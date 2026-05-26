Corpus Christi Málaga 2026: así será la procesión con nuevas marchas y un cortejo reorganizado

El Corpus Christi de Málaga, que se celebrará el próximo domingo 7 de junio, sigue dando pasos para reforzar su papel dentro del calendario litúrgico y social de la ciudad. La celebración continúa así la línea de recuperación ya apuntada en 2025, cuando se destacaba el creciente interés por devolver protagonismo a esta festividad en el centro histórico. En palabras del propio Cabildo, "la fiesta del Corpus sigue siendo el punto de encuentro para todas las realidades que conforman la Iglesia".

La festividad, centrada en torno a la Catedral de Málaga, mantiene intacta su esencia como gran procesión eucarística, aunque este año llega con novedades relevantes tanto en el ámbito musical como en la organización del cortejo. El objetivo no es otro que mejorar su desarrollo, reforzar su solemnidad y hacer que la procesión vaya más seguida y no tenga tantos parones por las calles.

22 Junio 2025. Malaga, Procesion Corpus. / GREGORIO MARRERO

Una nueva marcha para el patrimonio de la Catedral

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación al archivo musical del Cabildo de la marcha «Malagueña Virgen de los Reyes», obra del compositor Antonio Jesús Gutiérrez Martínez, que cuenta con una amplia trayectoria musical.

"Es una marcha que encaja perfectamente con la imagen", afirma el compositor. La pieza se estrenará un día antes de la procesión del Corpus, es decir, el sábado 6 de junio. El estreno tendrá lugar en el Patio de Cadenas de la Catedral y la marcha será interpretada por la Banda Municipal de Málaga.

La pieza se suma a otra composición del mismo autor, «Estación de Penitencia», escrita en 2025 como homenaje a las cofradías que realizan su estación de penitencia en la Catedral.

Presentación del cartel y de la nueva marcha como novedades de este Corpus Christi 2026 / Esperanza Mendoza

La nueva marcha está concebida como una obra de Gloria con claras referencias simbólicas a la Catedral de Málaga. Su estructura arranca con una introducción en forma de contrapunto que rinde homenaje al Himno Nacional, continúa con un desarrollo principal y una fanfarria de metales que actúa como puente, además de culminar con un trío final que incorpora una variación del “Gloria in excelsis Deo” del maestro de capilla Manuel Ruiz Castro. Todo esto refuerza su conexión con la música tradicional de la Catedral y con su historia musical.

22 Junio 2025. Malaga, Procesion Corpus. / GREGORIO MARRERO

Un cortejo más ordenado y fluido

En cuanto a la organización, la comisión responsable del Corpus ha introducido cambios orientados a mejorar la fluidez de la procesión y evitar parones o desajustes en el recorrido. Entre las principales medidas destaca la simplificación de los elementos del cortejo: todos los participantes portarán únicamente un cirio blanco encendido, mientras que las representaciones corporativas se reducen a 4 miembros, que deberán portar medalla y escudo, buscando así una mayor uniformidad.

La parte musical también ha sido reorganizada para dar más coherencia al conjunto del desfile. La banda de Cornetas y Tambores de Bomberos abrirá la procesión, la Banda Municipal acompañará el paso de Nuestra Señora de los Reyes, y la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir cerrará el tramo posterior al Santísimo. Con este esquema se pretende reforzar el acompañamiento musical y evitar interrupciones, uno de los objetivos principales de la reorganización.

Como cada año, el eje central del Corpus será la procesión del Santísimo Sacramento, custodiado con hachetas y acompañado por el clero, canónigos, seminaristas y autoridades eclesiásticas. A su alrededor se articula todo el cortejo, en el que participan niños de que hayan hecho la Primera Comunión, hermandades de Gloria y de Pasión, asociaciones religiosas y representantes de distintas instituciones diocesanas.

Daniel Astorga, el joven cofrade y fotógrafo autor del nuevo cartel

El encargado de dar imagen a este Corpus Christi 2026 ha sido Daniel Astorga, un joven cofrade que siente la Semana Santa de Málaga de manera muy cercana: "La Semana Santa es mi vida y doy gracias a Dios de poder compartirla con mi círculo".

El autor del cartel, Daniel Astorga, junto al deán de la Catedral, D. José Ferrary / Esperanza Mendoza

En la presentación del cartel, Astorga ha expresado su deseo de que esta salida procesional llegue a más fieles que nunca. "Ojalá esta imagen sirva para acercar más a los malagueños al Corpus", poniendo en valor que esta salida no es una simple procesión extraordinaria más.

Cartel oficial del Corpus Christi 2026 de Málaga, obra del joven Daniel Astorga / Esperanza Mendoza

Itinerario de este año

La procesión comenzará la tarde del 7 de junio a las 19:30 horas. El itinerario de los altares del Corpus de este año volverá a recorrer algunos de los puntos más emblemáticos del centro histórico de Málaga, partiendo desde el entorno de la Catedral y avanzando por calles como Santa María, Granada, Larios, Strachan o Molina Lario.

La primera parada estará situada en calle Santa María, en el interior del Obispado, donde se instalará el altar de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Gloria. Desde allí, el recorrido continuará hacia Calle Sánchez Pastor, junto al escaparate de Mayoral, con el altar de Reina Todos los Santos.

El itinerario seguirá hasta la Plaza de Spínola, en la esquina con calle Granada, donde la Hermandad del Rosario levantará su altar frente a la joyería Adelaida. A continuación, el cortejo pasará por el Pasaje Heredia, donde las Reales Cofradías Fusionadas dispondrán su montaje junto a la puerta de acceso, habitualmente cerrada en domingo.

Corpus Christi de Málaga 2026: recorrido, altares y claves de la procesión / L.O.

La Plaza de la Constitución será otro de los lugares destacados del recorrido con la presencia del altar de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Penitencia. Desde allí, la procesión tomará calle Larios, donde se concentrarán varios altares consecutivos. En la emblemática calle se instalará el altar de la Cofradía del Descendimiento, en la esquina con Nicasio Calle, mientras que el Grupo Parroquial de Verdad y Sagrario hará lo propio junto a la esquina con Álvarez Net Fonseca, frente al establecimiento Adolfo Domínguez. Más adelante, en la confluencia con Pérez Bryan, la Hermandad de la Cena ocupará otro de los puntos señalados del recorrido.

El tramo final será por calle Strachan, donde estarán presentes la Hermandad de Dolores del Puerto de la Torre, en la esquina junto a Oysho; la confraternidad de Llaga y Buena Fe, a la altura de Volapié; y la Hermandad del Carmen de Pedregalejo, situada en el número 10 de la vía.

El cierre del itinerario llegará en la calle Molina Lario, donde el Grupo Jóvenes Cofrades instalará su altar frente a un escaparate inmobiliario en la esquina con Strachan. Finalmente, el Grupo Parroquial El Sol pondrá el broche al recorrido junto a la Torre Sur de la Catedral.