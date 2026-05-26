El Hospital Civil cierra este miércoles su aparcamiento: se pierden 280 plazas por las obras del nuevo hospital de Málaga

El Hospital Civil de Málaga cerrará este miércoles 27 de mayo la zona de aparcamiento con acceso por calle Blas de Lezo debido al avance de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza. La medida supondrá la pérdida de alrededor de 280 plazas de estacionamiento, utilizadas hasta ahora por profesionales, pacientes, acompañantes y otros usuarios vinculados a la actividad hospitalaria.

Según ha explicado la Consejería de Sanidad, el cierre de este aparcamiento es necesario para liberar espacio y garantizar la continuidad de los trabajos de construcción del nuevo centro sanitario en condiciones de seguridad, evitando interferencias en el desarrollo de una obra considerada estratégica para la ampliación y modernización de la asistencia sanitaria pública en Málaga.

“Somos conscientes de las molestias que esta situación temporal puede ocasionar a profesionales, pacientes y familiares, y queremos agradecer la comprensión y colaboración de todos durante esta fase de las obras”, ha señalado José Antonio Ortega, director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, del que depende el Hospital Civil.

El Materno Infantil recupera plazas de aparcamiento

Para reducir el impacto derivado de esta “reorganización temporal”, el Hospital Regional ha puesto en marcha distintas medidas de movilidad y apoyo al estacionamiento. Entre ellas, destaca la reapertura, también este miércoles 27 de mayo, del aparcamiento del área de Maternidad del Hospital Materno Infantil.

Este espacio recuperará alrededor de 110 plazas operativas tras la rehabilitación integral desarrollada dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de Edificios Públicos, conocido como PIREP. Actualmente ya están disponibles unas 50 plazas, a las que se sumarán otras 60 con la reapertura total del aparcamiento.

El centro hospitalario también prevé abrir “lo antes posible” el nuevo aparcamiento provisional ya remodelado, cuya entrada se realizará por la avenida Arroyo de los Ángeles. Esta apertura permitirá, subrayan, ampliar las alternativas de estacionamiento tanto para usuarios como para profesionales.

Hasta entonces, el Hospital Regional recomienda, siempre que sea posible, priorizar el uso del transporte público, compartir vehículo o acudir con mayor antelación a las citas hospitalarias para facilitar la movilidad durante este periodo de reorganización.

Líneas de la EMT para llegar al Hospital Civil

En este sentido, el centro recuerda que distintas líneas de autobús urbano de la EMT, conectan el entorno hospitalario con diferentes zonas de la ciudad. Entre ellas, las líneas L-7, con recorrido Centro Alameda–Carlinda–Parque Litoral; L-15, Virreina–Santa Paula; y N-2, Centro–Plaza de la Marina.

Estas conexiones, que facilitan el acceso al complejo hospitalario, se plantean como alternativa de movilidad mientras dure el periodo de reorganización del aparcamiento.

“El avance del futuro Hospital Virgen de la Esperanza constituye un proyecto fundamental para el desarrollo sanitario de Málaga y requiere adoptar medidas organizativas que permitan compatibilizar la actividad asistencial con la ejecución de la obra”, ha destacado Ortega.