200 niños recorrieron diversas distancias por edades. A continuación, los adultos realizaron los 5,5 kilómetros solidarios. Este año, los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Valeriana, una asociación de la localidad dedicada a la promoción y prevención de la salud mental. Al término de la carrera los corredores pudieron reponer fuerzas y los ganadores fueron premiados y han lucido orgullosos sus medallas.

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Junto a los corredores los numerosos asistentes han podido disfrutar de diversos stands y exhibiciones de medios policiales, desde drones hasta guías caninos, donde los asistentes pudieron conocer de cerca algunas de las unidades que forman parte de la Policía Nacional. La carrera contó con la presencia del Comisario de Estepona, Juan Carlos Aparicio, y de representantes de la corporación municipal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Tenencia de Alcaldía.