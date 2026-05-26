El cocinero malagueño Enrique Sánchez revela la mejor receta de gazpacho contra el calor: "Lleva pan, ajo, tomate, pimiento verde y pepino"

Con las temperaturas cada vez más altas, los ciudadanos empiezan a apartar de sus cocinas todos esos platos de cuchara calientes para sustituirlos por especialidades frías. Y entre las opciones, existe en toda Andalucía un claro ganador: el tradicional gazpacho andaluz. Un preparado que, para el cocinero malagueño y presentador de Canal Sur Enrique Sánchez es "parte de nuestra esencia gastronómica" y una "receta fresca y veraniega donde la haya".

Para ayudar a sus seguidores a hacer esta tradicional sopa fría, el cocinero ha mostrado el paso a paso en su programa 'Cómetelo' de Canal Sur.

Los ingredientes necesarios para hacer gazpacho andaluz

"Para el gazpacho usamos pan, ajo, tomate, pimiento verde y pepino", ha señalado el experto. Por ello, es necesario utilizar 150 gramos de pan, un diente de ajo, un kilo de tomates, un pimiento verde y un cuarto de pepino.

El primer paso para realizar esta receta es lavar adecuadamente las verduras para asegurar que estén en óptimas condiciones, sin suciedad o restos.

El primer paso para preparar la base del gazpacho

Tras esto, hay que buscar un recipiente de tamaño considerable para batir los ingredientes, por lo que el cocinero recomienda utilizar una "buena cacerola".

"Lo primero que vamos a poner es el pan, que lo ponemos abajo en la cacerola porque, en cuanto empecemos a echar el tomate, va a soltar jugo y va a ir empapando el pan", ha indicado.

Cómo cortar las verduras antes de triturarlas

Por ello, es necesario tomar una rebanada de pan y cortarla "a pellizquitos" para echarlo en la cacerola. Tras esto, hay que coger el pimiento, quitar el pedúnculo y, a trocitos, cortarlo y añadirlo a la cacerola.

El siguiente paso será coger el pepino, cortar un cuarto, pelarlo y cortarlo en trozos más pequeños para facilitar que se triture.

Tomate, ajo, vinagre y aceite de oliva virgen extra

Tras esto, hay que coger los tomates, quitarles el tallo, cortarlos en pedazos y echarlos también en la cacerola, tras lo que se añadirá un diente de ajo, un poco de sal, un "chorrito" de vinagre y un poco de aceite de oliva virgen extra.

"Una vez que tengo todo eso, le voy a poner un poco de agua, como si fuera medio vaso de agua fresquita, que va a ayudar a que quede más triturado", ha añadido.

Dos opciones para terminar el gazpacho según el tiempo

Una vez que todos los ingredientes estén en la cacerola y se trituren con la batidora, existen dos posibles pasos.

Para quienes tengan tiempo para realizar la receta con calma, pueden meter la cacerola con la mezcla en el frigorífico para que se maceren los ingredientes y tenga un sabor "más conseguido".

Cómo colar la mezcla y preparar los picatostes

En el caso de no tener tiempo suficiente, directamente se trituran los ingredientes con la batidora y se cuela en un colador o pasapurés para finalizar la receta.

Además, será necesario hacer los picatostes para la guarnición, que se realizan cortando el pan de molde en daditos y llevándolos a una sartén con el aceite necesario para cubrir la base y saltearlos a fuego máximo hasta que se tuesten.

Una guarnición tradicional y otra más moderna

Tras esto, el cocinero ha explicado que, con esta base, se pueden crear dos gazpachos diferentes: uno con guarnición tradicional y otro más moderno.

Para el primero de ellos, se añadirá sobre el gazpacho ya colado huevo cocido, tomate, picatostes, pimiento verde o cebolla, lo que se prefiera.

Los ingredientes para hacer una versión diferente

Para una receta "diferente", será necesario utilizar 200 gramos de gambas cocidas, una albahaca fresca, dos pimientos de piquillo, un huevo cocido, comino molido, una cebolleta y dos rebanadas de pan de molde, 50 gramos de almendras fritas, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

En primer lugar, es necesario realizar un aceite de albahaca, para el que se echan las hojas en agua hirviendo, se mantienen dos segundos y se cambian a agua con hielo para mantener la clorofila y que sigan verdes.

El aceite de albahaca para dar un sabor distinto

Tras esto, se coge una jarra, se echa la albahaca y se añade un chorro de aceite y se tritura la mezcla para dar "un sabor diferente al gazpacho", tras lo que habrá que llevarlo al frigorífico junto con el gazpacho que ya hemos hecho con anterioridad.

Además, es necesario coger los picatostes que hemos hecho con anterioridad, añadirles comino y echarlo en un recipiente, donde también se echarán las gambas peladas y picarlas y, para darle mayor sabor, se añadirá el jugo de las cabezas a la mezcla.

La mezcla final para completar el gazpacho

En este bol también será necesario añadirle una cebolleta picada, unos pimientos de piquillo cortados en cuadrados y un huevo cocido picado, a lo que únicamente faltará añadirle las almendras enteras y unificar toda la mezcla.

Finalmente, a la base de gazpacho que se ha hecho con anterioridad se añade unas gotas del aceite de albahaca y la mezcla de guarnición para tener un plato "diferente y sencillo".